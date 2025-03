Juicio Álvaro Uribe: testigo negó que el expresidente haya ordenado buscar a Juan Monsalve

El testigo Rodrigo Vidal aseguró que nunca habló con Álvaro Uribe sobre la rectificación de Juan Guillermo Monsalve - crédito Mariano Vimos/Colprensa y captura de pantalla audiencia Álvaro Uribe

En el día 13 de juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe, llevado a cabo el 13 de marzo de 2025, el testigo Rodrigo Vidal Perdomo fue interrogado por haber querido ayudar al exmandatario. El ganadero fue contactado por Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, que le informó que el testigo clave del caso, Juan Guillermo Monsalve (señalado exparamilitar), quería decir “la verdad” y retractarse sobre acusaciones que hizo en contra de Uribe, sobre su presunta vinculación con grupos paramilitares.

Vidal Perdomo buscó, junto con López Callejas, la manera de notificar al ex jefe de Estado sobre las intenciones de Monsalve, teniendo en cuenta que el cambio de versión de los hechos lo favorecería. En consecuencia, buscaron a una persona que se encargara de informar al expresidente al respecto. Esto, al parecer, sin que se hubiera ejercido presión alguna sobre ellos por parte del procesado.

Según los dos sujetos, la iniciativa de ayudar a Álvaro Uribe fue propia, sobre todo, de alias Caliche, que se considera una persona “uribista”. Vidal Perdomo confirmó esta versión, demostrando su respaldo a la gestión del exmandatario como presidente de Colombia (2002-2010). “La situación del país, cuando le tocó entrar al doctor Uribe y logró hacer en dos años, no más, volver a poder uno andar tranquilo por las calles”, dijo en la audiencia.

Juan Guillermo Monsalve aseguró que quería retractarse de afirmaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez - Colprensa

Tras haber sido interrogado por la fiscal y contra interrogado por el abogado defensor del acusado, Jaime Granados fue cuestionado por el mismo ex jefe de Estado, que hizo dos preguntas concretas, en aras de demostrar la inocencia que desde un inicio ha expresado tener. La primera estuvo relacionada con el relacionamiento que habrían tenido con respecto al caso y a la retractación de Monsalve.

“¿En algún momento usted y yo hemos tenido contactos para hablar de estos temas?”, preguntó Uribe al testigo, que contestó de manera negativa: “Nunca, doctor”.

Luego, el expresidente preguntó si, en algún momento, Vidal Perdomo recibió información que indicara que él había solicitado a alias Caliche buscar al señalado exparamilitar para conseguir que cambiara su versión y, de esta manera, desvirtuar las acusaciones en su contra. “Nunca, doctor, he oído algo de usted, y lo que se hizo doy fe de que se hizo por iniciativa de Carlos Eduardo”, indicó.

Alias Caliche, testigo en el juicio contra el expresidente Uribe, aseguró que quiso ayudar al procesado por voluntad propia - crédito @prensapaloq/X/Redes sociales

La llamada entre Álvaro Hernán Prada y Álvaro Uribe

La persona que finalmente informó al expresidente sobre las declaraciones que quería dar Juan Guillermo Monsalve es Álvaro Hernán Prada, actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para entonces (2018), fungía como representante a la Cámara del Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe. La comunicación se efectuó por medio de una llamada telefónica, en la que el exmandatario solicitó que se le dijera al señalado exparamilitar que contara la verdad.

“Lo único que se puede hacer es que le digan a ese señor de La Picota que él sabe cómo informarle eso a la Corte. Mande una carta, mande un oficio y que diga la verdad, solo la verdad”, explicó Prada a López Callejas y a Vidal Perdomo, según contó este último en la audiencia del 13 de marzo.

Álvaro Hernán Prada negó estar relacionado con una presunta manipulación de testigos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Ambos sujetos indicaron en sus declaraciones que asumieron que, en efecto, el magistrado había conversado con el ex jefe de Estado. Aclararon que jamás escucharon la voz de Uribe al otro lado del teléfono, sino que confiaron en las afirmaciones de Prada.

Por su parte, en un comunicado emitido en 2018, el presidente del CNE aseguró que no ha cometido ningún delito y que no tiene relación alguna con una presunta manipulación de testigos en favor de Álvaro Uribe. Asimismo, confirmó que llamó al expresidente para informarle sobre las intenciones de Monsalve y que no permitió que otros escucharan la charla.

“Nunca pongo en alta voz a nadie en presencia de otra persona, salvo que sea para una conferencia. Menos a quien tengo profunda admiración y respeto ante un desconocido que me informa ser amigo de un bandido. Nunca he recibido una insinuación del expresidente Álvaro Uribe para participar en defensa suya ante la administración de justicia”, precisó.