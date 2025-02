Yina Calderón copió traje de Andrea Valdiri en ‘La casa de los famosos’ y recibió palo en redes sociales: “Hay niveles”

Yina Calderón sigue dando de qué hablar con su vestuario en 'La casa de los famosos Colombia 2025', esta vez usó traje inspirado en Andrea Valdiri - crédito @andreavaldirisos/Instagram y @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Yina Calderón entró a La casa de los famosos Colombia 2025 con el objetivo de generar contenido para las redes sociales y dar de qué hablar entre los espectadores, algo que está logrando muy bien, especialmente con el extravagante vestuario que está usando durante las galas del programa.

No obstante, en esta oportunidad, lo que captó la atención no fueron los exagerados accesorios, ni el exceso de brillo, ni los llamativos colores, sino un detalle que no escapó a los ojos de los cibernautas, pues la Dj de música electrónica calcó un traje floral blanco que Andrea Valdiri lució para celebrar su cumpleaños 33, en julio de 2024.

La misma Yina se ha burlado de los vestidos que se ha puesto a lo largo de las cuatro semanas que lleva la competencia de convivencia al aire, pues en una ocasión se comparó con una ancheta navideña, y dijo que su vestido estaba elaborado con papel celofán.

Estos llamativos diseños también han sido objeto de crítica por parte de Melissa Gate, que gracias a estos se ha inspirado para ponerle un par de apodos a la empresaria de fajas, como “tamal mal amarrado”, “artesanía maya” y “Fiona” surgieron de los primeros vestidos que lució Yina en el reality.

“Yo creo es que esos vestidos son inteligencia artesanal”, “a Fiona solo le falta volver a nacer para ser como la Valdiri”, “Yina esa es la idea para que tengan de qué hablar”, “todos sufriendo por lo que Yina disfruta”, “todo en Yina es intencional”, “a Yina la viste el enemigo”, “a Yina la odia el vestuarista de ese reality”, “todavía no entienden por qué ella se viste así”, “se ve linda, es la reina de la casa”, “es que no se ayuda”, son parte de las reacciones que ha tenido la publicación en la que hacen la comparación de entre su traje y el vestido de Andrea Valdiri.

Estilista de Yina Calderón reaccionó a las críticas por su ropa en ‘La casa de los famosos’

Aunque el traje rojo con negro que utilizó la creadora de contenido en la tercera gala de eliminación se robó todas las miradas por su gigante sombrero y corte inspirado en diseño de la lujosa casa de modas italiana Moschino, durante el desayuno de nominados, la influencer también dio tema de conversación con su corto traje blanco. Pues una de sus enemigas en redes sociales, Andrea Valdiri, se puso uno similar en 2024.

Lo anterior tienen al público del programa en debate, hecho por el que Will García, amigo cercano de Yina, salió en su defensa a través de redes sociales, asegurando que la influencer estaba recibiendo asesoría en moda y que sus atuendos, en lugar de ser motivo de burla, deberían considerarse demasiado sofisticados para el formato del reality.

De acuerdo con sus declaraciones, tuvo que expresar públicamente lo que pensaba y sentía al respecto de los looks de Yina Calderón y las criticas en las redes sociales, especialmente porque esos mensajes en contra también le han llegado a él, incluso, aseguró que le han pedido que hable con el equipo de la empresaria de fajas para solicitar un cambio en su imagen.

“Mucha gente me escribe porque saben que yo soy amigo de Yina hace muchísimos años, pero entonces qué pasa, me dicen: ‘Quién la está asesorando, quién la viste, ustedes que son los amigos porque no le dicen’. No sé ustedes qué gusto tengan, pero a Yina la está vistiendo excelentemente. Tal vez es demasiado formal y elegante para el reality donde está, pero ella es una persona muy inteligente, más que ustedes que critican y la ven. Ella es una mujer que maneja sus redes y su marketing de una manera increíble, nadie como ella lo hace, por eso es tan exitosa con sus empresas y demás”, expresó García en un video publicado en sus redes.

