EPS aprobó la eutanasia para la joven que quedó cuadripléjica por un botellazo: familia señaló a las autoras del ataque

Medios locales de Nariño confirmaron que fueron identificadas como Glair Gómez y Leidy León, las autoras del brutal ataque en contra de Erika Morales, que ocurrió hace tres años en una discoteca de la ciudad de Pasto. Las jóvenes fueron señaladas como responsables de los hechos que dejaron a la joven en estado terminal y que volvió a convertirse en centro de atención debido a la reciente aprobación de su solicitud de eutanasia.

De acuerdo con la información revelada por la familia de la víctima, el ataque ocurrió en junio de 2021, cuando Erika, entonces de 17 años, fue agredida con un botellazo en la cabeza a las afueras de un bar. Las heridas la dejaron en coma durante un año y siete meses y al despertar había perdido la movilidad de su cuerpo, la capacidad de hablar y dependía de asistencia mecánica para respirar. Esta situación llevó a Erika a solicitar la eutanasia, que finalmente fue aprobada recientemente por la EPS Emssanar S.A.S.

¿Cómo pidió la eutanasia?

Su familia diseñó un sistema de comunicación basado en un abecedario impreso, con el que la joven pudo expresar sus pensamientos. Fue a través de este método que reveló su intención de acceder a la eutanasia, un derecho reconocido en Colombia para pacientes con enfermedades terminales y en casos de sufrimiento intenso por enfermedades graves e incurables.

La solicitud de Erika se viralizó rápidamente en redes sociales, generando un amplio debate en la opinión pública sobre el derecho a una muerte digna, aunque en la última semana de febrero la EPS Emssanar S.A.S. aprobó la petición, asegurando que la joven continuará recibiendo cuidados paliativos y apoyo psicológico hasta que se lleve a cabo el procedimiento. Además, su madre, Alba Morales, fue autorizada para tomar decisiones médicas en su nombre si fuera necesario.

Tatiana Morales, hermana de Erika, compartió un emotivo mensaje mediante un video en redes sociales en el que expresó su apoyo incondicional a la decisión de su hermana y lo acompañó con el siguiente mensaje: “Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, mi única hermana. Saben, ningún comentario mal intencionado me importa hoy, solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana, que ella va a estar bien, que logre ser escuchada, espero seguir luchando por la justicia de mi hermana. Es un hecho, todo fue aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia. Muchas gracias por el apoyo prestado. Te amo hermana, logré que se escuche tu historia y tu dolor, te amo y sé que te vas a ir feliz”, escribió Tatiana en su publicación.

La viralización de la historia de Erika en redes sociales generó una ola de reacciones, desde mensajes de apoyo hasta debates sobre los límites del derecho a decidir sobre la propia vida, recordando la necesidad de un diálogo más profundo sobre la eutanasia, no solo desde el ámbito legal, sino desde una perspectiva ética y social.

Cabe mencionar que, el ataque que sufrió Erika no solo afectó su vida y la de su familia, sino que plantea interrogantes sobre la impunidad en el país, pues a pesar de que las agresoras fueron identificadas, no se han dado a conocer detalles sobre el avance de los procesos judiciales en su contra.

En Colombia, la eutanasia es un derecho reconocido, pero su aplicación sigue siendo un tema controversial, por lo que casos como el de Erika Morales recuerdan la importancia de garantizar que las personas en situaciones de sufrimiento extremo puedan tomar decisiones sobre su vida, mientras se les brinda el apoyo necesario para enfrentar este proceso.