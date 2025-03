“Yo no entiendo el temor de que haya una amenaza”: Ministro Armando Benedetti defiende convocatoria de consulta popular

Benedetti reveló que la consulta popular podría incluir preguntas sobre recargos dominicales y la jornada nocturna - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En una reciente entrevista concedida a El Colombiano, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, asegurando que se trata de un mecanismo legítimo de participación ciudadana y no de una amenaza contra el Congreso, como han señalado algunos sectores políticos.

El ministro habló de las preocupaciones sobre las declaraciones del presidente Petro en su alocución ante la minga indígena, donde mencionó la necesidad de “romper” el bloqueo institucional y advirtió sobre un posible escenario de violencia si el Senado no aprobaba la consulta. Benedetti rechazó que esto represente una amenaza y aseguró que el mandatario se refería al contexto del estallido social de 2021, enfatizando que en esta ocasión el Gobierno espera que las movilizaciones sean pacíficas y festivas, en lugar de ser reprimidas violentamente por las autoridades.

Gustavo Petro convocó una consulta popular para las reformas de la salud y laboral, tras las negativas del Congreso de la República - crédito Joel González/Presidencia

“Lo que dijo el presidente, lo que yo entiendo y lo que dijo en el marco del estallido social, es que fue la reacción del Estado, de la Policía, quienes les sacaron los ojos a las personas que estaban protestando. Es la contención de la Policía la que reprime en forma violenta a unas personas que se están manifestando. Y es al revés”, señaló.

Asimismo, Benedetti se mostró en desacuerdo con quienes comparan la situación actual con las manifestaciones ocurridas cuando la Corte Suprema no elegía fiscal general en los términos esperados por el Gobierno. En aquel momento, el presidente de la Corte calificó las protestas como una “asonada” contra la institución. Sin embargo, el ministro negó que existiera tal situación y aseguró que no hubo una instigación por parte del presidente Petro.

En cuanto a la seguridad del Congreso, Benedetti aseguró que no existe riesgo de violencia y que las manifestaciones no representan una amenaza contra la institucionalidad. Afirmó que la consulta popular es un mecanismo democrático que debe entenderse como una expresión legítima de la ciudadanía y cuestionó el temor que algunos senadores han manifestado frente a este proceso, sugiriendo que la verdadera inquietud no es el presidente Petro, sino la voluntad del pueblo.

“Yo puedo decir que ninguna de las personas que están protestando van a golpear al Congreso. Mucho menos van a ser instigadas desde el Gobierno Nacional, ni desde el Ministerio del Interior. Yo no entiendo el temor de que haya una amenaza, etcétera, cuando una consulta popular es la participación ciudadana de la democracia. Para que se exprese el pueblo que está por encima del Congreso. Parece que no le tuvieran miedo al presidente Petro sino al pueblo”, señaló.

Gustavo Petro, ante la derrota de su reforma laboral en el Senado, anunció que convocará a una consulta popular para que sea el pueblo el que decida el futuro de la reforma laboral y de la reforma a la salud - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Benedetti reveló los cálculos que tiene para la consulta popular. Sus predicciones favorecen las intenciones del Gobierno. Habló de los ciudadanos que saldrían a votar para avalar la reforma laboral en busca de una reivindicación de la clase obrera.

“Si uno revisa lo que dan las encuestas, uno encuentra que el presidente Petro está entre 7.500.000 y 8.000.000 y si a uno le suma que hay millones de trabajadores que quieren que les reconozcan que el 100 % de los dominicales y los festivos. Si usted encuentra que hay millones de personas de clase obrera que quieren que la hora nocturna sea a partir de las 6 de la tarde, que las plataformas digitales tengan un contrato y estabilidad laboral igual que las madres comunitarias, que no lo puedan echar a usted como quieran, que además los contratos de prestación de servicios que se han vuelto perversos tengan que volverse formarles a los cuatro años, todo ese tipo de situaciones, harán con mucha facilidad que existan los 13 millones de votos”, expuso.

El ministro Benedetti explicó que la consulta popular se centrará en preguntas puntuales sobre la reforma laboral y la reforma a la salud - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Por último, el ministro se refirió a las denuncias de amenazas contra senadores que apoyaron la ponencia de archivo de la consulta. Expresó su escepticismo sobre estas acusaciones y señaló que quienes se oponen a la consulta deben asumir la responsabilidad de su postura sin recurrir a argumentos infundados.

A lo largo de la entrevista, Benedetti enfatizó que el objetivo del Gobierno es garantizar que la consulta popular se lleve a cabo sin incidentes y que su propósito es fortalecer la participación ciudadana. La polémica sobre este tema continúa y se espera que siga siendo el centro del debate político en el país en los próximos días.