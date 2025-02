Esta fue la última columna que escribió Tatiana Andia, la investigadora que tomó la decisión sobre su muerte: “Estoy exhausta y quiero levantar el telón”

Esta fue la última de varias columnas que en el mencionado periódico publicó Andia a propósito del cáncer que le detectaron en 2023 - crédito @tandiare/Instagram

Días antes de su fallecimiento en Bogotá, la socióloga Tatiana Andia dejó una columna titulada ‘Se acabó la fiesta’, enviada a El Espectador el 2 de febrero, como se lee en una nota al final del texto.

Allí, Andia fue clara sobre el agotamiento al que la ha llevado su enfermedad y cómo ya no era capaz de hacer muchas acciones cotidianas, perdiendo, en últimas el placer de vivir.

“Al final, básicamente, extraño estar en el mundo plenamente, como solía estar, como la gente que me conoce y me quiere, dice recordarlo. Extraño que mi vida no sea un simulacro, que no sea el ensayo de una obra de teatro. Estoy exhausta y quiero levantar el telón”, escribió, descartando hacer una lista “plañidera” de las cosas que extraña y que la enfermedad le ha arrebatado.

Esta fue la última de varias columnas que en el mencionado periódico publicó Andia a propósito del cáncer que le detectaron en 2023.

Sus textos se convirtieron, como ella misma lo mencionó, en una voz necesaria para quienes necesitaban abordar el tema. Se refirió a que, más allá de los discursos motivacionales en que muchas personas basan sus vidas, debería bastar con que las personas se sepan sanas para tomas las riendas de vida.

“Por alguna razón, desconocida para mí, siento que lo que escribo debe ser motivacional y, a la vez, no puedo ser motivacional. Creo que es mucho pedirle a la moribunda que, además, motive a los vivos a vivir. No tener un cáncer terminal debería ser motivación suficiente”, sentenció.

Las reflexiones sobre la muerte son claras, sentidas y directas. Repite lo sabido: es inevitable. Pero confirma lo temido: es muy difícil y casi nadie está preparado para asumirla, ni la propia ni la de los seres más cercanos”.

También dejó una reflexión sobre la eutanasia y la forma en que es abordada en diferentes niveles, siendo el más complejo el de quien la solicita por causas humanitarias.

“Morirse no es fácil, aunque sea un proceso natural que nos espera a todos. Yo misma sobre simplifiqué la eutanasia. Pero no es tan fácil, no es solo un trámite. Como muchos otros derechos fundamentales es bueno y da tranquilidad que exista en el papel, pero ejercerlo en la práctica es otra historia. Y no es por ninguna barrera administrativa, sino por las barreras culturales y sociales”, se lee en uno de los fragmentos de la columna.

Luego explica que, aunque sabe cuáles son las cosas con las que conformaría una lista de lo que extraña desde que está enferma, no quiere rendirle cuentas a nadie sobre su dolor y reivindica su derecho a dar fin a ese dolor, despidiéndose de la vida.

“Ahora me doy cuenta de que hacer la lista de lo que extraño no era más que una justificación para los demás, para explicar por qué me dispongo a tirar la toalla. Se me olvida que es mi vida, y es mi derecho decidir cuándo termina”.

Andia ha sido recordada por varias figuras de la opinión pública, entre quienes se cuentan Alejandro Gaviria, Claudia López, Bruce Mac Master, entre otros.

En 2023 le diagnosticaron cáncer de pulmón y, desde entonces, las cosas cambiaron de manera definitiva. Entre sus tantos pronunciamientos académicos, muchos tenían que ver con el sistema de salud colombiano y con la reforma a la salud, que criticó, señalando en una entrevista que el Gobierno Petro no había sabido medir las consecuencias de una transformación estructural tal y como fue concebida.

Andia falleció el 26 de febrero - crédito @tandiare/Instagram

“Se acabó la fiesta, justamente porque dejó de ser una fiesta y se convirtió en un suplicio. Y no tengo que demostrarle a nadie cuánto sufro. No es menester que la gente vea que, incluso en mi decaída, sigo con el balón en la mano. Simplemente, se acabó la fiesta. Me apagaron la música. Me retiro con dignidad”, concluye Andia (q.e.p.d.) en la columna.