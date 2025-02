Mujer aseguró que le cobraron casi medio millón de pesos por dos días de parqueadero en impportante centro médico de Bogotá: “Me sentí estafada”

La mujer permaneció un poco más de 46 horas dentro del centro médico - crédito Fotocomposición archivo Pedro Pablo Basto BermúdezColprensa y @diana__andrade/X

En su red social X, el martes 25 de febrero de 2025, la analista política Diana Andrade denunció el excesivo cobro que le hicieron a una amiga suya en el parqueadero de la Fundación Santa Fe, por dos días que duró el carro estacionado en la clínica.

En la publicación que dejó en su perfil Andrade, se puede observar una imagen (captura de pantalla) en la que reveló la publicación original del hecho, que hizo su allegada a través de su cuenta personal en Instagram, donde reveló el cobro que se le hizo por el tiempo que permaneció guardado el vehículo en el estacionamiento, operado por una empresa privada que presta los servicios al hospital.

El cobro excesivo, según Andrade, fue en la sede del barrio Usaquén de la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá. De acuerdo a lo que detalla la factura compartida por la usuaria en X, todo ocurrió entre el sábado 22 de febrero y el lunes 24 de febrero de 2025.

“Esto le pasó a una amiga. Estuvo hospitalizada en la Santa fe y le cobraron de parqueadero $436.000 por dos días. ¡Esto es un abuso!” escribió Andrade.

Este fue el cobro que le hicieron a una mujer en un parqueadero que presta el servicio para un hospital del norte de Bogotá - crédito @diana__andrade/X

Mientras que en el publicación original, la conocida de la usuaria que compartió el caso en X, aseguró que es “lo más abusivo que me ha pasado en los últimos años”. Tal sería la indignación de la mujer, que calificó lo sucedido como “un abuso increíble”.

“¿Cómo va a ser posible que haya pagado más de cuatrocientos mil pesos por estar 2 días hospitalizado en la Santa Fe? Resulta que me dicen que debía pagar cada 12 horas porque después me cobraban por minuto y no aplica la tarifa plena”, agregó la afectada directa.

La mujer y su amiga decidieron que todo se conociera a través de las redes sociales, en donde se pidió hacer eco de la situación para que la directivas del hospital tomen cartas en el asunto y diriman la situación con la empresa privada que presta el servicio para la Fundación Santa Fe de Bogotá. Cabe resaltar que en el mismo mensaje que se conoció en X se confirmó que no hubo inconvenientes en la atención médica.

Según lo consignado en la factura de cobro, por las 46 horas, 5 minutos y 43 segundos que permaneció el vehículo aparcado, el valor total fue de $436.750 ($358.644 más el cobro del IVA de $68.142). La paciente ingresó el sábado 22 de febrero a las 11:40:48 a. m. y salió el lunes 24 de febrero a las 09:46:31 a. m., de acuerdo con lo que aparece en el recibo.

La usuaria confirmó que todo salió bien en el centro médico, y todo se tornó en una mezcla de indignación y sorpresa cuando recibieron la factura por el cobro de dos días de parqueadero - crédito @diana__andrade/X

Reacciones divididas en las redes sociales tras el cobro por la tarifa de parqueadero

Los usuarios e internautas a través de X dejaron sus comentarios en la publicación que compartió Andrade, y dejaron a la vista opiniones divididas sobre lo ocurrido, así como testimonios de otros ciudadanos que se vieron afectados, de manera similar, por el cobro de la tarifa de parqueadero al momento de salir de un hospital.

“Lamentablemente eso pasa x (sic) no leer la letra menuda de los tickets, o incluso los letreros donde están las tarifas. No justifico el valor cobrado, pero todos sabemos que en los parqueaderos después de las 12H (q es la tarifa plena) cobran x minuto”; “En el 2008 yo pagué por ocho horas allá 45.000. No es descabellado pensar que en 2025 este por encima de los 200.000. Coincidimos en que es un total abuso”, mencionaron dos personas en la red social.

En tanto que otra usuaria dijo: “A mi me paso algo similar. Mi hijo estuvo hospitalizado y yo no leí bien las condiciones del parqueadero y después de 12 horas te cobran por minuto. Termine pagando como 150.000 porque me fui antes de que se cumpliera el día. Es un abuso. Deberían tener una tarifa plena por día”.

Mientras que otro de los internautas cuestionó que se realicen dicho cobros. “Bogotá permitió que los parqueaderos fueran una renta extra en todo lado. No es lógico que si vas a una clínica a una cirugía o a urgencias, tengas que pagar parqueadero, debería ser obligación que las clínicas ofrecieran ese servicio”.

Algunos usuarios aseguraron que la afectada no leyó la letra pequeña del aviso, mientras que otro parcialidad en las redes aseguraron que debería cobrarse una tarifa especial para el caso de usuarios que deben permanecer durante varios días internados en centro médicos - crédito archivo Pedro Pablo Basto Bermúdez/Colprensa

Así quedaron las tarifas para cobro de parqueaderos y otros servicios de movilidad en Bogotá en 2025

Desde el 1 de febrero de 2025, Bogotá implementó un nuevo esquema tarifario que determina los costos de transporte público individual y el estacionamiento en la ciudad. Según informó la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), estas modificaciones responden a factores económicos como el índice de precios al consumidor (IPC), el salario mínimo y los costos operativos, además de estar alineadas con políticas que buscan fomentar la sostenibilidad y mejorar la calidad de los servicios de movilidad en la capital colombiana.

Las nuevas tarifas abarcan tanto los servicios de taxis como los parqueaderos públicos y privados, además de incluir ajustes en las Zonas de Parqueo Pago y el sistema de Pico y Placa Solidario. Estas medidas tienen como objetivo principal racionalizar el uso de vehículos particulares y promover alternativas de transporte más sostenibles en una ciudad que enfrenta retos significativos en términos de movilidad y contaminación.

Nuevas tarifas para taxis: carrera mínima y cobro por unidad

Uno de los cambios más destacados es el ajuste en las tarifas de los taxis que operan con taxímetro. Según detalló la Secretaría Distrital de Movilidad, el costo por unidad, que equivale a cada 100 metros recorridos, será de $147, mientras que la carrera mínima se fijará en $7.400. Este incremento se fundamenta en estudios técnicos realizados por la entidad, los cuales analizaron los costos operativos del servicio y se alinearon con la Resolución 4350 de 1998 del Ministerio de Transporte.

Además, la SDM introducirá un incentivo denominado “factor de excelencia operacional”, que permitirá a los conductores acceder a un cobro diferencial si cumplen con ciertos estándares de calidad en la prestación del servicio. Aunque no se especificaron los detalles de este incentivo en el informe, se espera que esta medida motive a los conductores a mejorar su desempeño y la experiencia de los usuarios.

Desde taxis hasta estacionamientos en la vía pública, Bogotá aplicará ajustes en los costos. También habrá incentivos para mejorar el servicio de transporte - crédito Colprensa

Ajustes en los costos de parqueaderos públicos y privados

Otro de los servicios afectados por esta actualización tarifaria son los parqueaderos públicos y privados en Bogotá. Los nuevos valores buscan regular el uso de estos espacios, incentivando a los ciudadanos a optar por alternativas de transporte público o medios de movilidad más sostenibles. En este nuevo modelo se eliminan los múltiples topes tarifarios que existían antes y se reemplazarán por dos valores máximos, dependiendo de si el establecimiento cuenta o no con el Sello de Calidad Oro.

Este sello, que otorga la SDM, certifica que los parqueaderos cumplen con altos estándares de calidad, tales como como la disponibilidad de infraestructura para bicicletas y la adopción de prácticas que promuevan el transporte no motorizado. Así quedaron las tarifas máximas para 2025 quedaron definidas de la siguiente manera:

Automóviles, camperos y vehículos pesados: $201 por minuto con el Sello de Calidad Oro y $191 por minuto sin él.

Motocicletas: $141 por minuto con el sello y $134 por minuto sin él.

Bicicletas: gratuito en los parqueaderos con el sello y $10 por minuto en los que no lo tienen.

Zonas de Parqueo Pago y Pico y Placa Solidario también se ajustan

Las Zonas de Parqueo Pago, un sistema implementado en Bogotá para regular el estacionamiento en áreas específicas de la ciudad, también experimentarán modificaciones en sus tarifas. Estas zonas, que buscan optimizar el uso del espacio público y reducir la congestión vehicular, forman parte de las políticas de movilidad sostenible promovidas por la administración distrital. Así quedaron:

Automóviles, camperos y vehículos pesados: entre $76 y $302.

Motocicletas: entre $53 y $211.

Con estas medidas se busca incentivar el uso de otros medios de transporte más amigables con el medio ambiente - crédito Colprensa

Por otro lado, el sistema de Pico y Placa Solidario, que permite a los conductores pagar una tarifa para circular en días y horarios restringidos por la medida de Pico y Placa, que quedó de esta forma:

Permiso por seis meses: $2.672.989.

Permiso por un mes: $534.546.

Permiso por un día: $66.883.