Defensa de Epa Colombia hizo un llamado a la ciudadanía para que no interpongan más tutelas ante la Corte Suprema: “Es nocivo para el caso”

La Corte Suprema de Justicia impuso una condena de cinco años y dos meses a Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, por vandalizar una estación de TransMilenio durante el estallido social en 2019.

El alto tribunal también negó el beneficio de casa por cárcel, ordenando el traslado de la influenciadora al centro de reclusión penitenciario El Buen Pastor de Bogotá, donde reside desde el 30 de enero de 2025.

La empresaria, que fue sentenciada por instigar al terrorismo, cambió de abogado porque, según ella, Ómar Ocampo había sido negligente durante el proceso en varias oportunidades.

“Me engañaron. Me engañó el fiscal y me engañó el abogado porque ellos supuestamente habían hecho un preacuerdo, sobre el cual a mí me engañaron porque fue todo lo contrario. (...) El preacuerdo decía que me quitaban el delito de instigación a delinquir con fines terroristas con el fin de que yo aceptara, entonces yo acepté y el delito nunca lo quitaron (...) Solo la doctora Myriam tuvo un voto a mi favor y dijo ‘no tiene fines terroristas’ porque yo no estoy amedrentando a nadie”, explicó Epa Colombia a Noticias Caracol.

Por eso, ahora, asumió la defensa el penalista Francisco Bernate, que busca sacar a Barrera de la cárcel, argumentando que es madre de una menor de 10 meses y el impacto económico que generaría a miles de personas que trabajan en su empresa de keratinas.

Así las cosas, hizo un llamado a sus seguidores, trabajadores y personas del común a no reclamar por la protección de los derechos constitucionales de la empresaria, sino que los instó a esperar a que la justicia considere las solicitudes que hizo para conseguir el objetivo de su cliente.

“Se deben detener esas tutelas, pues traen efectos negativos en la situación judicial”, explicó Bernate al detallar que se sobrecarga el sistema de recepción y respuesta de estas acciones judiciales.

Mientras el abogado penalista avanza en el proceso de la influenciadora, su pareja sentimental Karol Samantha Barbosa inició una campaña para recolectar firmas y poder sacar a Epa Colombia del Buen Pastor.

En ese sentido, pidió a todos los seguidores de Barrera llenar un formulario y poder enviar una petición al presidente de la República, Gustavo Petro, con el propósito de conseguir un indulto que permita su liberación inmediata.

“El link que coloqué es para una petición que estamos haciendo respecto a la injusticia que se está haciendo con Daneidy, las personas que estén de acuerdo, pueden ingresar al link, colocar sus datos, y no tienen que pagar absolutamente nada, y las personas que no, por favor ahórrense sus comentarios”, dijo Karol en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

El indulto presidencial es una medida excepcional que permite al jefe de Estado perdonar o reducir la pena de una persona condenada, generalmente bajo circunstancias especiales o humanitarias. La solicitud de Barbosa se enmarca en este recurso legal, con la esperanza de que el mandatario considere la situación de Barrera y le otorgue una segunda oportunidad.

El objetivo es alcanzar las 50 mil firmas, que a la fecha lleva 46, 242 personas que han decidido apoyar a la empresaria. En el link también se encuentra en documento oficial dirigido al presidente Gustavo Petro, a quien piden el indulto de Daneidy.

“Por medio de la presente, y en ejercicio de mis derechos fundamentales, me dirijo a Usted con profundo respeto y convencimiento de la necesidad de clemencia que representa el indulto, en aras de la reconciliación, la justicia restaurativa y la consolidación de un Estado Social de Derecho”, se lee en los primeros párrafos del documento.