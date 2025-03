En UCI, sin seguro y en riesgo de quedarse sin tratamiento: colombiano pide ayuda ante crisis de salud en Suiza

El colombiano acudió a los médicos tras sufrir un fuerte dolor de cabeza, que resultó en un aneurisma - crédito Freepik

Lo que comenzó como un viaje para visitar a su hermana en Suiza se ha convertido en una pesadilla para Jainer José Arias, un ciudadano de Medellín de 45 años, a quien una repentina enfermedad —un aneurisma— lo llevó a una Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital suizo, y ahora, en medio de su recuperación, se enfrenta a una situación crítica: su seguro de viaje expiró y las autoridades médicas se niegan a renovarlo.

De acuerdo con lo que publicó el medio antioqueño El Colombiano, que dio a conocer la compleja situación del ciudadano paisa, la situación pone en peligro la continuidad de su tratamiento, por fuera de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según el relato, el 26 de febrero del 2025, Arias comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza que pronto se tornó insoportable. Preocupado por su salud, decidió comunicarse con la agencia con la que contrató su seguro de viaje. Al confirmar que la póliza estaba vigente, se dirigió a un centro médico, donde los doctores le diagnosticaron un aneurisma y lo ingresaron de inmediato a la UCI para evitar que su estado empeorara.

El ciudadano fue a visitar a su hermana en Suiza, pero allá un aneurisma le vino de sobresalto - crédito Flickr

Allá en Suiza, los especialistas lograron estabilizar su condición y lo trasladaron a una sala de cuidados especiales para continuar con su recuperación. No obstante, en los últimos días, los tratamientos médicos comenzaron a reducirse drásticamente porque su póliza estaba a punto de vencer.

Trabas para la renovación del seguro

Según comunicó Blu Radio, la preocupación de la familia de Arias aumentó cuando intentaron renovar el seguro y se encontraron con una serie de obstáculos burocráticos. Según relató su esposa, Carolina Moná, al medio, la compañía aseguradora y la agencia de viajes se han pasado la responsabilidad entre sí, sin ofrecer una solución concreta.

“Me he comunicado para solicitar una extensión (…) Los de la asistencia me mandan para donde los de la agencia, que ellos son los que tienen que hacer la petición de la extensión y los de la agencia dicen que no, que ellos negaron la extensión”, expresó Moná.

La situación se complica aún más debido al alto costo de la atención médica en Suiza. La familia asegura que los gastos ya superan los 60.000 dólares (aproximadamente 247 millones de pesos), y el hospital exige 42.000 francos suizos (cerca de 195 millones de pesos) para continuar con la recuperación de Jainer José, recursos que su familia en Medellín no tiene. “Nosotros en ningún momento lo estamos pidiendo de gratis, nosotros estamos exigiendo que nos lo vendan, porque la rehabilitación allá es muy costosa y ese dinero en este momento no lo tenemos”, explicó Moná.

Fotografía de archivo en donde se ven billetes de 100.000 pesos colombianos. EFE/Leonardo Muñoz

A pesar de la falta de seguro, el paciente ha podido recibir atención médica hasta el momento, pero la familia teme que, sin la cobertura, los servicios médicos le sean suspendidos antes de que finalice su tratamiento. Actualmente, aunque se encuentra estable y puede hablar, los médicos han señalado que aún no está en condiciones para recibir el alta y viajar de regreso a Medellín, según comunicó Blu Radio.

La preocupación principal de sus familiares es que una interrupción abrupta de la atención pueda poner en riesgo la recuperación de Arias. Como medida desesperada, han anunciado que iniciarán acciones legales con el fin de lograr la renovación del seguro médico, ya que su condición actual le dificultaría contratar una nueva póliza con otra aseguradora.

Un aneurisma es un ensanchamiento de las paredes de una arteria - crédito Medtronic

Mientras tanto, el futuro de Jainer José sigue en la incertidumbre, y su familia teme que, sin la atención necesaria en Suiza, su recuperación se vea comprometida, aumentando el riesgo de una recaída que podría tener consecuencias fatales.

A su vez, un aneurisma, según la definición consignada en el prestigioso portal informativo de salud de Mayo Clinic, “es una protuberancia o un abombamiento anormal en las paredes de un vaso sanguíneo. El aneurisma se puede reventar”. En estos casos, el sangrado interno puede resultar mortal.