Así lucía Karen Sevillano en la adolescencia, su novio reveló la imagen: “Lista para una rumbita”

Una fotografía inédita de Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, generó cientos de comentarios en las redes sociales.

La imagen, compartida por su pareja y también creador de contenido Neider García, muestra a la influencer en su adolescencia, evidenciando un notable cambio físico que se robó la atención de miles de usuarios.

La fotografía, acompañada de la frase “Lista pa’ una rumbita”, fue sacada del programa After Show de La casa de los famosos Colombia, en donde la caleña no solo puso en evidencia su cambio físico, también abrió un espacio para reflexionar sobre su evolución personal y profesional.

Durante el programa que presenta junto a la humorista Vicky Berrío, Karen tuvo la oportunidad de reaccionar a varias fotografías de su juventud.

Estas imágenes formaron parte de una dinámica del reality en la que los participantes debían compartir recuerdos de su infancia. En el caso de Sevillano, las fotos mostraron momentos de su adolescencia, muchos de ellos relacionados con su gusto por las fiestas.

Entre risas, Karen comentó sobre su estilo de vida en aquella época: “Venía de una rumbita, en la otra iba para otra rumbita porque gracias a Dios faltaba dinero, pero no rumbita”. Sin embargo, no todo fue humor. Una de las imágenes presentadas mostraba a Karen junto a su tía Dulce, que tuvo un papel fundamental en su crianza. La influenciadora recordó con emoción a su tía, que ya falleció, describiéndola como “la mayor influencia” en su vida. Según relató, Dulce fue que la guio en aspectos importantes de su infancia, como aprender a leer y realizar sus sacramentos religiosos.

“Mi tía Dulce es la mayor influencia que yo he tenido, ella ya está muerta. Mi tía me crio, mis papás también me criaron, pero ellos trabajaban, entonces mi tía era la que me mantenía pendiente de mí, me enseñó a leer, me guio para que yo hiciera el bautizo, la primera comunión, me llevó a los testigos de Jehová, me llevó a todo”, contó la caleña.

A pesar de que la presentadora pidió que las imágenes no se viralizaran estas ya habían comenzado a circular ampliamente en plataformas digitales. La decisión de su pareja Neider García de compartir las fotografías en sus redes sociales incrementó aún más su exposición.

Las reacciones de los internautas fue dividida mientras algunos destacaron la actitud y carisma que siempre han caracterizado a Karen, otros se enfocaron en el cambio físico que ha experimentado a lo largo de los años: “Gracias a Dios faltaba dinero, pero no rumbita 😂🤣”; “Karen grita “mi tía Dulce” y de una vez se me agua el ojo 🥹”; “Karen en la última foto Coquimba Coquimba😭”; “✨Faltaba dinero pero no rumbita✨🤣”; “Lo chévere es que ella se ríe de ella misma ❤️”; “Karen a todo le ve el lado bueno 🤭”.

La influenciadora ha sido transparente respecto a las cirugías estéticas a las que se ha sometido, incluyendo procedimientos en la nariz, el abdomen y el busto. Karen ha admitido abiertamente que no descarta realizarse más intervenciones en el futuro si lo considera necesario.

“Mi gente, la plata se hizo para gastar y, como es mi plata, yo veo en que me la gastaré (…) Yo no soy mentirosa ni, mucho menos, morronga. El día que me vuelva a operar, ustedes serán los primeros en enterarse, eso sí, se los prometo”, expresó en su momento.

Actualmente, Karen Sevillano continúa siendo una figura destacada en el ámbito digital y televisivo. Su participación en el After Show de La casa de los famosos Colombia junto a la comediante Vicky Berrío ha sido bien recibida por el público, gracias al toque de humor y chisme que ambas aportan al programa. Esta dinámica ha permitido a los seguidores del reality conocer más sobre la vida de los participantes, incluyendo momentos emotivos y anécdotas personales.