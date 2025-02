Presidente de Páramo explicó por qué se aplazó el concierto de Shakira en Medellín y cuándo sería la nueva fecha: la barranquillera podría presentarse también en Cali

El exalcalde afirmó que un partido de fútbol provocará la cancelación del evento - crédito Colprensa/Forbes

La cancelación del concierto de Shakira en Medellín tomó por sorpresa a aquellos que se darían cita en el estadio Atanasio Girardot el lunes 24 de febrero.

De acuerdo con información de Gabriel García, presidente de Páramo Presenta, el equipo está trabajando arduamente para que la artista llegue en el segundo semestre de 2025 a encantar a los antioqueños con sus canciones.

Esta información fue revelada por García en medio de una conversación con la emisora BluRadio; sin embargo, también dejó abierta la puerta que podría llevarse a cabo entre los meses de septiembre y noviembre de 2025.

“La idea es que confluyan la agenda de Shakira y la de la ciudad, todo el mundo ha estado con la mayor disposición para hacerlo y hemos contado con el apoyo de la Alcaldía para poderlo hacer”, expresó Gabriel García en el medio citado.

La estrella acompañó la publicación con los momentos más memorables de su concierto el jueves 20 de febrero - crédito Shakira/Instagram

Otro de los aspectos que tocó el organizador del evento tiene que ver con la posibilidad de realizar más conciertos en Colombia; sin embargo, no reveló cuáles serían las ciudades para llevar a cabo las presentaciones de Shakira y agregó: “Estamos tratando de hacer una segunda temporada de conciertos”, como resultado las boleterías agotadas en los dos conciertos en Barranquilla, como los de Bogotá, en el estadio El Campín.

“Estamos trabajando en eso (Cali) todo depende de agendas de la ciudad o de las ciudades”, agregó el presidente de Páramo Presente a las declaraciones sobre el anuncio de las nuevas fechas para Medellín en conversación con BluRadio.

¿Qué pasó con el techo en el Atanasio Girardot?

Tractomulas a las afueras del Atanasio Girardot desmontan el escenario de Shakira - crédito Mario Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

Teniendo en cuenta los comentarios que surgieron sobre el incidente que ocurrió con la instalación del escenario en Medellín para la presentación de Shakira, el presidente de la firma encargada de la organización del evento aclaró varios puntos por los cuales se postergó el concierto. Inicialmente, aclaró que “el techo se utiliza no solo para evitar que caiga agua sobre el escenario si llueve, sino para sostener toda lo que se utiliza para el show que va colgado”.

Recalcó que, también la enorme pantalla que empleó la Loba para el espectáculo va soportada en el techo, que fue el principal inconveniente que se presentó durante el montaje en el Atanasio Girardot, por lo que “se necesita un techo especial que tenga la estructura y que soporte todo ese peso que se va a colgar”. De otro lado, mencionó que el techo que se estaba instalando en Medellín tuvo que traerse del extranjero y “cuando lo estábamos subiendo una de las piezas cedió”.

Así se ve la estructura para el concierto de Shakira en diferentes escenarios a nivel mundial - crédito redes sociales

Y agregó: “Se empezó a montar, cuando lo estábamos subiendo se hace por partes, eso se hace estructura abajo para que lo vaya sosteniendo … Una de las piezas que soporta la estructura del techo no soportó y uno de los motores torció un poquito el techo, otro de los motores tuvo que soportar más peso del que debía soportar, se rompió la guaya y el techo cayó un poco”, por lo que al doblarse ya no se puede certificar que soporte el peso de este espectáculo y una revisión de los ingenieros estructurales determinó no garantizaban que funcionara correctamente.

García aseguró que se buscaron diferentes opciones para poder llevar a cabo el concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, pero nuevamente los ingenieros intervinieron y dijeron que no era factible llevarlo a cabo.

“El problema es que si el techo no se soporta, la estructura se viene abajo, se termina cayendo todo, encima del staff, encima de Shakira, del público que esté adelante y tendríamos una tragedia”.

Así quedó el techo del escenario que se estaba montando para Shakira en el Atanasio Girardot - crédito redes sociales

También se refirió al aplazamiento de domingo a lunes, siendo el primero de esos los tiempos que tarda el desmontaje de una ciudad y transportarse a otra; adicionalmente, señaló que la responsabilidad no recae en ninguna de las empresas organizadoras, sino que todo corresponde a lo que él llama “una fatiga de material”.