Sara Corrales reveló detalles del proceso al que se sometió para ser mamá: “Mi reserva ovárica está bajita”

La actriz y modelo compartió son sus seguidores el proceso al que se someterá para quedar en embarazo cuando lo desee - crédito @Sandracorrales/Instagram

La actriz, modelo y empresaria Sara Corrales compartió por redes sociales una noticia que alegró a sus fanáticos. Quiere ser mamá.

La nacida en Medellín en 1985, conocida por su participación en novelas como Todos quieren con Marilyn (2004), Vecinos (2008) y Despertar contigo (2016), publicó una serie de videos cortos en sus historias de Instagram explicando el proceso al que se sometió para cumplir su sueño.

Luego de que diera a conocer que se casará con el empresario Damián Pasquini, indicó que está lista para ser mamá y por ello está preparando todo para dar el paso final. La antioqueña afirmó estar muy contenta.

La actriz paisa compartió por redes sociales el proceso al que se sometió para garantizar su embarazo - crédito @Sandracorrales/Instagram

Y es que es algo que venía buscando, puesto que afirmó que ya llevaba una semana en tratamiento. Por medio de la dinámica stories lo dio a conocer: “Hoy ya es el sexto día de tratamiento, de la estimulación ovárica, para poder hacer la congelación de embriones. Estamos muy, muy emocionados”.

De acuerdo con sus palabras, este paso es necesario para lograr la meta que tiene junto con Pasquini, pero que iniciarían después de la luna de miel.

Uno de sus seguidores le preguntó por qué había optado por este método antes de intentarlo naturalmente, a lo que Corrales respondió que hace meses se realizó un examen “y salió que mi reserva ovárica estaba bajita”.

Por lo anterior, aseguró que prefirió congelar óvulos en este momento y tener la certeza de que el embarazo sería seguro cuando así lo decidiera: “Si hoy tengo óvulos, prefiero congelarlos y tener la tranquilidad de que en unos meses, porque nosotros no pensamos esperar años”.

La actriz afirmó que se está sometiendo a un proceso externo para poder tener bebés en el futuro si así lo decide - crédito @saracorrales/X

El plan de Sara Corrales y Damián Pasquini para quedar en embarazo

Asimismo, la modelo paisa aseveró que junto con su prometido intentarán quedar embarazados naturalmente. Luego de que se casen, ella retirará de su cuerpo la T de cobre para permitirle a su cuerpo quedar en embarazo.

Por lo que el congelamiento de ovarios es una segunda opción para hacer una familia, según comentó: “Si llegado el caso no pega, pues ya tenemos unos embriones congelados, los descongelamos y hacen el in vitro y ahí sí”.

Asimismo, la empresaria indicó que el proceso era bastante sencillo y lo explicó: “Te mandan unos exámenes de sangre, te hacen una ecografía y, en mi caso, me mandaron unos medicamentos”.

La pareja confirmó su matrimonio en noviembre de 2024 - crédito @Sandracorrales/Instagram

¿Cuánto dura el proceso de Sara Corrales?

Por otra parte, Sara Corrales afirmó que el proceso para congelar ovarios es de dos semanas. “Son 11, 12 días de inyecciones diarias”, dijo.

Posteriormente, recalcó que el proceso no era doloroso y que finalizando el tratamiento le realizarían la extracción de óvulos: “Eso no duele nada. Es con una agujita de insulina muy chiquita. Ahí te van poniendo la carga hormonal y luego hacen la extracción de los óvulos”.

Asimismo, indicó que ya ambos tenían un embrión en proceso, porque estaban seguros de que querían ser padres: “Nosotros ya estamos seguros de que el hijo que queremos tener es de los dos. Para nosotros es diferente, porque hay veces en que las personas prefieren hacer un proceso individual”.

Sara Corrales confirmó que ambos quieren ser padres - crédito @saracorrales/Instagram

Consecuencias del tratamiento al que se sometió la modelo

Sara Corrales afirmó que ella misma se aplicaba las inyecciones alrededor del ombligo cada mañana. Recordó que el tratamiento podía tener implicaciones hormonales, pero que en su caso no ha pasado nada: “Se supone que existen posibilidad de que uno tenga como cambios en el humor, que se ponga sentimental y un montón de cosas, pero la verdad a mí me ha ido superbién”.

Finalmente, la actriz indicó que tampoco ha sentido cambios en su cuerpo al haberse sometido al tratamiento: “Yo me he sentido absolutamente normal. No me ha dado cólico, no me he sentido inflamada, no me he puesto llorona ni nada por el estilo. La verdad es que me siento muy bien”.