Juicio Álvaro Uribe: Victoria Jaramillo, exasesora del Centro Democrático, reveló la respuesta del expresidente al saber que Juan Guillermo Monsalve quería retractarse

Álvaro Uribe Vélez, uno de los expresidentes más populares de Colombia

Este miércoles 5 de marzo de 2025 se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno a testigos.

La diligencia comenzó con Victoria Eugenia Jaramillo, empresaria y exasesora del Centro Democrático, pero cuyo nombre aparece en diferentes ocasiones en los escritos de acusación contra el exmandatario colombiano (2002-2010) y el abogado Diego Cadena.

Jaramillo fue una de las primeras personas en tener conocimiento sobre la intenciones del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de retractarse frente a todo lo dicho en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Así las cosas, la testigo inició contando cómo, a inicios de 2018, recibió información del interés que tenía Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso contra el expresidente, de retractarse.

La empresaria y asesora política le contó a la fiscal designada en el caso, Marlenne Orjuela, que mientras se encontraba en vacaciones conoció a Ricardo Williamson, cuñado de Enrique Pardo Hasche, compañero de celda del exparamilitar en la cárcel La Picota.

De acuerdo con la testigo, Williamson le pidió de forma insistente que contactara a Álvaro Uribe Vélez o a sus abogados para manifestar la intención de Juan Guillermo Monsalve.

Ante las constantes insistencias, Victoria Jaramillo comentó que logró hablar con el expresidente Álvaro Uribe por medio de su asesora Claudia Daza.

“Yo le dije a Álvaro Uribe ‘le habla Vicky Jaramillo, tengo que darle una razón, yo conocí a un señor en misa que lleva un tiempo llamándome y dice que tiene un familiar en la cárcel que se llama Enrique Pardo y es compañero de celda de Juan Guillermo Monsalve y está dispuesto a decir la verdad. Su familiar me lo ha expresado en muchas ocasiones’”, expresó Jaramillo en la audiencia.

“Él me dijo (expresidente Uribe) Vicky, comunícate con Diego Cadena, infórmale a él’. Y recuerdo, eso si perfecto, cuando me dijo ‘ojalá el señor diga la verdad’”, comentó la testigo al ser consultada por la fiscal Orjuela.

Por tal motivo, comenzó a buscar al abogado Diego Cadena, encargado en ese momento de corroborar la situación de los testigos que querían retractarse. Jaramillo comentó que cuando habló con el abogado Cadena le manifestó lo mencionado por Ricardo Williamson.

“Diego Cadena me dijo que había asistido a verse con Enrique Pardo”, aseguró la testigo en la audiencia, resaltando que fue bastante “intensa” con el entonces abogado de Álvaro Uribe de verificar si la información era verídica.

“En aras de la verdad y de la providencia divina, en aras de lo que en ese momento estaba pasando”, resaltó Victoria Jaramillo en la audiencia que se lleva a cabo en el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

La testigo resaltó que nunca ha tenido contacto presencial o virtual con Enrique Pardo Hasche y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, haciendo énfasis en que lo único que hizo fue trasmitir los mensajes a las personas interesadas en el caso.

Al ser interrogada por la fiscal Marlenne Orjuela de cómo conoció a Álvaro Uribe, Jaramillo respondió que fue en 2011 cuando inició a asesorar políticos. Además, contó que siempre ha sentido admiración por el expresidente, debido a sus políticas de seguridad democrática.

Según Jaramillo, fue víctima de las Farc. “En el 2011 empecé a ir a los eventos del presidente donde apoyaba a sus candidatos y desde eso tengo contacto con él”, comentó.

Victoria Jaramillo interrumpió su declaración al notar movimientos entre los abogados de las víctimas presentes en el recinto.

“Señora juez ellos pasan mensajes, se hablan entre ellos al oído, yo merezco respeto y no veo a nadie hablando y ustedes se pasan el teléfono y eso me tiene muy nerviosa. Yo quiero salir ya de esto, me quiero ir, pero el señor abogado hace señas y me tiene muy nerviosa”, aseveró Jaramillo.

La juez del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, Sandra Liliana Heredia, tomó la decisión de tomar un receso ante las declaraciones de Victoria Jaramillo. El juicio se reanudará este miércoles 5 de marzo de 2025 a la 1.00 p. m.