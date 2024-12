El embajador de Colombia ante la ONU dijo que “el asunto no es si hay cuerpos en El Dorado, sino que hay restos de personas sin identificar”

El embajador ante la ONU menciona incidentes de desapariciones tras informe controvertido - crédito Colprensa

Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se refirió a la polémica generada por un informe del Comité para la Desaparición Forzada, que sostiene que hay 20.000 cuerpos sin identificar en uno de los hangares del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, sin presentar pruebas documentales que respalden dicha afirmación.

Gallón destacó que el problema central no radica en la localización de los cuerpos, sino en la existencia de 25.000 restos de personas desaparecidas sin identificar, lo que constituye una grave violación de derechos humanos, según sus declaraciones a la W Radio.

“El centro del asunto no es si hay o no cuerpos, sino que hay 25.000 restos de personas desaparecidas sin identificar”, afirmó el embajador.

Sobre el impacto en la reputación internacional de Colombia, Gallón sostuvo que la atención debe centrarse en la abrumadora cifra de desaparecidos, y no en la presencia o ausencia de cuerpos en el hangar. “El buen nombre del país no se ve afectado por el hecho de que estén o no los cuerpos en el hangar”, declaró.

La ONU en el ojo del huracán por hallazgos en conocida instalación en Bogotá - crédito ONU Ginebra

En cuanto a las medidas a seguir por parte del Gobierno colombiano, el embajador aseguró a W Radio que se está manejando la información con cautela y que se tomarán las acciones necesarias para esclarecer la situación. “Recibimos esa información con mucha atención”, agregó Gallón, subrayando la importancia de abordar el fenómeno de la desaparición forzada que persiste en el país.

Por otro lado, las afirmaciones del Comité han generado una ola de reacciones tanto dentro como fuera de Colombia. El embajador señaló que la divulgación podría haber sido irresponsable, debido a la falta de verificación concreta antes de hacer público el dato sobre los cuerpos encontrados en el aeropuerto.

La W Radio destacó que Gallón expresó que “cualquiera pensaría que deberían abstenerse. La gravedad consiste en que exista esa situación”, refiriéndose a la decisión de difundir la información.

Además, el embajador justificó el uso de la palabra “cuerpos” en lugar de “restos”, argumentando que es una forma de respetar a los familiares de los presuntos desaparecidos.

La situación ha levantado ampollas y nadie puede prever las consecuencias que esto podría traer tanto en el ámbito local como en el internacional - crédito Aerocivil

“El Comité lo que dice es que ellos recibieron esta información, la pusieron en conocimiento de las autoridades y después la hicieron pública. Cualquiera puede pensar que deberían haberse abstenido de hacerlo, pero lo que quiero llamar la atención es sobre el hecho de que la gravedad no radica en si están o no en el aeropuerto, sino en que exista esa situación”, afirmó el embajador ante la ONU.

La controversia se intensificó cuando distintas autoridades de Bogotá y del orden nacional desmintieron las declaraciones. Gallón se mostró comprensivo con las críticas recibidas, destacando que es esencial reconocer el problema fundamental: la cifra de desaparecidos en Colombia sigue siendo alarmante, estimada entre 120.000 y 200.000 personas, según datos oficiales de la Comisión de la Verdad, citados por Gallón.

“Entiendo la indignación y la molestia. Hacemos un llamado de corazón a que todos bajemos el nivel de la indignación”, instó el embajador, buscando mitigar posibles desavenencias relacionadas con la publicación del informe.

“La actitud del Gobierno es recibir esa información con mucha atención, con seriedad, y desarrollar las actividades necesarias para identificar qué pasa con esa situación, y ver cómo se corrige, porque hay una cantidad de víctimas que dependen de que esa situación esté en el aeropuerto o no”, concluyó el embajador.

Una reconocida entidad se ve involucrada en una disputa que está acaparando titulares en todo el mundo - crédito Cancillería Colombia

En un contexto donde este tipo de noticias podrían deteriorar la percepción de la ONU en Colombia, Gallón advirtió que, aunque la situación genera críticas, no debería echar por tierra el esfuerzo sostenido para abordar y resolver el problema de la desaparición forzada. Con ello, llama a no desviar la atención del fenómeno crítico en cuestión.

Con esta aclaración, el embajador Gustavo Gallón busca orientar el diálogo hacia una resolución constructiva y eficaz del problema, instando a una cooperación conjunta de la sociedad y el Estado. “Es necesario identificar dónde están estos cuerpos, que en realidad son restos”, señaló a La W. Pese a eso, el embajador no reveló de donde salió la información.