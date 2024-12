Karen Sevillano lanzó fuerte pulla al referirse a la polémica entre los ‘influencers’ Andrea Valdiri, Aida Victoria y Westcol

Le preguntaron a Karen Sevillano sobre lo que pasó entre Andrea Valdiri, Westcol y Aida Victoria y esto fue lo que dijo - crédito Canal RCN - @karensevillano @westcol y @aidavictoriam/Instagram

La creadora de contenido caleña Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, se sumó a la controversia en la que están envueltos Andrea Valdiri, Aida Victoria Merlano y Westcol.

La joven creadora de contenido apareció en sus historias de Instagram y, en una primera parte, indicó que estaba impresionada por toda la situación que está circulando en las redes sociales con respecto a estos tres personajes y La Jesuu.

Sin embargo, en ese momento solo reaccionó sonriente y sorprendida por el acontecimiento, asegurando que estaba llamando a una amiga para saber si también estaba enterada del chisme y comentar.

“Yo llamando a mi amiga para ver si también se está chupando todo el galón”, dijo Karen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Karen Sevillano reaccionó a lo que pasó entre Andrea Valdiri y Aida Victoria Merlano - crédito @karensevillano/Instagram

Pero también escribió un mensaje, con la canción de fondo Controla mi lengua, de María Payano, en el que mostró indicios de la que sería su percepción frente a la polémica, pues aseguró entre emoticones de risas que eso era un tema que se podía hablar en privado.

“La verdadera pregunta que yo me hago es: ¿Esa gente no tiene WhatsApp?”, preguntó Sevillano.

Aunque había tratado de mantenerse fuera de la polémica y no dar opiniones al respecto, más que lo que ya había dicho y hecho con su característico humor, al parecer, sus seguidores le estuvieron pidiendo que saliera a dar sus declaraciones como siempre, ya que ella suele hacer videos de reacciones de algunos problemas similares, rupturas de famosos, entre otros temas virales, en los que dice lo que ella piensa sin tapujos y con sus argumentos.

Es por esto que en la noche del 5 de diciembre tomó la decisión de salir a decir lo que pensaba o la razón por la que prefería no decir mayor cosa.

“Chicas, en cuanto al chisme, no me dio la gana de hacer un video porque esa gente mañana está así (cruza los dedos), eso no es novedad aquí en los llamados ‘influencers’. Que sí, que me dijo, que yo le dije, que tú me dijiste, que tú hablabas mal de él y luego ya te veo con él. Pero si tú dijiste que trabajo era trabajo, sí, pero cuando es trabajo así no, pero yo te dije hace 5 meses, no tú me dijiste hace 10 días, ay no”, empezó diciendo Karen Sevillano.

Así fue la reacción de Karen Sevillano ante la polémica de Andrea Valdiri, Aida Victoria y Westcol - crédito @karensevillano/IG

Seguido a esto, aprovechó el momento para dejarles un consejo a quienes la escuchen, pues ella no entendió cuál fue el objetivo de haber publicado la discordia en las plataformas digitales, así que se refirió a ese punto en específico.

“Vea mami, la verdad el único consejo que yo puedo dar en este momento es que si en algún momento ustedes se ven involucradas en un tipo de situación similar a esta, arreglen sus cosas por WhatsApp, dejen de estar buscando que las personas en las redes sociales les den la razón para sentirse menos mal consigo mismas, o yo no sé para qué publican todo ese tipo de cosas, yo no sé”, aseguró Sevillano.

Finalmente, Karen dijo que ella no es ese tipo de persona que ventila sus problemas ni su vida privada, menos cuando se trata de cosas incómodas, pero también habló de las amistades y la importancia de tener gente firme al rededor; para ello, uso ejemplos de su cotidianidad y de su relación sentimental.

Pero de las cosas que más llamó la atención y dejó varias reacciones, fue que Sevillano terminó lanzando una frase con la que estaría enviando una pulla directa y evidenciando cuál es la persona con la que está en desacuerdo.

Opinión de Karen Sevillano con lo que pasó entre Andrea Valdiri y Aida Victoria Merlano - crédito @karensevillano/IG

“Yo no estoy acostumbrada a este tipo de cosas, que me peleo con mi novio y tiro una pulla, que si mi amiga, yo no estoy acostumbrada a eso, ustedes saben que yo soy una persona de mi lado, que tengo mis amistades muy claras y muy cerradas. (...) Yo pienso que la edad de todas las personas debería de venir con un aprendizaje, no cometer los mismos errores frecuentemente, hablar las cosas en privado. Pero como dijo la gran filósofa Karen Sevillano un día: ‘Hay gente que habla claro y actúa borroso’”, puntualizó.