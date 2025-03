Nayib Bukele recibió a ‘Bolillo’ Gómez en la casa presidencial de El Salvador: así fue el encuentro entre el presidente y el entrenador

Hernán Dario Gómez se mostró emocionado de visitar al mandatario de la nación centroamericana, que anunció su apoyo para clasificar al Mundial del 2026 - crédito Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió con el recién nombrado director técnico de la selección nacional de fútbol, Hernán Darío Gómez, en un encuentro que marcó el inicio de una nueva etapa para el deporte en el país.

Durante la reunión, el mandatario y el entrenador colombiano compartieron su visión y compromisos en busca de que la selección salvadoreña pueda clasificar al Mundial de Fútbol 2026, algo que no ocurre desde España 1982.

Gómez, conocido como el ‘Bolillo’, estuvo acompañado de su esposa, allegados y miembros de la Comisión Normalizadora de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

El entrenador, visiblemente emocionado, expresó su admiración por Bukele, destacando sus logros tanto a nivel nacional como internacional: “Dije que algún día… algún día… iba a estar sentado aquí y tengo una felicidad que no sé qué decirle”, comentó Gómez mientras se dirigía al presidente, a quien elogió por su gestión. “El mundo entero lo admira y es un orgullo estar acá”, añadió.

Por su parte, el presidente Bukele prometió un respaldo total para el proyecto de Gómez, asegurando que no escatimará en recursos para apoyar a la selección y cumplir el sueño de clasificar al próximo Mundial, una meta que se ha convertido en una prioridad para el país.

El 'Bolillo' ya tuvo un primer acercamiento a la selección de El Salvador en un microciclo de entrenamiento - crédito El Salvador

“Lo que podamos hacer, nosotros lo vamos a hacer. No hay ninguna cosa que no podamos dar. No hay ninguna cosa que no vayamos a poner. Hagámoslo como un proyecto país”, afirmó el mandatario. Además, remarcó que no permitirá que barreras burocráticas o logísticas interfieran en el proceso: “Vamos a dar todo lo que sea necesario. Todo el país lo vamos a movilizar para lograrlo”, subrayó.

El técnico colombiano, quien ha dirigido a selecciones como Colombia, Ecuador y Panamá, y que ha llevado a tres equipos diferentes a los Mundiales, manifestó su optimismo respecto a las posibilidades de El Salvador en las eliminatorias para el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El ‘Bolillo’ destacó la importancia histórica de clasificar al torneo: “¿Cuántas décadas tiene el país de no ver a su selección en un Mundial? Es como si no hubiera ido El Salvador a ningún Mundial. Llegar a un Mundial ahora es quedar para toda la vida escrito, ‘Bolillo llevó a El Salvador al Mundial’”, dijo el técnico.

En la reunión, el presidente Bukele también recordó la construcción del nuevo Estadio Nacional en Antiguo Cuscatlán, que tendrá capacidad para 50.000 personas y será el más grande, moderno y bonito de Centroamérica. Esta infraestructura, según el mandatario, es parte del compromiso del gobierno para fortalecer el deporte en el país, particularmente el fútbol.

“Es cierto, somos los peores en el fútbol, pero paradójicamente es un pueblo que adora el fútbol”, concluyó Bukele. “El Salvador necesita tener una buena selección”.

Así es la Eliminatoria al Mundial 2026 de la Concacaf

-El estratega antioqueño ya entregó sus primeras declaraciones como director técnico de 'La Selecta' - crédito @fesfut_sv / X

En cuanto al proceso clasificatorio, El Salvador forma parte del Grupo F de la eliminatoria de Concacaf, junto a Puerto Rico, Surinam, San Vicente y las Granadinas y Anguila. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a la siguiente fase en donde se definirán los tres cupos directos al Mundial.

Las dos mejores selecciones en el segundo lugar irán al torneo de repechajes que organiza la FIFA para definir las últimas clasificadas. México, Estados Unidos y Canadá no participan en esta Eliminatoria al tener su lugar asegurado como organizadores de la Copa del Mundo.

El Salvador se ubica en el tercer lugar de su grupo con cuatro puntos en dos partidos jugados. Sus dos próximos partidos serán el 7 de junio ante Anguila y el 10 de junio ante Surinam.