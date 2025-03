Siguen las reacciones por la ponencia negativa de la reforma laboral: “El Congreso es una banda criminal dedicada a la extorsión”

Lo sucedido con la reforma laboral en la Comisión Séptima de Senado sigue generando revuelo entre los políticos del país - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

Tras la ponencia de archivo presentada por la Comisión Séptima del Senado, que prácticamente sepulta la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro anunció el 11 de marzo de 2025 su decisión de convocar una consulta popular. El mandatario propuso que sea la ciudadanía quien decida el futuro de dos de sus principales iniciativas: la reforma laboral y la reforma a la salud. Esta medida surge luego de que la ponencia bloquease el avance de ambas propuestas en el Congreso.

Esto generó todo tipo reacciones por parte de personalidades políticas del país. Mientras que algunos sectores cercanos al Gobierno nacional arremetieron en contra del Congreso debido al estancamiento de la reforma laboral, otros les mostraron su respaldo a los legisladores que apoyaron la ponencia negativa hacia la iniciativa y cuestionaron el llamado que hizo el jefe de estado a una consulta popular

Frente al archivo de la reforma laboral en el Senado, el exalcalde de Medellín y cercano al Gobierno Nacional, Daniel Quintero, reaccionó duramente al calificar al Congreso como una “banda criminal dedicada a la extorsión”. Quintero expresó que lo que debería caer no son las reformas propuestas por el Gobierno, sino el propio Congreso. “El Congreso es una banda criminal dedicada a la extorsión. Lo que debe caer no son las reformas sino este congreso”, aseveró el político paisa en su cuenta de X.

Por su parte la representante a la Cámara del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal expresó su deseo de debatir con al menos uno de los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral, afirmando: “Apuesto lo que sea a que ni siquiera conocen el texto que llegó al Senado. Lo único que les motiva es su sesgo ideológico y ‘vencer’ a Petro y al gobierno, cuando lo único que hacen es declararle la guerra con mezquindad a la clase trabajadora”.

Y agregó: “Para que quede claro y no sigan desinformado, firmar una ponencia no significa que ya se archivó, tiene que darse la discusión y darse la votación, nada amarra a los firmantes a votar de una u otra forma, como he dicho, hay margen de negociación y espero que comprendan el descalabro que se están dando, esto se puede devolver como un boomerang”.

Otra legisladora que criticó a los congresistas que apoyaron la ponencia negativa, fue la senadora del partido Comunes Sandra Ramírez. “NO ganó Colombia, ni la democracia. La #ReformaLaboralYa está prácticamente hundida por la decisión de 8 Congresistas que no tienen argumentos, ni la capacidad de dar el debate en el Senado. Saben que esta reforma devuelve derechos, por eso se oponen. Defienden otros intereses”, dijo.

En la otra cara de la moneda, el representante del Centro Democrático Andrés Forero, con respecto a la consulta popular y las marchas que convocó el presidente de la República debido al estancamiento de la reforma laboral contestó que “a @petrogustavo no le gusta la división de poderes y le cuesta disimular su desprecio por la democracia. Como Benedetti y sus cuestionables métodos le fallaron, el presidente decidió incitar a la violencia y la desinstitucionalización. No ha entendido que no es emperador”.

Por otro lado, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, reaccionó a las convocatorias del presidente de la República diciendo que “¡Colombia DERROTÓ a @petrogustavo ! Se creyó el DICTADOR todopoderoso y terminó cayendo, como siempre sucede con los de su clase. Ni siquiera le alcanzó untarse de suciedad y poner a @AABenedetti como el supragobernador. Como mal PERDEDOR, actúa con rabia y desesperación, aferrándose a la mentira, manipulando la realidad y culpando a todos, menos a sí mismo. Pero el pueblo ya despertó, y en las URNAS nos vemos para DERROTARLO NUEVAMENTE!”.

En ese sentido, el representante de Cambio Radical, Julio César Triana dijo que el presidente estaba “haciendo perfilamiento” de los congresistas que no comparten su ideología. “Absolutamente grave el perfilamiento que el presidente Petro hace de los congresistas que no compartimos su ideología y debe responder por la seguridad de todos. @petrogustavo podrá amenazar al Congreso, incitar a la violencia, llamar a las movilizaciones, pero hoy esta institución dio un mensaje de grandeza al país: EL CONGRESO NO ES NOTARIO DEL GOBIERNO”, dijo.

