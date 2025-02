Álvaro Uribe desmintió las declaraciones de Iván Cepeda: “Yo nunca tomé la iniciativa de ir a buscar testigos”

Álvaro Uribe señaló que las ayudas humanitarias a Juan Guillermo Monsalve y su familia podrían interpretarse como beneficios indebidos - crédito @AlvaroUribeVel/X

En medio del proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, se han presentado declaraciones que intensificado la controversia en torno al caso. El exmandatario respondió a través de sus redes sociales a las afirmaciones del senador Iván Cepeda, que intervino como testigo en el juicio, generando nuevas discusiones sobre los hechos expuestos.

Uribe utilizó su cuenta en la plataforma X para publicar un video con sus observaciones sobre el testimonio de Cepeda del 25 de febrero. En la grabación, el líder del Centro Democrático señaló que el senador habría incurrido en imprecisiones al referirse a eventos relacionados con la Hacienda Guacharacas.

“El senador Cepeda mintió o se equivocó sobre la hacienda Guacharacas. Dijo que el ELN la destruyó en el año 1994; fue en 1996, la fecha es muy importante porque el motivo criminal fue vengarse del gobernador, y yo empecé ese cargo apenas en 1995″, expresó Uribe, enfatizando la relevancia de la fecha por su vínculo con el contexto del conflicto armado en la región. Además, el exmandatario hizo referencia a la relación de su familia con la propiedad, asegurando que la administración de la finca cambió después del ataque.

Álvaro Uribe desmintió las declaraciones del senador Iván Cepeda sobre la destrucción de la Hacienda Guacharacas, afirmando que los hechos ocurrieron en 1996 y no en 1994 - crédito Camila Diaz/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

“Mi familia había sido desterrada de allá”, afirmó, contradiciendo la versión presentada por Cepeda. También destacó que Óscar Monsalve, padre de Juan Guillermo Monsalve —testigo clave en el proceso— trabajó como capataz de campo hasta 1994, antes de la destrucción del predio.

Otro de los puntos abordados por Uribe se centró en la supuesta intermediación de Mercedes Arroyave y la exsenadora Piedad Córdoba para contactar a reclusos, información que, según el expresidente, no fue aclarada completamente por Cepeda.

“El senador Cepeda guardó silencio sobre la hipótesis de que el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón lo hubiera contactado con Pipintá”, indicó Uribe, refiriéndose a las versiones sobre el vínculo con el paramilitar Alberto Guerrero.

El expresidente defendió nuevamente su actuación en el caso, insistiendo en que nunca buscó testigos para obtener declaraciones a su favor: “Yo nunca tomé la iniciativa de ir a buscar testigos. Lo que hice fue pedir verificaciones sobre los informes que me llegaban”. También señaló que toda la información que recibió fue remitida a las autoridades competentes sin alteraciones, diferenciando su proceder del senador del Pacto Histórico.

El expresidente Uribe negó haber buscado testigos a su favor, afirmando que solo solicitó verificaciones sobre la información recibida - crédito Carlos Ortega/EFE

La respuesta de Uribe también incluyó cuestionamientos sobre las ayudas humanitarias gestionadas por Cepeda a favor de Juan Guillermo Monsalve y su familia, mencionando aportes económicos realizados por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización que habría sido presidida por Franklin Castañeda, cercano al senador. Según el exmandatario, estos apoyos evidenciarían un trato preferencial que podría ser interpretado como beneficios indebidos.

Asimismo, Uribe se refirió a las grabaciones entregadas por Cepeda a la Corte, señalando que los audios eran incompletos y no registraban las respuestas del senador en las conversaciones con Monsalve. “Los audios escuchados que habrían sido enviados por el senador Cepeda a la corte son unidireccionales, incompletos”, afirmó, sugiriendo que esta omisión podría alterar la interpretación de las pruebas.

¿Qué dijo el senador Cepeda que provocó la reacción de Álvaro Uribe?

El senador Iván Cepeda se pronunció el 25 de febrero en medio del juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. A través de un video, el congresista hizo una declaración sobre la presencia de grupos paramilitares en Antioquia durante la década de 1980.

Iván Cepeda aseguró que los crímenes de lesa humanidad cometidos por grupos paramilitares en Antioquia no pueden ser olvidados - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda aseguró que “hay una historia muy larga. Esa historia es una historia que se remonta a la década de 1980 en Antioquia, cuando en ese departamento lamentablemente se entronizaron los clanes narcoparamilitares”. Además, indicó que en esa época “surgieron familias que se dedicaron al mismo tiempo al narcotráfico y al paramilitarismo” y que “sometieron regiones enteras al imperio de ejércitos que terminaron unificados en una sola estructura, las Autodefensas Unidas de Colombia”.

El senador mencionó que las Autodefensas ejercían su poder por medio de empresas de seguridad conocidas como Convivir, creadas “por el entonces gobernador de Antioquia”. Según Cepeda, una de las regiones más afectadas por estas organizaciones fue el municipio de San Roque, donde se instaló un “centro de formación paramilitar”.

Cepeda enfatizó que los crímenes cometidos en esa época no pueden ser olvidados: “Se pueden borrar a veces tal vez homicidios, hechos individuales, aunque dicen que no hay un crimen perfecto. Ahora, si no hay un crimen perfecto, no hay crímenes de lesa humanidad perfectos. Eso sí, se lo puedo decir con toda la certeza”.