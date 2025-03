Diputada del Magdalena Margarita Guerra denunció atentado contra su vida en Santa Marta: “Naranja sapa HP te quitas o te quitamos”

Estos elementos fueron dejado por los sicarios, que huyeron al no poder atentar contra la vida de la representante por el movimiento polítoco Fuerza Ciudadana - crédito @margaritaguerraz/IG

“Primero fue un hackeo cibernético y ahora intentaron asesinarme”, así de contundentes fueron las palabras que iniciaron el comunicado con el que la diputada de la Asamblea Departamental del Magdalena, Margarita Guerra (Partido Movimiento Político Fuerza Ciudadana), compartió tras ser víctima de un atentado que sufrió pasado el mediodía del viernes 14 de marzo de 2025; cuando iba a bordo de una camioneta junto a su hermano y una sobrina.

Los hechos ocasionaron que Guerra denunciara los hechos ante las autoridades locales en Santa Marta, debido a que cuando iban a bordo del vehículo por la avenida El Libertador, fueron interceptados por sicarios en motocicleta, que habrían intentado asesinar a la parlamentaria, y debido a que el arma habría sufrido un imperfecto, esto provocó que los pistoleros a sueldo huyeran del lugar. No sin antes dejarle un panfleto con una certera amenaza de muerte, un ramo de flores y una bala.

“Naranja sapa HP te quitas o te quitamos”, reza en el cartel que le dejaron, y que la misma diputada compartió a través de su cuenta en Instagram, donde dejó un mensaje y un comunicado que acompañan la fotografía, donde también se observan el ramo de flores y la bala, una práctica conocido en el mundo del sicariato, y con la que se busca dejar un mensaje con el que lo único que se busca, es el silencio. De lo contrario se paga con la muerte.

“Agradezco a la Policía y a la Secretaría del Interior del departamento por el acompañamiento en este momento difícil para mi integridad. Mi sobrina, mi hermano y yo, gracias a Dios, corrimos con suerte, estamos bien”, indicó Guerra en su mensaje.

Seguido a esto, afirmó: “Pido a la Fiscalía que investigue quiénes eran los sujetos de la motocicleta, el que sacó el arma pero que por fortuna se encasquilló y el que me lanzó las flores y el panfleto. El Magdalena sabe que no he tenido enemigos, por eso pido a las autoridades que lleguen al fondo de este hecho”.

Las autoridades locales, en cabeza de la Gobernación del Magdalena y el secretario del Interior, Gabriel Escobar, rechazaron el atentado en contra de la parlamentaria - crédito @GabrielGEscobar/X y @MagdalenaGober/X

El relato de la diputada Margarita Guerra: “Yo si veo al sujeto apuntándome”

La misma tarde que ocurrió el atentado, y en entrevista con el medio local Opinión Caribe, Margarita Guerra contó cómo sucedieron los hechos.

“De repente pues una moto nos intercepta. El vehículo siempre fue andando y la moto, yo pues alzo la mirada realmente porque la moto golpea el carro. Yo justo venía replicando el mensaje de la denuncia del hackeo de X. Entonces yo lo que alcanzo a ver realmente cuando golpean el carro, es que sacan un arma y apuntan”, comenzó así su relato la comisionada.

Respecto a que los sicarios tuvieron un imperfecto al momento de atentar contra su vida, ella expresó que cuando ocurrió todo, “las personas que están alrededor, que fueron mototaxis (...) dicen que se les encasquilló el arma”, luego de que hablaron con varios de los transportadores informales que les contaron lo anterior, debido a que ellos frenaron media cuadra más adelante. En ese momento los sicarios emprendieron la huida en la motocicleta, dejando allí el ramo, el panfleto y la bala.

La representante expresó además que justo en el momento que venía publicando el comunicado sobre el intento de hackeo de su número de Whatsapp, con el finde pedir dinero a su nombre. “Quiero solicitarles a todos mis contactos que bloqueen mi número y no abscedan a ninguna de las supuestas peticiones de dinero que están solicitando a mi nombre”, dijo en otro video que dejó su cuenta oficial de X, y que también sufrió el ataque cibernético, informó Hoy Diario del Magdalena el mismo viernes y a los pocos minutos de que se conoció esto, se supo también del atentado en contra de la vida de Guerra.

Al sicario que iba a disparar se le habría encasquillado el revólver con el que pretendía asesinar a la diputada del Magdalena, Margarita Guerra - crédito Colprensa

“Fue en cuestión de segundos todo lo que pasó”: diputada del Magdalena, Margarita Guerra

Frente a si había recibido antes amenazas en contra de su vida, la diputada aseguró en la entrevista con el medio radial en Magdalena que “hace un año recibimos varios diputados un mensaje de texto”.

Asimismo, Margarita Guerra dijo que “en su momento se hizo la respectiva denuncia, pero nada físico, fue un mensaje de texto en su momento”. Pero para 2025, confirmó que este “esta ha sido la amenaza (refiriéndose al atentado) y pues el intento prácticamente de un homicidio porque bueno, realmente fue en cuestión de segundos, no te puedo decir cómo fue.

Seguido a esto, y ante el cuestionamiento de si este ataque tendría alguna relación con su ejercicio como diputada, Guerra afirmó que “indiscutiblemente en este momento la voz mía es la voz de diputada, la voz de una, de un ejercicio político... No tendría pues sentido alguno que fuese por un motivo diferente. Porque pues digamos que lo visible que tengo hoy es el ejercicio (como parlamentaria)”.

Debido a este caso, las máximas autoridades en la región, en cabeza de la Gobernación del Magdalena, emitieron un comunicado donde rechazaron los hechos.

“Nuestra solidaridad con la compañera Margarita Guerra, diputada de nuestro partido Fuerza Ciudadana, cualquier cosa que le pase a ella o su familia hacemos responsables a esas fuerzas oscuras que desde la Asamblea pasan por encima de las órdenes judiciales, de las medidas cautelares y de cualquier cosa que se atraviese en su propósito de intentar doblegar al gobierno departamental y hacerse al control irregularmente este año de la Contraloría para extorsionar a los alcaldes, gerentes de hospitales y todo el que le sirva en su apetito ilegal de enriquecimiento”, expresó en el documento oficial el gobernador de Magdalena, Rafael Alejandro Martínez.

El comunicado que la diputada del Magdalena dejó en su cuenta de Instagram, junto a la fotografía del ramo de flores con el panfleto y la bala - crédito @margaritaguerraz/IG

En tanto que el secretario de Interior, Gabriel Escobar, escribió en su cuenta de X: “La he acompañado (a Margarita Guerra) a presentar la denuncia y hemos activado la ruta de atención correspondiente. No permitiremos que la violencia silencie a quienes trabajan por el Magdalena”.

De igual forma, se confirmó que se “desplegó un equipo interinstitucional conformado por las secretarías del Interior, Mujer, y la Alta Consejería para la Paz”, que brindan acompañamiento a la diputada y se activaron las rutas de protección con la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección.

Por último, el documento especificó que la Policía Metropolitana de Santa Marta “brindará acompañamiento transitorio a la diputada Margarita Guerra durante sus desplazamientos, hasta tanto la Unidad Nacional de Protección le haga un análisis de riesgo y le asigne su esquema de protección, mientras de forma simultánea se adelanta la investigación que busca esclarecer los hechos y dar con la captura de los sicarios.

Un conflicto en medio de una decisión judicial de por medio

Estos hechos se presentan justo días después de que se conoció una decisión judicial que tuvo como protagonista a la Asamblea Departamental del Magdalena, luego de que se ratificara una medida cautelar como parte de un proceso de nulidad electoral que afecta a su mesa directiva. Según informó El Tiempo, esta medida se relaciona con la elección de la mesa directiva para el periodo 2025, llevada a cabo en noviembre de 2024.

De acuerdo con el medio, la medida cautelar fue confirmada tras una serie de cuestionamientos legales que buscan anular la elección de los integrantes de la mesa directiva. Este proceso generó un intenso debate entre los diputados del departamento, que han expresado sus opiniones sobre el impacto de esta decisión en el funcionamiento de la Asamblea.

Los hechos ocurrieron pocos días después de que la parlamentaria aseguró en redes sociales que la presidenta de la Asamblea Del Magdalena para el periodo 2025, Ángela María Cedeño Ruiz (foto) quiere llevar a cabo un "diabólico plan de tomarse la mesa directiva", y en el mismo mensaje que dejó en su cuenta de Instagram escribió: "Les digo que no les tengo miedo" - crédito Asamblea Departamental del Magdalena/Facebook

Dicha medida cautelar, decretada el 26 de febrero de 2025, dejó sin efectos la elección de la mesa directiva conformada por Ángela María Cedeño Ruiz (presidenta), Marta Liliana García Rivera (primera vicepresidenta) y Candy Julieth Sánchez Vásquez (segunda vicepresidenta). La designación había sido oficializada en el acta 61 del 26 de noviembre de 2024.

Esto llevó a que dos días después, el 6 de marzo y durante una sesión en la Asamblea, se vivieron momentos de tensión a raíz del cruce entre Guerra y Cedeño. Tal fue el nivel de lo que ocurrió que la misma diputada escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram, donde lo acompañó con un video donde se ve cómo se encararon ambas parlamentarias.

“El nivel de agresividad y hambre de poder han llevado a la diputada @angelacedeno300 a las amenazas y a las agresiones físicas y verbales en mi contra. No importa sobre quién tengan que pasar pero, ella y su grupo, amenazan e intimidan a todo aquel que no esté de acuerdo con sus arbitrariedades”, inicia el mensaje.

“A Cedeño y a los que la apoyan en su diabólico plan de tomarse la mesa directiva, les digo que no les tengo miedo. Esta lucha es por el pueblo del Magdalena, porque para mí la política no es un negocio. Hay quienes se mueren por manejar la chequera de la @AsambleaMagdale (Asamblea Departamental del Magdalena), nosotros sólo queremos que se cumpla la Ley. ¡Hipócritas, dejen de mostrar el hambre!” cierra el mensaje.