Sigue la pelea entre Marbelle y la senadora Sandra Ramírez, ahora por foto de la cantante con alias Romaña: “Jamás seré una mujer como usted”

Un episodio del pasado de la cantante Marbelle se volvió tema de conversación en redes sociales, luego de que la senadora del partido Comunes y exmilitante de las Farc-EP, Sandra Ramírez, compartiera una imagen de la artista besando en la mejilla a alias Romaña, uno de los exlíderes de dicha guerrilla.

La fotografía fue tomada en enero de 1999, durante la instalación de las mesas de negociación en San Vicente del Caguán, un evento que marcó un momento clave en los intentos de paz entre el gobierno colombiano y las Farc.

La publicación de Ramírez generó una respuesta contundente por parte de Marbelle, que no dudó en defenderse y contextualizar el momento en el que se tomó la imagen.

La senadora Ramírez publicó en su cuenta de la red social X un mensaje dirigido a la cantante, acompañada de la polémica fotografía.

En el texto, Ramírez escribió: “Píldoras para la memoria de Doña Marbelle”, en un intento por señalar lo que demostró una contradicción entre las críticas de la artista hacia sectores de izquierda y su interacción pasada con miembros de las Farc.

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones en la plataforma.

Horas después, Marbelle respondió con un mensaje en el que explicaba el contexto de la imagen. Según detalló, la fotografía fue tomada el 7 de enero de 1999, durante el evento en el que se esperaba la presencia del entonces presidente Andrés Pastrana y del líder guerrillero Manuel Marulanda, conocido como “Tirofijo”.

Sin embargo, este último no asistió, lo que dio lugar al episodio conocido como “la silla vacía”. La cantante afirmó que su presencia en el lugar se debía a que era la pareja del coronel Royne Chávez, jefe de seguridad del presidente, y que su participación consistió en cerrar el acto con una presentación musical.

En su respuesta, Marbelle también lanzó fuertes críticas hacia Ramírez, señalando: “Por lo menos no me casé con Romaña”. Además, agregó: “Esta pobre, cree que por una foto mía en el camerino, tomada por la prensa internacional que cubría el evento, me pone a su nivel. No se le olvide quién es usted y respeto. Jamás será una mujer como usted”.

Estas declaraciones evidencian el tono confrontativo que ha caracterizado a la artista en sus interacciones en redes sociales, especialmente cuando se trata de temas políticos.

El evento en el que se tomó la fotografía fue un momento crucial en la historia reciente de Colombia. La instalación de las mesas de negociación en San Vicente del Caguán marcó el inicio de un proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc, aunque este proceso terminó fracasando años después. La ausencia de Manuel Marulanda en el evento inaugural fue interpretada como un desplante al gobierno y generó una gran controversia en su momento.

En cuanto a la imagen, Marbelle explicó que fue tomada en un camerino y que su interacción con alias Romaña se limitó a un saludo protocolario. Según la cantante, la fotografía fue capturada por medios internacionales que cubrían el evento, y no representa ningún tipo de afinidad o apoyo hacia la guerrilla. Este detalle fue enfatizado por el artista en su respuesta a las críticas, en la que buscó distanciarse de cualquier vínculo con las Farc.

La cantante, conocida por éxitos como Collar de perlas y Amor sincero, no es ajena a las controversias en redes sociales. En los últimos años, Marbelle utilizó su cuenta en X para expresar opiniones políticas, muchas de ellas críticas hacia el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro , y hacia figuras asociadas con la izquierda. Estas declaraciones han generado tanto apoyo como rechazo entre los usuarios de la plataforma, convirtiéndola en un blanco frecuente de críticas.

En esta ocasión, además de responder a Sandra Ramírez, Marbelle también reaccionó a un comentario de un usuario que le preguntó: “¿Y con Romaña cómo le fue? ¿Se sintió amenazada?”. El artista respondió de manera irónica: “¡Excelente, hubo silla vacía y todo!”. Este intercambio refleja el tono sarcástico que suele emplear en sus respuestas, así como su disposición a confrontar a quienes la crítica.

El medio destacó que, en el momento en que se tomó la fotografía, Marbelle era pareja del coronel Royne Chávez, que desempeñaba un papel clave como jefe de seguridad del presidente Pastrana. Este vínculo personal explica su presencia en un evento de tanta relevancia política, aunque la cantante ha insistido en que su participación fuera exclusivamente artística.