Caso Álvaro Uribe: ‘Caliche’ reveló la condición que puso Monsalve para retractarse de señalamientos contra el expresidente

Carlos Eduardo López Callejas aseguró que Juan Guillermo Monsalve quería retractarse de declaraciones contra Álvaro Uribe y que pidió recibir beneficios, como comparecer ante la JEP - crédito Colprensa, @ElPensador75/X y Redes sociales/X

Uno de los testigos que ha sido interrogado en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez es Carlos Eduardo López Callejas, conocido como alias Caliche. El hombre, que asegura ser un comerciante, confesó en el juicio oral que se adelanta contra el exmandatario que quiso ayudarlo de manera “voluntaria”. Esto, asegurando que, considerándose “uribista”, no creía en las acusaciones que había hecho el señalado exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en contra del ex jefe de Estado, que aseguró que estuvo involucrado con grupos paramilitares.

“Que quede claro que esto no viene del 2018, esto viene desde el 2011 en yo tratar de ayudarle al doctor Uribe, de iniciativa propia. Es que eso no me lo… no es que me haiga mandado (sic) … Yo ni conocía, no conozco ninguna conexión del doctor Uribe conmigo. Eso nació de corazón y de patriotismo”, indicó el testigo, en respuesta al interrogatorio de la fiscal del caso, Marlene Orjuela, en la audiencia del 11 de marzo de 2025.

Según detalló, en la búsqueda de una manera de ayudar al exmandatario, llegó a contactarse con varias personas. Una de ellas, el ganadero Rodrigo Vidal Perdomo, con el que se unió para buscar a una persona que pudiera ayudarlos a “esclarecer” los hechos y a contactar al expresidente Álvaro Uribe. Entonces, se encontraron con Álvaro Hernán Prada, abogado y magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), que para entonces (2018) estaba en campaña.

Álvaro Hernán Prada habría participado en el intento por cambiar la versión de Juan Guillermo Monsalve contra Álvaro Uribe - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En un recorrido de campaña en Neiva, hablaron sobre la posible retractación del “testigo estrella” del caso: Juan Guillermo Monsalve. De acuerdo con sus declaraciones, el abogado se puso en contacto con el expresidente, pero no pudo escuchar la conversación que tuvieron. No obstante, entregó otra versión de lo ocurrido a Monsalve: dijo que sí había escuchado el diálogo entre Prada y Uribe.

“El señor Álvaro Hernán Prada dijo: ‘Voy a llamar al doctor Uribe’, fue lo que dijo. Cuando colgó, dijo: ‘Él está diciendo que diga la verdad’ (…). Yo no lo escuché en ningún momento en altavoz, eso se lo dije al señor Monsalve, tratando de sacarle una verdad (…). Todo eso fue una mentira mía que le metí al señor Juan Guillermo Monsalve, nunca lo escuché”, detalló López Callejas en el interrogatorio.

Según explicó, Monsalve confirmó que quería cambiar su versión de sus causaciones contra el exmandatario, siempre y cuando pudieran lograr que compareciera ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Alias Caliche transmitió esta petición a Prada, que aseguró que prefería no seguir en el proceso para ayudar al expresidente, porque ya no creía en sus palabras.

Juan Guillermo Monsalve aseguró que el expresidente Álvaro Uribe estuvo involucrado con grupos paramilitares - crédito @ElPensador75/X

“Eso fue después de que él me dijo que le intentaron meter un abogado y que no lo había atendido, y yo dije: ‘venga, viejo, ¿en qué cosa le puedo yo ayudar a usted entonces?’. Dijo: ‘Dígale que si me pueden meter a la JEP y yo me retracto’. Eso me lo dijo él clarito”, detalló.

De igual manera, aseguró que, debido a confesiones que hizo Monsalve en una de las cuatro ocasiones en las que lo visitó en la cárcel La Picota de Bogotá, no creía que fuera un “testigo estrella” del caso contra Álvaro Uribe. De hecho, puso en duda que haya sido paramilitar y que estuviera ligado a la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe Vélez. “Qué testigo estrella, ni qué nada, hombre, aquí ese man no es testigo de nada”, indicó.

Fotos de Juan Guillermo Monsalve vestido como paramilitar en la hacienda Guacharacas serían un montaje - crédito @derlilopeza/X

En la última visita que hizo a la cárcel en 2017, Monsalve afirmó que ciertas fotografías que publicaron los medios de comunicación, en las que aparece portando un uniforme de paramilitar, son falsas. En ellas, se ve la hacienda Guacharacas, al fondo.

“Monsalve me manifestó, varias veces me dijo: ‘Esa foto que estoy yo con ese camuflado en esa hacienda Guacharacas (municipio de San Roque, Antioquia), eso es montaje, Carlos, eso es pura mierda mía’. Me lo dijo así”, precisó López Callejas.