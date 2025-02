Cristian Valencia dio detalles de su novela ‘Érase una vez en el Chocó’: “La paz debe celebrarse, porque no tiene protagonismo”

El autor, ganador de un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, recorrió el Chocó en su novela para reflejar la realidad de Colombia - crédito Cristian Valencia

El escritor y periodista Cristian Valencia es uno de los autores que se ha interesado por describir las realidades del país desde un punto de vista humano y crítico. En 2016 fue merecedor del Premio Nacional Simón Bolívar en la categoría de opinión y análisis por su columna Postales de La Guajira, en la que habla de la belleza que tiene el departamento, pero también de las dificultades de los habitantes colombianos en esta parte del país.

No obstante, en su novela Érase una vez en el Chocó reunió muchas de sus experiencias recorriendo Colombia y agrupando las problemáticas del país en un departamento afectado por el olvido estatal y la corrupción. En entrevista con Infobae, el autor nacido en 1963, reveló detalles de su libro.

Infobae: La dedicatoria del libro es muy personal, háblennos de ello.

Cristian Valencia: Se lo dedico a mi hermano, que falleció en el año en el que publiqué el libro. Con él quedamos en ir a las fiestas de San Pacho y no lo logramos. Mi hermano era marino, conocía el mundo entero, pues andaba de Herodes a Pilatos y se moría por ir a ver las fiestas de San Pacho y nunca lo logramos. Entonces se la dedico póstumamente. Él alcanzó a leer el manuscrito, pero no la vio publicada.

El escritor afirmó que el libro está dedicado a su hermano fallecido, con el que siempre quiso recorrer Chocó y conocer sus fiestas- crédito Cristian Valencia

Infobae: Elige al Chocó como el primer departamento para hablar en las aventuras de John Soto, ¿por qué?

Cristian Valencia: Durante mi carrera como periodista he hecho varias crónicas sobre el Chocó. Uno, como periodista, tiene una doble agenda; hace anotaciones de cosas que no van a salir en la noticia que uno tiene. Me dije que este universo tan complejo que hay aquí en el Chocó no se puede retratar en una crónica, que habría que hacer una novela y siempre lo pensé.

Realmente, la novela casi que estaba hecha, pues, de alguna manera, fueron apareciendo los personajes. Es una novela que no tiene un mapa y desde la primera página se desencadenó absolutamente todo. Don Mario, por ejemplo, apareció de la de la nada, me acordé mucho de un amigo que tenía un restaurante que era como el personaje, que tenía un bigote que movía para todos lados y el tipo para que la gente se llenara le daba una coca cola gratis de entrada y otra de sobremesa (risas).

Infobae: John Soto es el personaje principal de la novela. Su vida es muy fuerte, ¿en quién se basó para darle vida?

Cristian Valencia: La gente tiene prejuicios con respecto a los soldados. Conocí a uno que era de clase alta y él lo único que quería era ser soldado y punto, era un desencantado. John queda huérfano a los 17 años y a él le parece muy injusto; de alguna manera, busca la muerte metiéndose a la guerra. No consigue morir y, en cambio, se queda unos años en el ejército, pero se retiró luego de que casi atacan una casa que estaba llena de niños.

En el caso de John, sus padres siempre tuvieron dinero, así que eso a él nunca le importó. Es un héroe desencantado.

El autor expresó que muchas de las realidades del país no se muestran en los medios de comunicación, porque el conflicto llama más la atención - crédito Cristian Valencia

Infobae: El libro busca explicar en sus dimensiones al Chocó y en especial sus problemáticas...

Cristian Valencia: Sí, en las distintas crónicas que hice me fui encontrando con personajes. Todo lo que digo en la novela es verdad, pero lo encontré en distintas partes del país. Entonces yo novelo muchos hechos que vi a lo largo del país. Por ejemplo, conocí un francés que traficaba con madera preciosa, también conocí rusos que estaban acá capturando ranas para venderlas y brasileños que buscaban oro. Allá llegan muchas personas que están buscándose la vida, a ver si encuentran la guaca de sus vidas. Y detrás de toda esa plata del oro hay muchas maldades; hay prostitución, armas, droga, en fin, todo lo que quieras en un mundo muy pequeño que conecta con el resto del país.

Infobae: El narcotráfico está marcado en la literatura colombiana, Érase una vez en el Chocó no es la excepción...

Cristian Valencia: Es una realidad inevitable, está en todas partes y en todas las casas colombianas se sabe que es. De alguna manera eso es lo que tiene podrido muchas de las cosas y los procesos de evolución de esta democracia. En Quibdó hay mucho, han hecho como cuatro intentos de independencia y son tan tristes esos intentos que aquí ni siquiera en Bogotá se enteran de eso.

'Érase una vez en el Chocó' es la primera parte de una trilogía que pretender describir y dar a conocer la geografía de Colombia - crédito Cristian Valencia

Infobae: En la novela se habla de cómo el mal corrompe al ser humano y cómo el desarrollo de los hechos hacen cambiar la perspectiva de las cosas, le pasó a John, pero, ¿también al autor?

Cristian Valencia: No, porque siempre he buscado la vida debajo de las balas. Yo sostengo que cuando la gente hace una mirada en retrospectiva del país, siempre mira que hemos estado en guerra y resulta que no solo es así; es decir, hay un país en paz debajo de todas esas balas que tienen más protagonismo porque son tragedias. La paz hay que celebrarla, porque tiene muy poco protagonismo en los medios de comunicación.

Infobae: El libro finaliza con que John Soto irá hacia La Guajira en busca de alguien más, ¿cómo va esa búsqueda de John Soto?

Cristian Valencia: Ha estado a trompicones porque ha habido miles de cosas por hacer. Vos sabés que los escritores tenemos que andar llenando la nevera y hay que buscar oficios que den plata y de pronto, cuando haya un hueco y uno tenga un ahorro, escribe la novela.

En este momento, John está en Barranquilla y busca llegar a La Guajira, pero quiero hacer el viaje, para de alguna forma hacerle un homenaje a Cuatro años a bordo de mí mismo y escribir sobre lo que podría pasar con John

Infobae: ¿Cómo definiría el libro en una frase?

Cristian Valencia: El tigre no es como lo pintan.