José buscó a Melissa para pedirle perdón en ‘La casa de los famosos’: “Qué dirá Yaya de todo esto”

Los internautas lo criticaron por "conveniente" y aseguran que próximamente saldrá del programa - crédito redes sociales

Durante el domingo 16 de marzo de 2025 se vivió una jornada intensa en La casa de los famosos Colombia y estuvo llena de momentos que sorprendieron a los televidentes, pues las discusiones fueron protagonistas. Sin embargo, llamó la atención un aspecto en particular y fue el acercamiento entre José y Melissa Gate, pues él la buscó para arreglar las cosas con ella y evitar que su distanciamiento continúe escalando.

Y es que vale la pena recordar que al inicio del programa, el entrenador personal que ya tiene experiencia en varios concursos de este tipo, no solo se relacionó con la ya eliminada modelo Yaya, sino con Melissa Gate, que le cortaba el cabello en la barbería y era muy cercana a él. Incluso, los seguidores les hacían edits para alimentar el shippeo, cosa que cambió con el pasar de los días no solo por la relación de José y Yaya, sino porque se distanciaron de forma notoria después de que él la nominara como venganza por la salida de Yaya Muñoz.

Y es que en redes sociales lo han calificado como un “oportunista” y “colgado”, por lo que estiman que este nuevo acercamiento a Melissa no es más que una estrategia por medio de la que el famoso busca ganar seguidores y evitar ser eliminado del programa.

Precisamente, este acto de “reconciliación” se dio justo antes de la eliminación de la noche, teniendo en cuenta que Melissa Gate estaba nominada. Sin embargo, sus seguidores afirman que José tenía claro que ella iba a regresar, pues ya le han ido a gritar en repetidas oportunidades que ella es una de las más fuertes. Y es que, en medio de su relato, él dejó en claro que lo sabía: “Sé que no te vas, pero si quiero sacar como eso que tengo“.

A José lo tachan de ser colgado y buscar a Melissa porque sabe que le conviene - crédito @joserodriguezcof @yayamuñoz y captura canal RCN

Pese a que Melissa le dijo que en la noche había un posicionamiento, él continuó refiriéndose a la “venganza” que quería orquestar hacia ella tras la salida de Yaya: “Era mi persona especial en la casa y me quería desahogar contigo porque creo que pudimos tener una relación chévere y decirte que más allá de eso fue como una rabia que ya no siento. Que fue en el momento de impotencia porque pues era algo que yo no podía controlar (...) O sea, que sí te tiré. Ni me caes mal nunca hemos tenido un raye por nosotros, fue más por mis sentimientos hacia Yaya".

En redes sociales, se desataron todo tipo de comentarios hacia este gesto y entre ellos se destacan: “Todos los lavaperros (lavaplatos), incluido el orejón (La Liendra), están asustados. En el fondo deben saber que no la dan”, “Él sabe que Melissa tiene apoyo y ahora quiere quedar bien. Este dientón es muy conveniente”, “Melissa lo podrá disculpar, pero nosotros no olvidamos, así que pronto él estará en placa y que se vaya con Yaya” y “Ahí está pidiendo cacao el ardido”.

"Los Lavaplatos" siguen recibiendo críticas en redes sociales - crédito Canal RCN

Emiro pidió a sus seguidores apoyar a Melissa

Otro de los clips que dejó la jornada fue el acercamiento que tuvo Emiro con Melissa Gate, pues él fue hasta el cuarto de ella para decirle que la respalda porque ella lo sacó de la placa en una oportunidad.

Esto demostró la buena relación que tienen los participantes - crédito redes sociales

Del mismo modo, envió un enfático mensaje a sus seguidores, en el que dijo que pedía votos para salvar a Melissa Gate, por lo que sus fanáticos fieles se pusieron a trabajar para que ella no fuera una de las personas que debía salir de la casa en la noche del domingo, debido a la doble eliminación y que estaba en la placa junto a La Liendra, Karina García, Yana Karpova, Sebastián Arias y La Abuela.