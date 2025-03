Consejo de Estado rechazó pérdida de investidura del senador Wilson Arias por supuesto conflicto de intereses

- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El Consejo de Estado ratificó su decisión de negar la solicitud de pérdida de investidura contra el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, tras la demanda interpuesta por el Centro Democrático.

El alto tribunal concluyó que no hubo un conflicto de intereses en la participación del congresista en el debate sobre la reforma a la salud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El encargado de radicar la ponencia fue el senador Wilson Arias - crédito @Supersalud/X

La demanda argumentaba que Arias debía ser objeto de “muerte política” debido a que uno de sus financiadores de campaña tenía la capacidad de operar como IPS, lo que, según los demandantes, generaba un posible conflicto al intervenir en la discusión del proyecto. Sin embargo, el tribunal determinó que esta situación no constituía una causal para retirar su investidura.

Según el fallo, “se reiteró que la jurisprudencia establece que no toda participación en proyectos que beneficien a financiadores de campaña constituye un conflicto de intereses y que no existió un beneficio particular, actual y directo en favor del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

Con este pronunciamiento, se mantiene la postura de que la intervención del senador en el debate no configuraba una irregularidad suficiente para su destitución. Si bien el Consejo de Estado reconoció que podría existir un análisis disciplinario en el caso, reiteró que el hecho de no haberse declarado impedido no era razón para proceder con la pérdida de investidura.

Además, se destacó que la reforma a la salud tenía un impacto general sobre el sector y no favorecía exclusivamente a la empresa que financió parte de la campaña de Arias.

“El posible beneficio era hipotético e incierto, y no hubo argumentos ni pruebas nuevas que desvirtuaran la decisión de primera instancia”, concluyó el tribunal.

Esta determinación es un nuevo revés para los sectores que promovían la salida del senador, quienes sostenían que su permanencia en el Congreso vulneraba la transparencia en el trámite de la reforma. No obstante, la decisión del Consejo de Estado blinda su continuidad en el cargo y descarta que haya incurrido en una falta que amerite su expulsión del Legislativo.

Por su parte, Wilson Arias no se ha pronunciado sobre el fallo, pero su permanencia en el Senado refuerza el respaldo a la reforma impulsada por el Gobierno, un proyecto que ha generado intensos debates en el Congreso y la opinión pública.

Este caso se suma a otras demandas de pérdida de investidura presentadas en el contexto de las reformas promovidas por el Ejecutivo, lo que ha llevado a que distintos sectores políticos exijan reglas más estrictas sobre la participación de los legisladores en iniciativas que puedan relacionarse con sus intereses personales o de campaña.

Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma su postura sobre los criterios que deben cumplirse para que se configure un conflicto de intereses que derive en la pérdida de investidura de un congresista, lo que sienta un precedente para futuros casos de esta naturaleza.