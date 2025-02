Lanzan ultimátum a Susana Muhamad para que responda por zona de reserva en el Páramo de Santurbán: podría ser arrestada

La ministra tiene un plazo de 48 horas para responder a la tutela de una representante de los mineros de Santurbán - crédito Colprensa

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga le hizo una dura advertencia a la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para que en un plazo de 48 horas, dé respuesta a una acción de tutela relacionada con el área de reserva temporal que será declarada en el páramo de Santurbán, en el departamento de Santander.

“OBEDÉZCASE y CÚMPLASE lo resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, en providencia del 10 de febrero de 2025, en el sentido de: “Confirmar la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2024 por el Juzgado 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte considerativa” que amparó el derecho fundamental de petición a Ivonne Consuelo González Jácome”, se lee en el documento.

Fallo Judicial Páramo de Santurbán - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Según el fallo emitido por el juzgado local, en caso de que la funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro no responda a la solicitud interpuesta por la ciudadana Ivonne Consuelo González, representante de la Asociación de Mineros en Santander, la ministra se expone a una orden de arresto en su contra de hasta seis meses, así como una multa de veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, cerca de treinta millones de pesos.

“ADVIÉRTASE a los funcionarios mencionados que de corroborarse el incumplimiento a la orden de tutela citada podrá sancionarse con arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta de 20 salarios mínimos legales mensuales”, señala el documento firmado por la jueza Alicia Martínez Ulloa.

Fallo Judicial Páramo de Santurbán - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Ante la decisión, la tutelante celebró la medida impuesta por el juzgado de Bucaramanga, quien aguarda para que la alta funcionaria responda a las solicitudes de su movimiento ciudadano frente al futuro de esta parte de la reserva natural.

“Ese anuncio que hace el tribunal judicial de un posible arresto y multa a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, porque no ha dado respuesta a la tutela que le hemos solicitado y que no le dio fondo, nos da la razón de lo que hemos venido anticipando hace más de un año que no terminó la delimitación y establece una zona de reserva inconsulta, inconstitucional que viola todos los derechos”, expresó González en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, la representante de los mineros santandereanos aprovechó para criticar la postura de la ministra frente a la delimitación del páramo, pues considera que el silencio de la saliente jefe de cartera ha afectado la labor de esta población.

“Pasa por encima de la corte constitucional y ahora escuchamos con preocupación que ella dice que se retira del ministerio precisamente por dignidad”, dijo la delegada de los mineros en el departamento.

Laguna Brava, Municipio de Arboledas, Páramo de Santurbán. Foto: Wikimedia Commons / Grupo Áreas Protegidas CORPONOR.

El Páramo de Santurbán es uno de los ecosistemas más importantes de Colombia, ya que provee agua a millones de personas en el país. Sin embargo, su protección ha sido objeto de controversia debido a los intereses económicos asociados a la minería en la región. En años recientes, la prohibición de actividades mineras en el páramo ha generado tensiones entre las comunidades locales, las empresas mineras y el gobierno.

La delimitación del páramo es un paso crucial para garantizar su protección, ya que establece las áreas específicas donde se prohíben actividades como la minería y la agricultura intensiva. Sin embargo, el proceso de delimitación también debe incluir la participación activa de las comunidades locales, quienes dependen del páramo para su sustento y han exigido ser escuchadas en las decisiones que afectan su territorio.

Según lo establecido en la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, se ordenó al gobierno delimitar el ecosistema de manera participativa y con base en criterios técnicos y sociales. Sin embargo, más de siete años después, el proceso sigue sin completarse.

No obstante, comunidades aledañas a la reserva natural han expresado su preocupación ante la falta de avances en este tema, quienes han denunciado la inacción del gobierno para la delimitación del páramo.