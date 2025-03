Escándalo en el Carnaval de Barranquilla: esposa del gobernador del Atlántico usó su influencia para perjudicar a una diputada de la región

La diputada denunció abuso de poder por parte de Verano de la Rosa y su es`psa - crédito @Isabella_pulgar/X

En medio de la celebración del Carnaval de Barranquilla, Isabella Pulgar, diputada del Atlántico, denunció públicamente un hecho que ocurrió durante la noche de coronación de la Reina del Carnaval, Tatiana Angulo, en el estadio Romelio Martínez, el pasado viernes 28 de febrero de 2025.

De acuerdo con la versión de la legisladora, Liliana Borrero, esposa del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, hizo comentarios despectivos hacia un miembro de su familia, lo que ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y social del departamento.

Esta fue la denuncia de la diputada del Atlántico Isabella Pulgar contra Verano de la Rosa y su esposa - crédito @Isabella_pulgar/X

Los hechos se registraron en medio del evento, cuando Borrero, en un tono que Pulgar calificó como ofensivo y arrogante, solicitó que su hermano fuera ubicado a un kilómetro de distancia. La diputada compartió un video en sus redes sociales como prueba del incidente, en el que se escucha a la esposa del gobernador expresar: “No lo quiero ni... O sea, me lo ubicas a un kilómetro de allí”.

Aunque el audio del video se escucha interrumpido por los anuncios del acontecimiento, se escucha a Borrero decir: “O sea, a un Pulgar lo tengo yo al lado”, haciendo referencia a su familiar.

Ante la aclaración de que se trataba del palco de los diputados y que la persona en cuestión era el hermano de una diputada, Borrero respondió con evidente molestia: “Me sabe a mier...”. Finalmente, insistió en ser ubicada en otro lugar, lejos del familiar de Pulgar.

Por lo anterior, la diputada Pulgar calificó el comportamiento de Liliana Borrero como un abuso de poder y una muestra de desprecio hacia quienes no comparten los intereses de la administración departamental. Según la legisladora, este incidente refleja una actitud excluyente por parte de quienes ostentan cargos de poder en el Atlántico.

Isabella Pulgar sostuvo que el funcionario y su pareja intentaron retirarlos de la celebración previa al inicio del evento - crédito @Isabella_pulgar/X

“La manera ofensiva, arrogante e irrespetuosa como la señora Liliana Borrero trató a mi hermano durante el evento de coronación de la reina del Carnaval la noche del viernes es más que un abuso de poder”, escribió en su cuenta de X.

Incluso, señaló que el hecho “es la demostración de que para quienes están al frente de la administración departamental lo único que importa es retirar de su camino a quienes no estén alineados con sus intereses”.

Además, la diputada aprovechó la ocasión para recordar que, legalmente, no existe el cargo de Primera Dama en el departamento, y que Borrero no es servidora pública. En sus declaraciones, Pulgar subrayó que la participación de la esposa del gobernador en programas de la administración no le otorga autoridad para actuar como si tuviera un rol oficial.

“Los programas de la gobernación donde ella participa no le dan ‘patente de corso’ o autoridad para ejercer como si fuera la primera consorte del imperio, porque en el Atlántico, aunque ella pueda creérselo, no hay soberano, sino un ciudadano elegido popularmente que es empleado y se debe a todos los ciudadanos de este departamento”, afirmó la diputada.

Isabella Pulgar hizo fuerte denuncia en el Carnaval de Barranquilla - crédito @Isabella_pulgar/X

La publicación de la diputada en redes sociales generó diversas reacciones entre los ciudadanos y actores políticos del departamento. Mientras algunos respaldan las críticas de Pulgar hacia el comportamiento de Borrero, otros han optado por guardar silencio ante la polémica.

“Es una situación complicada, los escándalos por una foto son irreparables, Es mejor evitar. Ese es El lastre que arrastra la familia por algunos. Debemos actuar bien para que nuestros hijos y familiares no carguen con ese peso”; “Isabella, nuestra solidaridad contigo, Eduardo y familia. La discriminación no 👎 es propia de los seres humanos”, escribieron los internautas.

Hasta el momento, ni la esposa del gobernador ni la administración departamental han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.