Beéle le respondió a seguidor que cuestionó un aspecto de su relación con Isabella Ladera: “Dejen de ser tan tóxicos”

Desde julio de 2024, durante un partido de la Copa América, las cámaras captaron al cantante barranquillero Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, junto a la creadora de contenido venezolana Isabella Ladera.

Esa fue su primera aparición pública como pareja después de que en el primer semestre del año anterior hubo un fuerte escándalo de infidelidad que involucró al artista.

La controversia comenzó cuando Camila Rodríguez, esposa de Beéle, hizo públicos los mensajes que el cantante intercambiaba con la modelo, revelando así la infidelidad. Tiempo después, el cantante confirmó los hechos durante una entrevista en la emisora Los 40 Principales, donde admitió haberle fallado a su esposa: “Sí, he sido infiel, creo que soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar los errores”.

Después de la polémica, Camila retomó su vida sentimental, esta vez con el productor Jake Castro. Asimismo, Isabella y Beéle continuaron mostrando su relación en redes sociales; sin embargo, un internauta se percató de que la modelo compartía más imágenes y videos con el cantante en sus perfiles que el cantante con ella, por lo que le cuestionaron esta acción: “¿Por qué Beéle no sube fotos contigo así como tú?”.

El artista barranquillero respondió contundentemente, demostrando su amor por la modelo: “Yo te amo, mi amor, yo te amo con mi vida y les voy a decir… hasta ni yo sé (...) Tú estás pensando que yo no te quiero por eso, entonces dejen de ser tan tóxicos (...) No piensen mal, eso de subir fotos no pasa nada, sino que yo ni pendiente ando de redes, yo ando viendo otros videos por ahí. Te amo”.

La respuesta del artista generó todo tipo de comentarios en las redes. Algunos aún recuerdan la infidelidad de Beéle, mientras que otros dieron opiniones positivas sobre su noviazgo: “Por qué a las mozas no las presumen”; “Por qué se le espanta los culitos 😂”; “No sube ni a su hijos”; “La mozas son para tenerlas escondidas, todavía no lo entiende Isabelita hija 🙄”; “Ay los amo”; “Esto me encanta ❤️”; “Si no es así no quiero nada 😍”.

Isabella Ladera planea incursionar en la música

La modelo e influenciadora venezolana anunció su intención de explorar el mundo de la música, un sueño que ha tenido desde su infancia. En una entrevista con Dimelo King, la también creadora de contenido expresó su interés en desarrollar su talento musical, destacando su pasión por instrumentos como el piano y la guitarra. Este nuevo rumbo en su carrera podría incluir colaboraciones con artistas, entre ellos su pareja, el cantante Beéle, con quien ya ha trabajado en otros proyectos.

Ladera compartió que desde pequeña ha sentido una conexión especial con la música, pero hasta ahora no había considerado seriamente dedicarse a ella. “Ya no estamos en la edad de quedarnos con las ganas, ¿Quién quita?”, afirmó, dejando claro que está lista para asumir nuevos retos.

La modelo ha estado trabajando en su oído musical y aprendiendo más sobre la industria, lo que la motiva a explorar esta faceta artística: “Cada vez tengo mejor oído, este mundo me está enseñando un poquito más, aprendo más vueltas de la que tengo que aprender”.

Según comentó la modelo, esta idea está más cerca de concretarse de lo que muchos podrían imaginar. “Me la imagino, está muy cerca la verdad, siento que sí lo haría porque yo amo la música, así como lo haría con él lo haría con otro artista que me guste muchísimo, siento que me puedo explorar en esa versión del afrobeat”, explicó. Además, mencionó su interés en géneros como el afrobeat, lo que podría marcar el estilo de su incursión musical.

Ladera ya tiene experiencia en el ámbito musical, aunque desde un rol diferente. Ha participado como modelo en varios videos musicales, incluyendo algunos de su pareja, y ha colaborado en la promoción de artistas como Kapo, ayudando a difundir su trabajo en las redes sociales.