Juicio Álvaro Uribe: Carlos López ‘Caliche’ aseguró bajo juramento que las conversaciones con Juan Guillermo Monsalve fueron editadas

Continúa la polémica en torno al juicio que se adelanta contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018 tras las declaraciones que rindió Juan Guillermo Monsalve, exlíder paramilitar, en el estrado de la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.

Monsalve reveló detalles de la relación que tendrían el líder político del partido Centro Democrático y su hermano Santiago en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, el 13 de marzo de 2025, durante la declaración de Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, varios apuntes del denominado testigo clave en el proceso fueron desestimados.

Según López Callejas, los audios de las conversaciones que tuvo con Monsalve fueron editados en los apartes en los que hacían referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Es que eso está en esos audios, no entiendo por qué no salen ahí. Eso sí me lo dijo él y hay unas cosas que no aparecen en esos audios. Han recortado, yo lo puedo jurar y asegurar”, dijo luego de que la fiscal Marlene Orjuela hiciera preguntas sobre el tema.

Y agregó: “Ahí faltan audios, se lo puedo jurar, señora fiscal, eso sin necesidad de jurárselo por mi hija. Sé que faltan audios ahí”.

Ante sus declaraciones, Orjuela le recordó que se encontraba bajo juramente, por lo que al mentir estaría cometiendo un delito, a lo que López respondió: “No se preocupe, la señora juez hoy sé lo que digo”.

Alias Caliche también hizo referencia a una supuesta propuesta a Monsalve de otorgarle toda la protección legal y abogados de alta alcurnia para su retractación sobre los cometarios que hizo del expresidente Uribe y su hermano.

“En mis dichos de mentiras, estaba hablando a nombre propio, de que le pusieran a los abogados que tenían de pronto en el caso. Y nombré ah y le pido disculpas al señor Granados por mencionarlo toda la ayuda jurídica que se le pudiera dar a Juan Guillermo Monsalve. Pero en ningún momento el señor Álvaro Hernán Prada me dijo que le iban a poner un abogado en particular. No me lo dijo”, aseveró.

Durante la audiencia, “Caliche” aseguró que las conversaciones que mantuvo con Juan Guillermo Monsalve no fueron por órdenes del expresidente Uribe. Asimismo, dijo que no tuvo ningún tipo de comunicación directa con el líder del partido Centro Democrático.

A propósito, el testigo dijo que mintió sobre su relación con el exjefe de Estado para ganarse la confianza del exlíder paramilitar (Monsalve), con el objetivo de que su proceso por secuestro fuera revisado.

“Referente a lo del viejo, pues, esa fue una de las mentiras que yo le estaba metiendo a Monsalve, diciéndole que el viejo era el doctor Álvaro Uribe Vélez, pero yo no tenía contacto directo con él, ni en ese momento tenía línea directa con él. Esa fue una de las mentiras”, aseguró López Callejas.

Carlos Eduardo López Callejas también afirmó que el deseo principal de Juan Guillermo Monsalve era ingresar al alto tribunal. Esto, con el propósito de retractarse de lo mencionado contra el exmandatario y su hermano, Santiago Uribe, a quienes había señalado de supuestamente conformar grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.

En respuesta a las declaraciones de alias Caliche, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó vía redes sociales, asegurando que el testigo “admite ser seguidor de mis ideas políticas; Que no me conoce, que no ha tenido comunicación conmigo”.

Y agregó: “Carlos Eduardo López dice que Monsalve quería retractarse y pedía que le ayudaran a entrar a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esto desvía la perversa versión según la cual el abogado Diego Cadena habría ofrecido ayudar a entrarlo a la JEP”.