Bus se estrelló contra estación de Transmilenio en Bogotá y generó caos en la movilidad: los detalles del grave accidente

Choque bus en estación de Transmilenio provoca caos en la movilidad - crédito @BogotaTransito/X

Sobre las 6:30 de la mañana del martes 18 de marzo se presentó un fuerte choque de un bus de turismo contra el separador de la estación de Transmilenio Bosa, específicamente en la autopista Sur con calle 65A Sur, en el sentido norte-sur.

El incidente ocurrió cuando el vehículo, al quedarse sin frenos, terminó estrellándose contra el separador. Según el informe preliminar, varios carros particulares e incluso a una pequeña buseta pequeña que presta el servicio de transporte intermunicipal en el sur de la ciudad quedaron afectados.

Se habla de al menos 7 carros y varios pasajeros heridos tras el impacto, así como también en medio del recorrido que hizo el bus también tumbó varios postes de luz, de los cuales uno se metió entre una casa familiar y causó estragos en la misma.

El vehículo venía por una calle del barrio cuando quedó sin freno y terminó atravesando la autopista Sur a toda velocidad, por donde estaban pasando a esa hora de la mañana otros carros particulares e incluso motocicletas a los cuales también impactó. Finalmente, se estrella contra el separador que divide el carril de TransMilenio con el de la autopista Sur.

Bus de turismo se estrelló contra estación de Transmilenio - crédito redes sociales

Adicionalmente, las autoridades correspondientes indicaron hasta el momento se reportan 3 personas heridas por el accidente en la estación de Bosa y varios afectados.

“Estamos atendiendo una emergencia producto de un accidente de un bus particular, el cual transitaba sobre la calzada mixta y atraviesa la calzada exclusiva, derribando las barreras que se encontraban en el separador. Tenemos tres personas lesionadas hasta el momento, no son de gravedad, pero ya los organismos de emergencia y ambulancia los están atendiendo. Tenemos una vivienda afectada por la caída de un poste, ya se reportó a Bomberos y a la empresa de energía y la estación de Transmilenio Bosa no está prestando en este momento el servicio, debido a la emergencia que se está presentando", confirmó el teniente coronel Pascual González, comandante de la Policía de TransMilenio.

Ante el cierre de la estación de transporte público, informaron que por lo menos unos 55.000 usuarios se encuentran afectados.

Caos vehicular tras choque de un bus contra la estación de Bosa en la autopista Sur - crédito redes sociales

El choque generó grandes congestiones en la zona, ya que la vía quedó parcialmente bloqueada mientras las autoridades atendían la emergencia. Equipos de tránsito y personal de TransMilenio trabajaron en la evacuación de los vehículos involucrados y en la normalización del flujo vehicular. Por ahora, se espera que la Secretaría de Movilidad y TransMilenio entreguen un reporte oficial con más detalles sobre el accidente, así como también conocer las razones por las que habría ocurrido el accidente.

Algunas personas del sector, que presenciaron el choque, indicaron a Noticias Caracol que, al parecer, “al conductor le habría dado un preinfarto y que desde ese acontecimiento habría empezado a ocurrir el caos”.

En cuanto a la familia afectada por el poste de luz que terminó colisionando con su hogar, el dueño de la casa, Henry Acevedo, indicó que “ingresó por la ventana, impactó el televisor y lo dañó, algunos elementos de la habitación de la casa, la cama y estamos esperando a ver qué dice la Policía, Bomberos, o el dueño, esperemos a ver qué dicen o qué hacen, a ver qué solución nos pueden dar”.

Los integrantes de esa casa se encontraban trabajando en el momento en el que los hechos ocurrieron, cuando escucharon el choque fue que se acercaron al lugar y vieron la situación que los había afectado.