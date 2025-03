“Peluche” quiere una hija como Norma Nivia: esto fue lo que el modelo le insinuó a la actriz sobre el tema

Conversación de Norma Nivia y "Peluche" genera reacciones divididas - crédito cortesía del Canal RCN

El reality La casa de los famosos Colombia sigue regalando momentos emotivos a los televidentes y situaciones que se convierten en controversia para los espectadores.

Esta vez, Mateo Varela, más conocido como “Peluche” fue el protagonista de lo que se está volviendo tema de conversación en las plataformas digitales, ya que tuvo una curiosa reacción que generó risas y ternura entre los participantes y seguidores del programa.

Todo ocurrió el martes 4 de marzo, cuando “el Jefe” de la ‘casa estudio’ propuso una dinámica especial para recordar la infancia de los concursantes.

A lo largo de la actividad, en el televisor de la sala principal se proyectaron unas fotografías de cada uno de ellos cuando eran niños, desatando nostalgia y emoción. Sin embargo, cuando fue el turno de Norma Nivia, la reacción de Mateo Varela no pasó desapercibida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Al ver la imagen de Norma cuando era niña, Varela no pudo ocultar su sorpresa y lanzó un comentario que generó risas entre los presentes y ternura entre los que creen en que su relación con la actriz va más que en serio y por encima de la competencia.

Foto de Norma Nivia de niña conquistó el corazón de "Peluche" - crédito captura de pantalla Canal RCN

“Una así es mucho pedir”, dijo el modelo, insinuando que le encantaría tener una hija como lo que se veía en la foto, es decir, la ternura que reflejaba la actriz y la apariencia física de la misma.

El comentario del actor no solo divirtió a sus compañeros, sino que también causó revuelo en redes sociales, donde los seguidores del programa no tardaron en reaccionar. Mientras algunos celebraron el gesto de admiración de Peluche, otros bromearon sobre la posibilidad de que el actor estuviera lanzando una indirecta.

Por su parte, Norma Nivia se mostró conmovida al ver su foto de la infancia y aprovechó el momento para reflexionar sobre su pasado. La actriz resaltó que creció en un ambiente lleno de amor y estabilidad, aunque sus padres no tuvieron la misma suerte y tuvieron que esforzarse para salir adelante.

“Yo fui una niña muy feliz, muy consentida también. Siempre tuve lo que necesitaba y disfruté de una infancia muy bonita, lejos de la tecnología. No había celulares ni todas esas cosas que los niños tienen hoy en día. También me dieron duro, me dieron rejo hasta que me supo a cacho. Nosotros somos 5, yo soy la menor. Al año ya hablaba perfecto, era muy hiperactiva, me gradué casi que de 15 años porque mi mamá a los tres años me mandó de una para el jardín”, compartió Norma.

Además, destacó el esfuerzo de su padre, quien con sacrificio logró convertirse en abogado para darle a su familia una mejor calidad de vida.

“Creo que los hijos de La Abuela y de otros participantes, que crecieron en la escasez, podrán darles una mejor vida a sus propios hijos, evitando que pasen por las mismas dificultades”, agregó.

Así fue la infancia de Norma Nivia - crédito @canalrcn/IG

A diferencia de otras actividades que han desatado polémicas y tensiones dentro de la casa, este ejercicio permitió que los participantes se conectaran desde lo más profundo de sus emociones y compartieran recuerdos personales.

Dentro de la mayoría de las historias que se contaron, se conoció que muchos de los famosos tuvieron infancias complicadas, ya sea por la falta de recursos económicos o porque sufrieron de maltrato y matoneo. Sin embargo, todos supieron salir adelante de las adversidades y ahora se sienten orgullosos de lo que han logrado, según comentaron en la dinámica propuesta por la producción del canal.

Mientras la competencia avanza y las estrategias siguen en juego, este tipo de momentos nos recuerdan que, más allá de la rivalidad, en La casa de los famosos Colombia también hay espacio para la empatía y la nostalgia.