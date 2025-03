Capturaron en Medellín a alias ‘Ñaño’ y ‘Diego Rosario’, dos “objetivos de alto valor” del crimen organizado

Captura de cabecillas de Robledo y Caicedo - crédito Alcaldía de Medellín

En una ofensiva contra el crimen organizado, las autoridades de Medellín capturaron a dos cabecillas catalogados de “alto valor” pertenecientes a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) Robledo y Caicedo.

Estos operativos fueron ejecutados en articulación entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El primer resultado fue la detención de alias ‘Ñaño’, cabecilla principal del GDO Robledo, en el barrio López de Mesa. Con 10 años de trayectoria criminal, este individuo era responsable de coordinar extorsiones, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en las comunas 7-Robledo y 13-San Javier, con influencia en la costa Caribe.

Alias ‘Ñaño’ era un hombre de confianza de cabecillas históricos como alias ‘Machete’ y ‘Pepe Chancla’, y asumió el mando del grupo en 2022. Su captura se llevó a cabo mediante orden judicial y fue puesto a disposición de las autoridades.

“La captura de alias ‘Ñaño’ tiene relacionamiento con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, también con incidencia en ciudades de la costa Caribe colombiana. Esta estructura tiene hoy participación en la mesa de Itagüí, a través del cabecilla histórico alias Pesebre”, indicó el alcalde Federico Gutiérrez.

El mandatario de Medellín hizo un llamado al Gobierno nacional para que tome acciones contra las personas que realizan actividades criminales.

“Lo primero que debería exigir el Gobierno nacional a quienes están en esa mesa es que dejen de delinquir. Está clara la línea de conexión de quienes están en la cárcel de Itagüí con quienes tienen en la calle ejecutando los homicidios, el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de menores y muchas otras actividades criminales”, aseveró Gutiérrez.

El segundo golpe se dio con la captura de alias ‘Diego Rosario’, cabecilla financiero del GDO Caicedo, en El Poblado. En un operativo liderado por la Sipol y el Gaula de la Policía, este individuo fue detenido por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.

Según las autoridades, Alias ‘Diego Rosario’ tenía una trayectoria criminal de 20 años y era el encargado de administrar las finanzas del GDO en sectores como Buenos Aires, La Milagrosa y Caicedo, además de influir en el Parque Lleras y la comuna 10-La Candelaria.

Este sujeto está catalogado como un objetivo de “alto valor” para las autoridades y hombre clave dentro de la estructura criminal. Se le señala de coordinar extorsiones, homicidios y tráfico de estupefacientes.

Durante el procedimiento, se incautaron radios de comunicación, dispositivos tecnológicos y un arma traumática, que serán analizados dentro de la investigación en su contra. Su detención representa un golpe significativo para las finanzas del GDO Caicedo.

“Estos cabecillas deben tener claro que aquí no son intocables, que hoy los vulnerables son ellos. Como lo he dicho, nuestra gente no puede seguir sintiendo miedo en las calles, los únicos que tienen que sentirlo son los criminales y los vamos a seguir persiguiendo con todas las herramientas que nos da la institucionalidad en cumplimiento de la ley”, añadió el alcalde Federico Gutiérrez.

Con estos resultados, la Alcaldía de Medellín informó que refuerza su compromiso en la lucha contra el crimen organizado. que, según ellos, la estrategia incluye operativos permanentes en las calles, con Policía y Ejército, así como trabajo articulado con la Fiscalía para identificar y judicializar a los cabecillas y dinamizadores del delito en Medellín.