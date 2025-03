Mónica Fonseca aseguró que tuvo un encuentro con la Virgen María antes de la cirugía de su hijo: “Me dio mucha paz”

Mónica Fonseca reveló que su hijo Joaquín Raba, de 13 años, enfrentó una delicada cirugía tras el descubrimiento de una fístula - crédito @fonsecamonica/Instagram

La periodista, modelo y actriz Mónica Fonseca compartió los detalles de una angustiante experiencia médica que vivió su hijo mayor Joaquín Raba Fonseca, de 13 años.

En entrevista con la periodista Cristina Estupiñán en el programa de Youtube Sinceramente Cris, Fonseca explicó que el comienzo del 2025 en su familia estuvo marcado por una serie de complicaciones de salud que llevaron a un diagnóstico inesperado y a una cirugía delicada.

La situación de su pequeño, que comenzó con una fiebre alta, derivó en el descubrimiento de una fístula, un problema que requirió intervención quirúrgica. Durante este proceso, la periodista también experimentó un acercamiento espiritual que, según ella, le brindó fortaleza y paz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Antes de la cirugía de Joaquín, Mónica Fonseca aseguró haber tenido una visión con la Virgen María, quien, según ella, le transmitió un mensaje claro sobre la importancia de la justicia y la empatía - crédito @cristinaestupinan/Instagram

“El primero de enero, o sea, fue muy grave. Veníamos del 31, perfecto, diciembre, el primero de enero, todo bien. A las 12:30 de la tarde, a Joaquín le da fiebre, fiebre de 41, y no le baja. Entonces, yo: ‘Esto es muy raro’, porque a él le daba fiebre por una gripe o lo que fuera y le bajaba muy rápido”, contó la actriz de producciones como Pandillas, guerra y paz y La ley del corazón.

Tras consultar con un médico, inicialmente se sospechó de un problema estomacal, pero los síntomas se agravaron con el paso de los días. Al cuarto día, Fonseca encontró sangre en el baño, lo que la llevó a tomar la decisión de llevar a su hijo a una clínica, en donde los médicos realizaron múltiples exámenes y detectaron una amebiasis.

“Después de varios días, me lo dejan llevar a casa, hospitalización en casa. Día 2: va la doctora a revisarlo y me dice: ‘Está muy desaturado, vamos ya para la clínica’. (...) Le hacen un TAC de contraste y encuentran una fístula (...) eso toca operarlo con un cateterismo, no sé qué. Y yo: ‘¿En qué momento esto pasó?’”, contó la presentadora.

Mónica Fonseca habló de la angustiante cirugía de su hijo Joaquín - crédito @fonsecamonica /Instagram

Durante la entrevista, Mónica Fonseca también compartió cómo esta experiencia la llevó a explorar su espiritualidad de una manera más profunda. Aunque se identifica como católica, confesó que no era practicante activa hasta que una amiga cercana, la presentadora y colega Natasha Cheij, le sugirió rezar el rosario como una forma de encontrar paz y fortaleza. Esta recomendación cobró mayor relevancia cuando la médica que atendía a Joaquín también le sugirió recurrir a la oración como complemento al tratamiento médico.

“Fueron invitaciones particulares (...) pero empecé a rezar y me dio mucha paz, me dio mucha paz hacer mi propia versión del rosario (...) empecé yo a comunicarme y a entender (...) Yo nunca hablo de esto públicamente, pero tal vez mi personaje histórico favorito es Jesús. Nadie ha sido un rockstar como él (...) Estamos hablando, y esto no me lleva ni al cristianismo ni al catolicismo, nada. Para mí, ese señor fue un rockstar. Vino y enseñó cosas que yo practico. ¿Cuántos años después y lo practico y estoy de acuerdo con ello? Y nadie más ambientalista que él, nadie más preocupado. Es increíble que una persona de hace tanto tiempo tuviera las ideas tan claras, y pues, tuvo que tener una mamá muy magnífica, ¿o no? Entonces, pues, me conmovió mucho y dije: ‘Pues, hombre, aquí es donde toca’”, reveló la esposa del actor Juan Pablo Raba.

La periodista contó que en la madrugada antes de la cirugía de su hijo, tuvo lo que describió como una visión de la Virgen María. Según su testimonio, en este sueño la Virgen, representada como una figura maternal, le transmitió un mensaje claro sobre la importancia de corregir un error del pasado.

Durante la entrevista, la periodista compartió cómo una amiga y una médica influyeron en su acercamiento a la oración - crédito @fonsecamonica/Instagram

“La madrugada de la operación de Joaquín (...) yo me soñé con la Virgen (...) para mí, más que un sueño, fue como una visión, como una visita. Y no me soñé con la Virgen de ojos azules, ni de manto, ni nada de eso. Me soñé con una mujer de la que ni me acuerdo cómo era, ni importa, pero era la mamá de Dios. Se sentó a mi lado y me habló como una mamá, como mi mamá lo haría, como mi abuela lo haría (...) Yo, en mis oraciones, le había dicho: ‘¿Qué les ofrezco para que nos ayude a transitar esto?’, sea lo que sea, porque es doloroso, es difícil. Y me contestó súper claro, me dijo: ‘Yo no pido cosas grandes ni difíciles, pero hay una que tú tienes que hacer para que tú estés tranquila’. Hay algo que no te deja tranquila, hay un... dilo así, como un cargo de conciencia, en algo en lo que no fuiste justa, en algo en lo que no practicaste lo que predicas. Yo predico mucha justicia, mucha empatía todo el tiempo. Y me dijo el nombre de la persona y me dio clarísimo el mensaje”, reveló.

Este momento la llevó a reflexionar sobre una situación en la que, según ella, no actuó con la empatía que predica en su vida diaria. Decidió escribirle a la persona involucrada para pedir disculpas, un acto que describió como liberador y que le permitió enfrentar la cirugía de Joaquín con mayor tranquilidad: “Esa mañana me desperté, alisté a Joaquín, nos bañamos con una paz y una tranquilidad... O sea, no me preguntes. Antes de la cirugía me pasó igual: estábamos en una paz y una tranquilidad”.

La historia de la actriz conmovió a sus seguidores en las redes sociales y recibió cientos de comentarios de apoyo por la situación que vivió: “Es lo mejor que te pudo pasar esa visita de la Virgen es una bendición eterna 🙌❤️🙌”; “Que bonito y que extraordinario! 🤍”; “Gracias Mónica por compartir tan linda experiencia de vida. Dios y la Virgen sigan bendiciendo en esa linda familia”; “Que belleza soñar con la virgencita 🙏💞🤗”; “que hermosa historia, Dios bendiga a tu familia siempre”.

La actriz encontró fortaleza en la espiritualidad antes de la operación a la que fue sometido su hijo Joaquín - crédito @fonsecamonica/Instagram