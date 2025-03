Álvaro Uribe estalló contra Juan Guillermo Monsalve luego de que alias Caliche desmintiera sus declaraciones: “Siempre tramposo”

Álvaro Uribe habló sobre Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave en el juicio en su contra - crédito @ElPensador75/X/Carlos Ortega/EFE

El 13 de marzo de 2025 subió al estrado de la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, para dar continuación al juicio que se adelanta contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018.

Durante su intervención, aseguró que los audios de las conversaciones que tuvo con Monsalve fueron editados en los apartes en los que hacían referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que dejó malparado al testigo clave del caso.

“Es que eso está en esos audios, no entiendo por qué no salen ahí. Eso sí me lo dijo él y hay unas cosas que no aparecen en esos audios. Han recortado, yo lo puedo jurar y asegurar”, dijo luego de que la fiscal Marlene Orjuela hiciera preguntas sobre el tema.

A propósito, sostuvo que las reuniones que mantuvo con Juan Guillermo Monsalve no fueron por órdenes del expresidente Uribe. En ese sentido, dijo que no tuvo ningún tipo de comunicación directa con el líder del partido Centro Democrático.

Incluso, “Caliche” afirmó que mintió sobre su relación con el exjefe de Estado para ganarse la confianza del exlíder paramilitar (Monsalve), con el objetivo de que su proceso por secuestro fuera revisado.

“Referente a lo del viejo, pues, esa fue una de las mentiras que yo le estaba metiendo a Monsalve, diciéndole que el viejo era el doctor Álvaro Uribe Vélez, pero yo no tenía contacto directo con él, ni en ese momento tenía línea directa con él. Esa fue una de las mentiras”, aseguró.

Las declaraciones de López Callejas tuvieron respuesta del expresidente Uribe Vélez, que utilizó sus redes sociales para aclarar varios puntos sobre el proceso legal y reafirmar su inocencia.

“Caliche dice que le mintió a Monsalve para buscar la verdad. Que Monsalve aceptó que Caliche era emisario ante Prada para decir la verdad. Que esto si es verdad”, escribió en su cuenta de X.

A su vez, explicó que pese a las contradicciones del testimonio de Monsalve y las revelaciones que hizo alias Caliche durante el interrogatorio, se mantiene el proceso en su contra por soborno de testigos y fraude procesal.

“Caliche afirma que Monsalve le contó del abogado enviado. Prada le dijo a Monsalve que no. Esto es fundamental para confirmar que los eventos de Neiva y Bogotá, coincidentes en el tiempo, dadas las noticia contra mí, no estaban coordinados. Y, sin embargo, me acusaron de determinar estos eventos para sobornar testigos”.

De igual manera, el líder político del centro Democrático, sostuvo que Monsalve se aprovechó de la ingenuidad de López durante sus visitas y conversaciones, por lo que lo llamó “tramposo”.

“Caliche confiaba en poder hacer visita a la Cárcel para obtener el video de la verdad. Que por eso le dijo a Prada que iba a hacer esa visita. Monsalve habría parado la visita porque le costaba dinero pagar en la cárcel para que Caliche entrara simulando visitar a otro recluso. Monsalve siempre tramposo”, aseveró en sus plataformas digitales.

A propósito, Álvaro Uribe aprovechó para quejarse sobre el interrogatorio que le hicieron a Roberto Vidal, ya que, según él, la fiscal puso en tela de juicio las declaraciones del testigo solo porque contradice la versión de los hechos que ella quiere imponer.

“La Fiscal impugna la credibilidad del Dr. Vidal porque se contradice con lo declarado ante la Corte. Anoto: creo que hay una equivocación de la señora Fiscal porque una cosa es oír que Prada hablaba con Álvaro Uribe y otra es escuchar la voz de Álvaro Uribe en alto parlante del tel”.