Gobernador de Antioquia estalló contra de Petro tras hablar de seguridad: “Lo mío es proteger a los ciudadanos y no a...”

Durante la Cumbre de Gobernadores, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, hizo referencia a la seguridad en el país y criticó el enfoque que, según él, han tenido algunos mandatarios territoriales sobre esta problemática. En su intervención, el jefe de Estado mencionó que para muchos gobernantes la seguridad se basaba en el aumento de cámaras, la presencia policial, el encarcelamiento y las bajas en operativos contra la delincuencia, al señalar que este era precisamente el argumento del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que justamente no asistió al encuentro.

“La seguridad es un asunto de más cámaras, más policía, más eficacia, más cárceles, más presos, más muertos por la seguridad. La seguridad se hace a punta de muertos como se dijo durante todo este siglo XXI, casi en todo este siglo. ¿Es cierto? Varios aquí, pues dirían que sí. Porque no somos homogéneamente políticos, de hecho el que más diría que sí no vino, que es el gobernador de Antioquia. ¿Cierto? No vino, ¿O me equivoco?”, expresó Petro durante su intervención frente a los mandatarios departamentales y demás asistentes a la cumbre.

Aunque el presidente mencionó la situación de seguridad por la que atraviesa el país, no profundizó en el tema. Durante su extensa intervención, en la que abordó diversos asuntos, los gobernantes le solicitaron que antes de concluir ofreciera soluciones para los territorios; sin embargo, no recibieron ninguna respuesta.

Las declaraciones del presidente no pasaron desapercibidas y llegaron hasta el gobernador Rendón, que, a través de su cuenta en la red social X, publicó un video respondiendo directamente a Petro y justificando su ausencia en la cumbre. Según Rendón, su prioridad en ese momento era atender una situación de orden público en el municipio de Yondó, Antioquia, donde la comunidad estaba siendo amenazada por grupos criminales.

“Presidente Petro, no fui porque estaba en Yondó donde mis paisanos me necesitaban, justamente amedrentados por los grupos criminales. La seguridad del presidente, la suya, es la que estamos viviendo”, señaló Rendón en su mensaje. Además, el gobernador fue enfático en señalar lo que, según él, son las consecuencias de la política de seguridad del Gobierno nacional, mencionando situaciones críticas en varias regiones del país.

Rendón resaltó la diferencia de pensamiento que existe entre ambos, subrayando que no son iguales y que eso marca una distinción. Además, señaló que, mientras él trabajaba en la solución de problemas de violencia, el Gobierno de Petro enfrentaba una crisis por la misma razón, mencionando los hechos que ocurrían en distintas regiones del país.

“Crisis humanitaria en el Catatumbo, crisis humanitaria en el Chocó, desplazamientos, violencia y generosidad con los criminales. Lo mío es proteger a los ciudadanos y no a los delincuentes. Me complace estar en desacuerdo con usted, presidente Petro, y que no pensemos homogéneamente, porque lo mío es estar del lado de millones de ciudadanos que hoy se sienten solos y que claman porque los gobernantes estemos siempre de su lado. Ahí me voy a mantener y voy a seguir, porque la paz se construye es con el imperio de la ley, de la seguridad, de la justicia y de las oportunidades sociales”, agregó el mandatario antioqueño.

Asimismo, en su cuenta de X, acompañó su video con el siguiente mensaje: A los Antioqueños les he prometido que estaré donde ellos me necesiten y les cumplo. Me complace estar en desacuerdo con sus visiones @petrogustavo, porque el significado que ustedes le han dado a la seguridad en su gobierno es el de un camino de rosas para los criminales y uno de espinas para los ciudadanos”.

Frente a esta respuesta, tanto ciudadanos como usuarios de plataformas digitales no dudaron en aplaudirlo. Aunque hubo algunos comentarios negativos, muchos destacaron que había expresado la verdad y consideraron que eso merecía reconocimiento; ante la publicación, varios de los comentarios más resaltantes señalaron: “Así se habla Gobernador, Gracias por defender este departamento, En Antioquia lo queremos y lo respaldamos. Estamos Firmes”; “Así se habla gobernador”; “Gracias Señor Gobernador. Antioquia sí tiene autoridad y se siente acompañada, Antioquia sí tiene gobernador”.