Karen Sevillano se despachó contra televidente que criticó el lenguaje en ‘La Casa de los Famosos’:“A dormir”

Karen Sevillano contestó la carta de una televidente - crédito @serivadeneira/X

Para nadie es un secreto que La Casa de los Famosos no es un reality del agrado de toda la teleaudiencia y comunidad digital, que constantemente lanza críticas por el formato, sus participantes, e incluso por la actitud de los presentadores.

Pese a los amores y odios que despierta el programa, hay otro sector de la población que se conecta con los famosos concursantes hasta el punto de convertirse en un nuevo seguidor o fanático.

A propósito, una seguidora del programa decidió enviar una carta al reality, específicamente dirigida a Karen Sevillano, presentadora de El After, para cuestionar el lenguaje que utilizan los participantes dentro de la Casa.

Karen Sevillano cuestionó la crianza de una televidente ante críticas al formato y lenguaje utilizado en el reality - crédito After 'La casa de los famosos'

La carta, leída en vivo por Sevillano, señalaba que el lenguaje utilizado en el reality había alcanzado niveles ofensivos, lo que, según la remitente, lo hacía inapropiado para personas de “buenas costumbres”.

La televidente también instó a los responsables del programa a ejercer mayor control sobre los participantes, argumentando que los niños podrían estar expuestos a este contenido. “Queremos un programa con valores y buen ejemplo para la sociedad”, escribió la espectadora, quien habría firmado la misiva como “una persona de buenos modales”.

La ganadora del reality no se guardó nada contra la televidente - crédito @karensevillano / Instagram

En su respuesta, la ganadora de la primera temporada del reality fue enfática al aclarar que La Casa de los Famosos Colombia es un programa sin censura y diseñado para mayores de edad.

La presentadora cuestionó la responsabilidad de los padres en el control del contenido que consumen sus hijos, especialmente en horarios nocturnos.

La conductora también destacó que no tiene autoridad directa sobre las decisiones del programa, pero reiteró que el reality es un espacio de entretenimiento y no un producto educativo. “Este es un programa de entretenimiento y sobre todo para personas mayores”, enfatizó Sevillano.

“Pues a esa persona de buenos modales, me toca infórmale que lastimosamente, mi reina hermosa, yo no soy el jefe, primero que todo. No tengo el control de eso. Segunda cosa mi reina hermosa ¿qué hace el niño a esta hora despierto? ¿Cuándo un niño anda viendo reality sin censura? ¡Por Dios! ¿Cuándo niño tiene celular? ¿cuándo un niño estudia? ¿Niño? Niño no tiene que estar viendo este tipo de cosas, este es un programa de entretenimiento y sobre todo para personas mayores, así que usted a su niño, lo arropa, lo acuesta, que haga chichi y a momir (sic)”, fueron las palabras textuales de la creadora de contenido.

Karen Sevillano salió en defensa de Karina García tras dinámica de preguntas

La casa de los famosos vivió un episodio lleno de drama y tensiones entre sus participantes debido a la realización de una prueba de polígrafo. En esta dinámica quedó en evidencia que, pese a las diferencias existentes entre algunos de los famosos, estaban dispuestos a brindarse apoyo mutuo en situaciones críticas. Ejemplo de ello fue la interacción entre Melissa Gate y Yina Calderón, quienes demostraron que, a pesar de sus conflictos, actuarían como un “salvavidas” en caso de ser necesario.

Karen Sevillano defendió a Karina García tras reto de preguntas - crédito @karinagarciaoficiall / Instagram

Sin embargo, la actividad no estuvo exenta de controversias. Una vez terminó la sesión, varios participantes expresaron duras críticas hacia Karina García, a quien culparon de no haber ejecutado correctamente su papel en la dinámica. Aunque inicialmente no se sabía con certeza quiénes habían formulado las preguntas realizadas durante la prueba, se reveló que la responsabilidad recaía en la modelo paisa y en Gonzalo Escobar (conocido como “Coco”), lo que intensificó las acusaciones. Las preguntas, que algunos consideraron polémicas por tocar temas sensibles, propiciaron que varios integrantes de la casa se enfrentaran a ellos.

En respuesta a la ola de comentarios negativos hacia Karina García y Coco, Karen Sevillano defendió firmemente a la antioqueña. Desde su posición, expresó su inconformidad con la manera en que el resto de los concursantes abordaron el episodio, cuestionando la lógica detrás de sus reclamos. “Yo no entiendo por qué todos en la casa están bravos con Karina, porque Karina hizo las preguntas, y ¿qué querían que Karina hiciera? ¿Qué actividad querían si así eran las preguntas? ¡Ay no! Unas peleas que yo ni entiendo. ¿Cómo se van a enojar con Karina por esas preguntas que ni estaban fuertes, ni cizañosas, nada, cansonas?”, aseveró la presentadora vallecaucana.