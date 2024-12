Hermana de Armando Benedetti vaticina nuevo escándalo en el Gobierno Petro, mayor al de la Ungrd: “Hará parecer como a un bebé de pecho”

Ángela Benedetti alertó de un nuevo escándalo en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

En medio de las fuertes repercusiones mediáticas y reputacionales que ha sufrido el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, por cuenta del escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y que causó –entre otras– la renuncia de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, un anuncio causó alerta en la tarde del sábado 7 de diciembre; y estaría relacionado, justamente, con el Ejecutivo.

La protagonista de este particular mensaje fue Ángela Benedetti, hermana del exembajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) Armando Benedetti, que en la actualidad cumple con el papel de asesor del jefe de Estado. Y que, pese a su nuevo rol, ha causado una profunda división entre la propia colectividad, pues son numerosas las voces que no estarían de acuerdo con su nuevo rol.

Ángela Benedetti se ha convertido en una de las principales críticas del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Ángela Benedetti/Facebook

Benedetti, que fue concejala de Bogotá y que además ofició como embajadora de Colombia en Panamá durante el mandato de Juan Manuel Santos, generó un remezón con sus declaraciones, teniendo en cuenta que, al inicio del actual periodo, ella era una de las personalidades cercanas al proyecto político; pero se fue desmarcando a medida que avanzaron los escándalos y pese a que su hermano ha hecho parte del proyecto político desde la campaña presidencial.

“El escándalo que viene hará parecer el de la Ungrd como a un bebé de pecho”, afirmó la política, sin dar mayores detalles, pero con lo que anunciaría que tiene en su poder información que podría generar consecuencias de gran calado al interior de la administración: a la que le restan un año y ocho meses para que llegue a su fin; y con varias promesas sin cumplirse, además de otros frentes en los que el propio presidente libra algunas batallas.

Con este mensaje, Ángela Benedetti, hermana del exembajador Armando Benedetti, lanzó duros comentarios sobre lo que sería un nuevo escándalo en el Gobierno - crédito @AngelaBenedet/X

Gobierno Petro estaría inmerso en un nuevo escándalo

Lo que ha causado especial cuidado con este anuncio es que, al parecer, un sector de la prensa nacional también tendría conocimiento de lo que estaría por venir al interior del Gobierno. Hasta el momento, y en lo que respecta a esta advertencia de Benedetti, no se ha emitido pronunciamiento alguno del Ejecutivo, que trate de amortiguar el alcance que han empezado a tener estas declaraciones y el asunto que se vendría para Petro y su equipo, cada vez más cuestionados.

Mientras se empiezan a conocer algunas luces de lo que estaría sucediendo con el Gobierno, lo cierto es que lo acontecido en la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo ya ha costado la ‘cabeza’ de funcionarios como Sandra Ortiz, ex alta consejera para las Regiones; Carlos Ramón González, que ofició como director del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre) y, ahora, Bonilla, al que el jefe de Estado le pidió la renuncia a través de las redes sociales.

El saliente titular de la cartera asumirá su defensa ante las graves acusaciones sobre su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no la usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa pendiente solo de fecha”, dijo el saliente funcionario en un video de 51 segundos, con una frase que desató todo un debate en medios.

En el caso del exministro, es acusado de haber dado la orden para el direccionamiento de contratos por más de $92.000 millones, para beneficiar a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), a cambio de su voto para la aprobación de créditos gestionados por el Gobierno. Un caso en el que están involucrados los congresistas Juan Pablo Gallo, Liliana Bittar, Karen Manrique, Julián Peinado y Wadith Manzur, y el exrepresentante Juan Diego Muñoz.