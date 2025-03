Epa Colombia quiere tener otro hijo al salir de la cárcel y habló de sus planes con Karol Samantha

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', dio una nueva entrevista desde El Buen Pastor de Bogotá, donde se encuentra recluida desde el 30 de enero de 2025 - crédito Entrevista Revista Semana

El caso de Daneidy Barrera, más conocida en plataformas digitales como Epa Colombia, sigue dando de qué hablar en todo el país mientras se mantiene la incertidumbre sobre lo que pasará con su condena de cinco años de prisión que actualmente cumple en El Buen Pastor de Bogotá.

La empresaria y creadora de contenido está próxima a cumplir dos meses desde que fue privada de la libertad, luego de que la Corte Suprema dejara en firme su condena por instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público, a raíz de su participación en las protestas de 2019 contra el gobierno del entonces presidente Iván Duque, en las que vandalizó una estación de TransMilenio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aunque buena parte de la opinión pública (incluyendo al presidente Gustavo Petro) consideró el fallo como excesivo, el ente judicial se mantuvo en firme en su decisión.

Ahora la defensa de Daneidy intenta asegurarle el beneficio de casa por cárcel, con el fin de que pueda estar cerca de su hija, Daphne Samara, que en abril cumplirá un año de edad y que fue concebida por inseminación artificial.

Hasta que este proceso se cumpla, la mujer continúa cumpliendo su pena en El Buen Pastor, y en los últimos días volvió a hablar ante los medios de comunicación sobre su situación en el centro penitenciario.

Durante su conversación con Semana, Daneidy reconoció que lo más complejo de su encarcelamiento es estar lejos de su hija, pues por disposición de las autoridades solo puede verla una vez cada 20 días.

Epa Colombia reveló que tiene planes de tener otro hijo una vez termine de cumplir su condena - crédito Noticias Caracol

“Es muy duro estar sin mi hija. Eso es lo que más duro me da”, se lamentó Epa en la charla, pues ahora que está privada de la libertad, no puede estar al lado de ella en momentos fundamentales de su crecimiento.

Pese a ello, no dudó en reafirmar la alegría que siente de ser madre, y sorprendió al revelar que está considerando la posibilidad de tener otro bebé una vez cumpla su sentencia.

Epa Colombia y Karol Samantha son las madres de Daphne Samara - crédito @epa_colombia/Instagram

“Es lo mejor que me ha pasado. Es algo muy lindo. Es lo mejor que a una mujer le puede pasar. Voy a mirar si más adelante tengo otro hijo”, expresó.

Daneidy afirmó que, en caso de que consiga el beneficio de casa por cárcel, ya tiene claro lo que quiere hacer. “Estar con mi hija todo el día, con mi pareja. Tengo planes de casarme. Quiero tener un niño, de la misma manera”, dijo, revelando que mantenía algunos de sus óvulos guardados especialmente para garantizarle la posibilidad de ser madre nuevamente, si así lo deseaba.

Epa Colombia aseguró que tenía planes de casarse con Karol Samantha, su actual pareja, una vez salga de la carcel - crédito @karolsamantaoficial/IG

Haciendo gala de su sentido del humor, Epa afirmó que en caso de que la fecundación in vitro no funcionara, “pues me embarazo aquí adentro”, declaró entre risas.

Por otra parte, la empresaria de keratinas no pudo evitar mostrar la nostalgia por su vida fuera de prisión. “Este uniforme es bonito, pero me gustaba mucho andar en blazer y en mi carro. Pero bueno, la vida cambia de un momento a otro, hoy podemos estar acá, mañana no sabemos. Entonces lo mejor es no hacer planes y decir ‘si Dios lo permite’”, comentó.

Esta nostalgia se vio reforzada por la dureza de la vida en la carcel, tal y como ella describió en la misma entrevista. “No creo que nadie merezca estar aquí, he sufrido muchísimo por la comida … Aquí la comida no es la adecuada para mí, yo he bajado 7 kilos, aquí la comida es dañada, es picha", dijo.

“En mi planchón va una colchoneta, la que me dieron esta mojada, porque como aquí ha habido lluvias, después se puso superdurísima. Ahora me conseguí unas cobijas para envolverla porque se me duermen como los músculos”, añadió.