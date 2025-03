María Fernanda Cabal se roba el show en redes tras su crítica al día cívico decretado por Gustavo Petro: “Trabajen, vagos”

La senadora publicó un video en redes que se volvió viral, dejando claro su rechazo a la medida - crédito @mariafernandacabal/Instagram

El decreto que oficializó el día cívico en Colombia para el martes 18 de marzo de 2025 ha generado todo tipo de reacciones en el país. La medida, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca facilitar la participación de los empleados del Estado en las marchas en respaldo a las reformas laboral y de salud, que enfrentaron dificultades en el Congreso, no obstante, el anuncio no fue bien recibido por diversos sectores de la oposición, especialmente por figuras políticas como la senadora María Fernanda Cabal, que no tardó en manifestar su descontento a través de sus redes sociales.

Las protestas fueron organizadas después de que la reforma laboral fuera prácticamente hundida en la Comisión Séptima del Senado. Ante esta situación, el presidente afirmó que el Congreso no solo se oponía al Ejecutivo, sino a la ciudadanía en general. En respuesta, anunció una consulta popular para que la población decidiera sobre la viabilidad de las iniciativas; fue en ese momento cuando instó a la gente a movilizarse en las calles en defensa del Gobierno, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la oposición, que recibió el anuncio como un “baldado de agua fría”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Con un toque de ironía y creatividad, la legisladora del partido Centro Democrático compartió en su cuenta de Instagram un video en el que simuló una conversación entre un trabajador y su jefe. En la grabación, el supuesto empleado le pregunta: “Ay, senadora, qué pena, ¿verdad? ¿Será que puedo ir a marchar mañana y quería pedirle permiso?”.

A lo que la congresista responde con firmeza: “Pero por supuesto y tómese libre también pasado mañana para que presente hojas de vida en otra empresa”. La congresista uribista remató su video con el popular fragmento de la canción Me tocó perderte de Los chiches del vallenato, cuando dicen “no lo esperaba de ti”.

María Fernanda Cabal reaccionó con verdades camufladas en humor sobre el día cívico decretado por el presidente Petro - crédito @mariafernandacabal/Instagram

La publicación rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de reacciones divididas entre quienes respaldan su postura y quienes la critican. En la plataforma X, un usuario identificado como Argiro Castaño compartió el video de Cabal con el comentario: “Tome pa que lleve !! 😂 A mi, trabajador que me falte mañana, trabajador que se va pa la puta mierda. Simple”.

Ante esto, la senadora no dudó en responder con un mensaje que reafirmó su punto de vista: “Dicho en otras palabras, querido Argiro 🤣”.

La senadora Cabal respondió con sarcasmo al decreto de Petro, generando opiniones divididas - crédito @MariaFdaCabal/X

La interacción en redes sociales no se detuvo ahí. El video y las respuestas de Cabal se propagaron ampliamente, desatando un debate sobre las implicaciones del día cívico decretado por el Gobierno. Algunos ciudadanos coincidieron con la congresista, argumentando que el día cívico solo beneficia a quienes apoyan al Gobierno y que afecta la productividad del país. Por otro lado, sectores afines al Gobierno argumentaron que los empleados tienen derecho a manifestarse sin temor a represalias y que la declaración de día cívico permite la libre expresión en un país que vivió históricas luchas por el derecho a la protesta.

No obstante, la senadora insistió en que esta jornada no tenía validez legal, sin importar la existencia del decreto. A través de un mensaje en su cuenta de X, expresó su intención de presentar una demanda contra el decreto que oficializó el día cívico, bajo el argumento de que se estaba haciendo un uso indebido de la función pública.

“Ni la Constitución ni la Ley contemplan la figura del ‘Día Cívico’. No le mientan al país ni siembren el terror. Petro no tiene el poder de decretar un día de vagancia para respaldar sus fracasadas reformas. No abusen de la función pública que desarrollan y recuerden que los servidores públicos solo pueden hacer lo que les permite la Constitución y la Ley. Lo demás está por fuera de toda esfera jurídica. Demandaré su “día civico””, se leyó en el post de la congresista.

María Fernanda Cabal anunció que demandará el decreto del día cívico, argumentando que no tiene sustento en la Constitución y que el Gobierno está abusando de la función pública - crédito @MariaFdaCabal/X