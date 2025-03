Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, se despachó contra el exministro Luis Carlos Reyes tras duras acusaciones: “Sorprendida”

La exmagistrada Adelina Covo reaccionó a las acusaciones del exministro Luis Carlos Reyes - crédito Colprensa - @adelina_covo/X

En un fuerte enfrentamiento mediático, que encendió las redes sociales en la tarde del domingo 9 de marzo de 2025, la exmagistrada Adelina Covo, que suegra del exembajador Armando Benedetti, rechazó las acusaciones del exministro de Comercio y Turismo Luis Carlos Reyes: que, tras leer una reciente entrevista a la exfuncionaria judicial, la señaló de haber solicitado cargos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Barranquilla y Cartagena para personas cercanas a Benedetti.

A través de la red social X, Covo –que indicó a Semana que Benedetti al parecer estaría bajo los efectos del alcohol cuando le envió los polémicos audios a la hoy canciller Laura Sarabia– se mostró “sorprendida” por las declaraciones de Reyes y cuestionó su gestión al frente de la Dian, al tiempo que negó haber hecho solicitudes de nombramientos en la entidad.

Covo niega señalamientos de Reyes y contraatacó

La suegra de jefe de la cartera política sostuvo que ha apoyado al presidente de la República, Gustavo Petro, desde su campaña a la Alcaldía de Bogotá en octubre de 2011 y que, pese a ello, no ha recibido beneficios políticos ni ha gestionado puestos en el Gobierno. Con lo que le salió al paso a lo expresado por Reyes, que sorprendió al país al lanzar un duro mensaje en la plataforma digital contra la mujer y el hombre de confianza de Petro.

“A pesar de estar con @petrogustavo desde la campaña a la Alcaldía de Bogotá (2011) y coordinar que medio millón de votos llegaran a las urnas en Bolívar, nunca me han nombrado a nadie, no tengo un solo puesto en el Gobierno, es más, ni las gracias me han dado”, expresó Covo en su publicación. En su mensaje, la exmagistrada arremetió contra Reyes, a quien calificó como un “paracaidista” que, según ella, ha ocupado altos cargos sin demostrar mérito.

“El tal Reyes, en cambio, es un paracaidista que ha ocupado dos de los cargos nacionales más importantes sin haber demostrado mérito alguno. Es el único en la historia que ha usado la Dian para convertirse en influencer, mientras el contrabando y la baja recaudación hacían estragos en la economía del país”, agregó la extogada, que rechazó que su yerno, Benedetti, le hubiera pedido gestionar cargos dentro de la Dian.

A tal punto se elevó su molestia frente a lo dicho en su contra fue remarcó una serie de puntos. “Ni soy mandadera de Benedetti, ni Benedetti ha sido jamás mandadero mío. Me respeta demasiado como para atreverse a mandarme a pedir puestos”, afirmó la suegra de uno de los hombres más polémicos en la escena nacional, acusado de haber maltratado a su esposa: Adelina Guerrero Covo, en un incidente que se habría registrado el 30 de junio de 2024 en Madrid (España), cuando era diplomático ante la FAO.

“Reyes tiene mucho que explicar”: Adelina Covo

Covo también cuestionó las intenciones de Reyes con sus declaraciones y lo acusó de tratar de desviar la atención con sus mensajes en redes sociales. “Más bien, ese tal Reyes tiene mucho que explicar: ¿por qué insiste en lanzar tantas cortinas de humo? ¿A quién está tratando de proteger con su show en redes? Ahora, sin cargo ni poder, solo le queda la difamación como estrategia”, indicó la exmagistrada.

Es válido destacar que el exministro de Comercio publicó en la misma red social un mensaje en el que insistió en que Covo y Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del jefe de Estado, le pidieron asignar cargos en las aduanas de Barranquilla y Cartagena a personas cercanas a Benedetti cuando él dirigía la Dian; cargo en el que llegó el 10 de agosto de 2022 y en el que estuvo hasta el 4 de junio de 2024.

Esta fue la publicación del exministro Luis Carlos Reyes que desató la dura reacción del titular del Interior, Armando Benedetti - crédito @luiscrh/X

“La señora Adelina estaba en sus cinco sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de @AABenedetti. Afortunadamente, mis convicciones y las instrucciones de @petrogustavo estaban alineadas: cero clientelismo”, escribió Reyes.

Asimismo, el exfuncionario acompañó su mensaje con una captura de pantalla de una supuesta conversación de WhatsApp, en la que, según él, se le solicitaron tres nombramientos en la Direción de Impuestos y Aduanas Nacionales. Son ellos:

Nancy Patricia Holguín , en la dirección de la Dian en Barranquilla.

Alejandro Gutiérrez Casas , en la dirección de Impuestos en Barranquilla.

Mario Olea Vega, como jefe de la dirección de la Aduana de Cartagena.

La arremetida de Armando Benedetti contra Luis Carlos Reyes

El exembajador Armando Benedetti también reaccionó a las declaraciones de Reyes y lo acusó de haber permitido el aumento del contrabando durante su gestión en la Dian. “¡@luiscrh miente! Durante su gestión en la Dian el contrabando se disparó como nunca y convirtió la entidad en la agencia de empleo de los amigos de (Diego Marín) ‘Pitufo’”, afirmó el ministro, que también responsabilizó a Reyes por el déficit fiscal de 2024 y calificó su gestión como “desastrosa”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una dura respuesta a Luis Carlos Reyes, tras denuncias sobre aparente clientelismo - crédito @AABenedetti/X

“Ahora, además de mentiroso, pretende ocultar su ineptitud. El déficit fiscal de 2024 se debió a su desastrosa baja recaudación. Y como Ministro de Comercio Exterior no hizo absolutamente nada”, añadió el hombre de confianza del primer mandatario que, pese a los señalamientos en su contra, cuenta con completo respaldo del jefe de la Casa de Nariño, en medio de un clima de tensión política en el país, con fuertes acusaciones sobre presuntos casos de clientelismo.