Andrea Petro fue blanco de burlas por video en el que se comparó con el presidente: “Soy la versión travesti de mi papá”

Andrea Petro recibió insultos en redes por particular comparación con su padre- crédito @andreapetro91/IG

Andrea Petro volvió a ser tendencia luego de que se hiciera viral un video en redes sociales en el que la hija del presidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre sus rasgos físicos.

En su cuenta de Instagram, durante la actividad ‘hazme una pregunta’, Andrea respondió a un seguidor que aseguró que no había sacado su belleza por parte de la línea paterna, sino por su madre Mary Luz Herrán.

La emprendedora, fiel a su estilo directo y descomplicado, no dudó en decir que el seguidor estaba equivocado, argumentando que tenía rasgos físicos muy parecidos a los del gobernante de los colombianos. De hecho, afirmó que era la versión travesti de su papá.

Andrea Petro dijo que era la versión travesti de su papá - crédito @MariaMa17126015/X

“Pero tú de que hablas, yo soy la versión travesti de mi papá, tengo la misma cara, la misma sonrisa”, dijo la empresaria, mientras adoptaba un tono de voz jocosamente similar a la del primer mandatario.

Su inesperada respuesta despertó burlas entre los internautas de las diferentes plataformas, que no esperaban las palabras de Andrea. Los usuarios hicieron comentarios nocivos sobre su cuerpo y su parecido a Gustavo Petro.

"🤣🤣🤣ella misma lo dice, el papá es un travesti 🤣🤣🤣"; Jajaja jajajaja jajajaja jajajaja por Dios Andrea no piensa para hablar hasta en eso se para al travesti del papá; "Esa pelada es hija del hermano, la madre que si, se parece más al tío que al papá"

Los seguidores no desaprovecharon la oportunidad para revivir la polémica en torno a Gustavo Petro y su escapada de varios asuntos políticos para, presuntamente, salir con una mujer transexual y dar un paseo por las calles de Ciudad de Panamá.

"Debió decir al final: Y a ambas nos gusta la mondá!!"

La hija mayor de Gustavo Petro, Andrea Petro, defendió a la población migrante deportada y resaltó sus logros, en medio de críticas a su inteligencia - crédito Andrea Petro/Instagram

En enero, Andrea recibió una pregunta sobre su apariencia y, además, se refería a la población trans con el fin de insultarla: “¿Eres un hombre o una mujer fea?”, preguntó el usuario en la red social. De inmediato, respondió: “Yo soy una mujer extremadamente fea, sí, pues, pero muy bien montada, mi amor, no te preocupes por mí”, dijo.

En su cuenta de X, se refirió a la pregunta del internauta, afirmando que no considera que ser catalogada como una persona trans sea un insulto. Por el contrario, afirmó que siempre ha amado y respetado a la población diversa.

Andrea Petro defendió a la población trans - crédito @andreapetro91/X

“De donde es un insulto que me traten de trans? Yo amo a esa comunidad! Siempre han tenido y tendrán mi respeto”, escribió.

En otro comentario que recibió la hija de Gustavo Petro, un ciudadano la tildó de “bruta”, por lo que, a manera de contestación, explicó que se siente bien consigo misma y con sus éxitos, así como con su “esencia”. Sin embargo, reconoció que puede cambiar algunas “maneras” que tiene de ser.

“Bruto usted que me escribe con su cuenta personal, no tengo nada más qué decir. Yo soy la que soy, y no voy a cambiar quién soy por darle gusto a la gente, eso sí es verdad, la verdad es que yo tengo mi propia identidad y estoy orgullosa de lo que he logrado hasta el momento”, sostuvo.