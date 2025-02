Mafe Carrascal y la doble cara de su discurso feminista: atacó a Miguel Uribe, pero guardó silencio ante Armando Benedetti

Mientras Mafe Carrascal defiende a sus aliados políticos de las acciones de Miguel Uribe Turbay, las denuncias contra Armando Benedetti siguen sin una sola crítica de su parte - crédito @MafeCarrascal/X - Álvaro Tavera/Colprensa - Miguel Uribe Turbay/Facebook

El 26 de febrero, la Sesión Plenaria del Senado de la República se vio interrumpida debido a una fuerte confrontación entre varios congresistas, principalmente entre Miguel Uribe, del Centro Democrático, y los senadores Gloria Flórez y Wilson Arias, del Pacto Histórico; sin embargo, la discusión no solo escaló dentro del recinto legislativo, sino en redes sociales, donde la representante a la Cámara Mafe Carrascal tomó partido de manera contundente contra el congresista uribista.

La senadora Flórez expresó en su cuenta de X que no toleraría conductas indebidas por parte del senador del Centro Democrático y anunció que emprenderían acciones legales: “No vamos a admitir las injurias, las calumnias, las faltas de respeto y el hostigamiento de Miguel Uribe. Vamos a tomar acciones legales”.

Ante estas palabras, Carrascal, perteneciente al partido oficialista y se autodenomina feminista, se manifestó en defensa de sus colegas afirmando: “Toda mi afecto y solidaridad con la senadora @gloria y el senador @wilsonariasc, quienes tuvieron que soportar el matoneo y la violencia verbal del senador @MiguelUribeT”. La representante criticó el actuar de Uribe Turbay y lo acusó de “perseguir a sus adversarios políticos” y “pasar por encima de su dignidad y de la verdad”.

Además, escribió: “Senador, le hago un llamado a la reflexión. En democracia podemos disentir, incluso de manera acalorada. Pero eso de estar persiguiendo a sus adversarios políticos como ocurrió durante el gobierno del fundador de su partido, grabándolos a escondidas y difamándolos, demuestra la pobreza de sus valores democráticos. Se nota que no respeta a sus adversarios. Por eso, no le molesta pasar por encima de su dignidad y de la verdad. Recapacite; arrastrando el debate político de esa manera, usted no gana nada, pero sí pierde nuestra democracia”.

No obstante, este pronunciamiento de Carrascal provocó controversia y cuestionamientos sobre la coherencia de su discurso en defensa de las mujeres. Y es que, mientras alzó su voz contra Uribe en un episodio de confrontación política, guardó silencio ante las acusaciones de violencia de género contra Armando Benedetti, el nuevo ministro del Interior.

Un día antes de la discusión en el Senado, Benedetti fue recibido en el Salón Elíptico con gestos de apoyo por parte de Carrascal, a pesar de las denuncias en su contra. En 2024, su esposa, Adelina Guerrero, lo denunció por violencia de género en España, aunque el proceso no prosperó; además, en los audios revelados por la revista Semana, el alto funcionario utilizó un lenguaje ofensivo y despectivo contra Laura Sarabia, actual ministra de Relaciones Exteriores, a quien insultó y humilló.

De hecho, en su momento, Sarabia calificó en su momento estas expresiones como “misóginas y ruines”.

A pesar de que estos hechos fueron ampliamente documentados y generaron rechazo en distintos sectores políticos y sociales, Mafe Carrascal no emitió comentarios al respecto, ni en la actualidad, con la continuidad de Benedetti en el poder, sobre todo al lado del presidente Gustavo Petro. Su silencio ante la situación del ahora ministro fue interpretado como una postura selectiva en su lucha feminista, lo que ha provocado críticas sobre la coherencia de su discurso.

La contradicción se hizo evidente cuando, mientras se mostraba en redes sociales como una defensora acérrima de las mujeres en política, evitando cualquier tipo de violencia contra ellas, no cuestionó el pasado de Benedetti ni sus declaraciones misóginas. Por el contrario, lo recibió en el Congreso sin señalar las denuncias que pesan sobre él, lo que para muchos supone un doble rasero en su discurso feminista.

Este episodio reabrió el debate sobre el uso del feminismo en la política y la coherencia de quienes lo enarbolan como bandera. Mientras Carrascal se manifestó con firmeza contra Uribe por su discusión con Flórez, omitió cualquier crítica contra Benedetti, provocando interrogantes sobre si su defensa de las mujeres se aplica solo cuando se trata de aliados políticos y no de manera imparcial y colectiva.

Las redes sociales también reaccionaron a esta situación, y muchos usuarios cuestionaron a Carrascal por lo que consideran una “doble moral” en su discurso. Algunos manifestaron que la lucha feminista no puede ser utilizada como un instrumento político selectivo y que debe ser coherente en todos los escenarios, sin importar la afiliación partidista de los involucrados.