Ella es Gloria Miranda, la directora de Sustitución de Cultivos que se llevó todas las miradas en el consejo de ministros: “Le quitó el rating a Amparo Grisales”

Mientras Petro hacía un balance de su administración, en redes no paraban de lanzarle piropos a la funcionaria - crédito montaje realizado con imágenes de Joel Gonzáles y pantallazo de Yo Me Llamo

En medio del segundo Consejo de Ministros televisado (3 de marzo), con el que el presidente Petro pretendía armar un nuevo balance sobre su Gobierno, la directora de la oficina de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda Espitia, se robó las miradas de los televidentes al explicar “cómo será el plan de sustitución en el Catatumbo, que contará con un pago de un 90% de un salario mínimo por erradicación durante doce meses”.

La historiadora que en Mayo del 2024 asumió uno de los cargos más importantes de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) fue protagonista la noche del lunes, al menos en redes sociales, donde los memes sobre su atractivo opacaron el desglose del decreto de sustitución con el que pretenden afectar las economías ilegales del Catatumbo.

Memes sobre la directora de la oficina de Sustitución de Cultivos Ilícitos - crédito X

Las bromas y los comentarios sarcásticos estuvieron a la orden del día, entre quienes no pudieron más que suspirar al ver en pantalla a a joven, que cuenta con una especialización en Economía y estudios superiores en construcción de paz.

“Me voy a ver el Consejo de Ministros por la trama. La trama...”, “Una mirada tuya bastará para sanarme. Los ojos medicinales de Gloria Miranda Espitia, directora de la Oficina de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, ilumina el segundo Consejo de Ministros”, “Juro que no la tenía en el mapa, no sé de dónde salió, pero me enamoré, de algo sirvió ver el Consejo de Ministros para ver a Gloria Miranda sacada de alguna película norteamericana”, se lee en algunas de las descripciones que acompañaron las fotografías de Espita que comenzaron a circular en redes sociales.

E, incluso, bromearon con que Espitia le habría ganado en raiting a la diva de la televisión, Amparo Grisales: ”La Directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, le quitó el rating a Amparo Grisales, en el consejo de ministros”.

¿De qué trata el plan de sustitución de cultivos en el Catatumbo que Espitia explicó en Consejo televisado?

En su intervención, durante el segundo consejo de ministros que se transmite en televisión abierta, la directora explicó que “la sustitución tiene una relación directa con el estado de conmoción, toda vez que los cultivos de uso ilícito y la economía ilícita que de ahí se desprende es la principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales que están generando la crisis de orden público hoy en el Catatumbo y que, como dice el presidente, amenazan nuestra soberanía nacional”.

Según cifras obtenidas por la ONU en el 2024 “Norte de Santander tiene 43.000 hectáreas, aunque, sabemos por reportes de la Policía, este año, esos cultivos ya llegaron a las 53.000″ y “de esos cultivos, el 52% están en Tibú y por eso es que el Gobierno va a priorizar el programa de sustitución en este lugar. En segundo lugar está El Tarra con 6.800 hectáreas y en tercer lugar Sardinata con 4.300″.

Entendiendo que la economía de varias familias campesinas depende de las plantaciones de coca en esta región del país, el decreto con el que el Gobierno actual pretende poner fin a la fabricación de drogas contempla “un pago por erradicación de 1′280.000 que es el 90% de un salario mínimo legal vigente durante 12 meses y es necesario porque en estos territorios la gente no ha conocido al Estado los últimos años, hasta ahora la población del Catatumbo está conociendo cuáles son las entidades de Gobierno y la economía, siempre, se ha basado en los cultivos de uso ilícito”.

Además, “mientras se consolida una economía legal, es necesario a estos campesinos entregarles un sustento que sustituya los ingresos de la economía ilícita y que logre sustentar su subsistencia en el establecimiento y primeros rendimientos de los cultivos lícitos”.

Para garantizar el éxito del plan de sustitución, el Gobierno plantea una sustitución integral del circuito económico en vez de cambiar “mata por mata”, como se ha hecho, de momento.

Por tanto, el decreto contempla asegurar “la logística de transporte, y por eso es que este programa se está articulando con la construcción de una vía, a cargo del Ministerio de Transporte, y (asegurar) la comercialización (de estos productos lícitos), que es algo en lo que el mercado de la coca ha sido exitoso porque siempre ha mercado para eso, pero debemos garantizar lo mismo con los nuevos productos”.

Y como planteamiento final, se les dará prioridad a proyectos asociativos o con madres cabeza de familia a la cabeza, motivo por el que el “Gobierno Nacional se está articulando con entidades del sector financiero, como el Banco Agrario, para otorgar créditos con periodos de gracia de hasta cinco años, mientras que el nuevo producto genera flujo de caja”.