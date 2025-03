Amenazas, deudas y terror: el testimonio de una mujer que sacude las redes sociales y expuso un presunto caso de testaferrato

Leidy Yuliana Salazar denuncia amenazas de muerte por parte de su expareja, Diego Jesús Marín Sánchez, alias “Pacquiao” - crédito ladydy_7/TikTok

Las redes sociales, particularmente plataformas como TikTok, suelen convertirse en un espacio en los que circulan todo tipo de contenidos: desde bailes y retos virales, hasta denuncias ciudadanas que adquieren relevancia en cuestión de horas.

Ese fue el escenario para la difusión de la historia de Leidy Yuliana Salazar, que asegura estar recibiendo amenazas de muerte por parte de su expareja, identificado como Diego Jesús Marín Sánchez, conocido con el alias de Pacquiao.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Un testimonio desde el llanto

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a Salazar visiblemente afectada, declarando que se encuentra en la clandestinidad por temor a perder la vida.

Según sus palabras, Marín Sánchez la ha buscado en su lugar de trabajo y habría enviado a terceros para intimidarla: “Estoy escondida. Me han buscado para matarme. Quiero responsabilizar a Diego Jesús Marín Sánchez, alias Pacquiao”.

Salazar aseguró estar escondida por temor a perder la vida, tras recibir amenazas de su expareja - crédito ladydy_7/TikTok

En la grabación, Salazar expuso lo que sería una relación de violencia física, psicológica y económica que se prolongó durante varios años, pues aseguró que, mientras convivían, él la obligaba a entregarle dinero de manera constante.

Incluso, tras separarse hace cuatro años, habría seguido transfiriéndole sumas considerables para evitar represalias: “A mí el banco no me presta ni para envenenarme. A mí me cobran las cosas que él debe...”, confesó Salazar.

Violencia física y psicológica

Además de la tensión económica, Leidy Yuliana Salazar describió una serie de episodios de maltrato y amenazas que se extendieron también a su familia.

“Me decía que primero iba por mí y después por mi mamá. Es una persona enferma, mala”.

En el video quedó registrado el temor y la ansiedad que la llevaron a experimentar periodos de depresión severa, incluso, según explicó, en 2024, estuvo hospitalizada tras un intento de suicidio que, según explicó, fue consecuencia del acoso constante de Marín Sánchez.

“Cuando viví con él vi un infierno. Me hacía arrodillar y pedirle perdón. Me pegaba, me trataba mal, me humillaba. Yo me quería matar”.

Su testimonio señala a un presunto ciclo de violencia de género agravado por presiones económicas, en el que Salazar afirmó haber permanecido por miedo a represalias.

La historia de Salazar incluyó episodios de depresión severa y un intento de suicidio en 2024, debido al acoso constante de Marín Sánchez - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las implicaciones de un presunto testaferrato

En el video, Salazar mencionó la existencia de un posible caso de testaferrato, pues según su versión, Marín Sánchez habría puesto propiedades y negocios a nombre de terceros, incluida ella y su madre, para ocultar la verdadera titularidad de esos bienes.

Con el paso del tiempo, dichas propiedades y el manejo irregular de dinero habrían generado deudas que la obligaron a vender todo lo que tenía: “Estoy llena de deudas... todo me tocó venderlo porque él me dejó en la ruina”, explicó.

Salazar aseguró que tras dejar de pagarle dinero a Marín Sánchez en 2024, la situación escaló en amenazas y persecuciones, por lo que insistió en que parte de esos recursos que le fueron exigidos terminaron invertidos en negocios que hoy funcionan a nombre de otras personas, situación que, según algunos comentarios en redes sociales, también la pondría a ella en una posición legalmente riesgosa.

Una conversación sospechosa

Entre los videos difundidos por Leidy Yuliana Salazar aparece una llamada que sostuvo con una mujer identificada como Yudith, que le pidió a Salazar “devolver lo que estaba a su nombre” y le advirtió que hable “por las buenas” con Marín Sánchez, pues considera que “esa gente es mala”.

En un video, Salazar compartió una llamada con una mujer identificada como Yudith, que le pide devolver propiedades a nombre de terceros - crédito ladydy_7/TikTok

En la conversación, Yudith se refirió a propiedades que habrían sido puestas a nombre de la madre de Salazar y recalcó la necesidad de solucionar el problema para evitar que escale la violencia.

No obstante, Salazar aseguró que ya no tiene nada que devolver, pues todo fue vendido para cubrir las deudas generadas por Marín Sánchez: “Yo ya no tengo nada... todo me tocó venderlo”, insistió.

A lo largo de la conversación, ambas se acusan mutuamente: Salazar insinúa que Yudith también podría ser cómplice en estos negocios y que se presta para localizarla y amenazarla.

Debate en redes

Luego de que los videos de Salazar se hicieran virales, los usuarios de redes sociales manifestaron posturas encontradas.

Algunos sugirieron que falta una parte de la historia: “Para mí usted tomó dinero que no le correspondía y ahora está asustada...”, comentó un usuario.

Otros, en cambio, se solidarizaron con la situación, enfatizando la urgencia de protegerla: “No importa si a ella le falta contar o no una parte, lo importante es ayudarla. Volvamos esto viral”.