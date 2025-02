Luisa Fernanda W reveló qué hace cuando las personas le fallan y cómo maneja las situaciones: estos son sus trucos

Luisa Fernanda W dijo qué hace cuando alguien traiciona la confianza - crédito @luisafernandaw/Instagram

Luisa Fernanda W es una de las influencers más reconocidas en Colombia y sus videos son de los que más rápido se vuelven virales en las redes sociales.

Por eso, lo que comparte, ya sean trucos, historias o consejos, se ha vuelto un tema de interés para el público, especialmente ahora, que cambió su formato y forma de crear contenido.

Es así como en las últimas horas volvió a atraer al público con sus videos, porque sorprendió a sus seguidores con una profunda reflexión sobre el perdón y la manera en que maneja las situaciones cuando alguien le falla.

A través de un clip posteado en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido habló sobre la importancia de procesar las emociones antes de reaccionar y cómo ha aprendido a establecer límites saludables en sus relaciones personales y profesionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Luisa Fernanda W dice cómo manejar los sentimientos cuando una persona falla en la confianza - crédito @luisafernandaw / IG

Luisa Fernanda W admitió que en su vida ha tenido que enfrentar diversas decepciones, pero su forma de lidiar con ellas es diferente a la de muchas personas, y por eso quiso compartirlo con sus fans de tal forma que les sirva como consejo.

“Pasos que sigo cuando alguien me falla. A mí varias personas me han fallado y yo no sé si esto sea un defecto o una virtud, pero perdono muy fácil de corazón, pero de verdad, yo perdono muy fácil, porque entiendo que somos humanos y cometemos errores”, empezó explicando la creadora de contenido digital.

Sin embargo, la influencer y empresaria dejó claro que su disposición al perdón no significa que permita que la traicionen repetidamente.

Según ella, todo depende de la gravedad que haya tenido la falta y también si la persona muestra un verdadero arrepentimiento y cambios en su comportamiento.

“Depende del tipo de falla, porque cuando es una falla realmente grande, lo que yo hago es tomar distancia”, indicó Luisa Fernanda.

Luisa Fernanda W y los pasos que sigue para cuando alguien le falla o la traiciona - crédito @luisafernandaw/IG

Después de esto, compartió el paso a paso que ella pone en práctica, y que le ha funcionado, para manejar el tema y las situaciones.

Según sus palabras, uno de los puntos más importantes que destacó Luisa Fernanda W es la necesidad de evitar reacciones impulsivas cuando alguien traiciona la confianza.

“Miren, cuando a mí me han fallado, yo me tomo el tiempo de procesarlo, antes de reaccionar, porque de las cosas que uno no debería hacer cuando le fallan o cuando uno tiene rabia es reaccionar de una. Yo sé que uno puede ser más inteligente que esa situación. De verdad que es buenísimo darse un tiempo para pensar y no actuar por impulso. Yo soy de las personas que me encanta introspectar, entonces cuando una cosa así sucede yo evalúo toda la situación", dijo Luisa.

Para ella, es fundamental analizar cada caso con calma y determinar si se trata de un error aislado o de un acto reiterativo, para así mismo determinar cuál es el paso que después va a dar.

“Analizo si fue un error grave o algo menor, o si es un patrón de conducta, algo de su personalidad, no sé, pero sí me gusta tomarme el tiempo de analizar”, dijo Luisa como primer paso.

Luisa Fernanda W compartió los pasos que sigue cuando alguien le falla y traiciona su confianza para actuar de una mejor manera - crédito @luisafernandaw/IG

Además, resaltó la importancia de la comunicación honesta y asertiva. En lugar de atacar o reaccionar con rabia, por ende recomienda expresar los sentimientos de manera clara.

“A mí a veces me gusta extrapolar las cosas y llevarlas más allá, por eso les digo que perdono fácil, porque de verdad a veces creo que el problema tiene más que ver con esa persona que con uno. Entonces algo que no paso por alto es hablar con esa persona y les confieso que me cuesta y me cuesta mucho, pero siempre busco la forma de tener ese espacio de hablar cara a cara. Y también es importante expresar cómo uno se siente sin atacar a esa persona, uno pierde más atacando”, indicó Luisa como paso número dos.

Luisa enfatizó en que escuchar la versión de la otra persona puede ayudar a entender mejor la situación y tomar una decisión más consciente sobre perdonar o, en casos extremos, alejarse.

Para la influencer, no todas las traiciones implican el fin de una relación o amistad, pero sí es crucial saber cuándo cortar lazos.

Por último, Luisa Fernanda W compartió una de las lecciones más valiosas que ha aprendido a lo largo de su vida: cada decepción es una oportunidad para crecer y fortalecer la autoestima.