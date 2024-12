Cristina Hurtado le habría lanzado indirecta a ‘La casa de los famosos Colombia’ en sus redes sociales: “No aceptes menos”

Tras formar pareja con Carla Giraldo como presentadora en la primera temporada del "reality show", la antioqueña no se sumó para la segunda temporada - crédito @crisshurtado/Instagram

Los últimos meses de 2024 vienen marcados por las revelaciones que se van conociendo de la preparación para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. De momento van cinco participantes confirmados: Melissa Gate, Emiro Muñoz, Yaya Muñoz y Alerta por votación del público, a quienes se sumó Lady Tabares, elegida directamente por los productores del reality show.

Pero la que se perfila como la gran apuesta del Canal RCN para liderar el ranking de lo más visto de la televisión colombiana el próximo año, afronta una serie de cambios significativos frente a lo visto en la temporada inaugural.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entre estos se incluye el anuncio de que no se aliarán con la plataforma de streaming ViX para la transmisión 24/7 de las incidencias en la casa estudio para la segunda temporada, motivo por el cual el propio canal llevará todo el peso de la producción y lo que derivó en que no renovaron como presentadores ni Lina Tejeiro ni Roberto Velásquez, que se venían encargando de la previa y el after a la emisión central en RCN.

Aunque Carla Giraldo y Cristina Hurtado arreglaron sus diferencias tras finalizar las grabaciones, esta última no se sumó a la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @buendiacolombia/Instagram

A esto se suma la salida de Emmanuel Restrepo como host digital, siendo sustituido por la exparticipante Ornella Sierra. Pero entre los cambios que más causaba intriga entre los televidentes, se encontraba el de las presentadoras de la emisión central, en RCN.

Desde hace varios meses se supo que Carla Giraldo (que tuvo su debut como presentadora en La casa de los famosos Colombia) se mantendría para la segunda temporada, pero no fue así con Cristina Hurtado. Todo esto disparó dudas y rumores, debido a que durante la grabación de la primera temporada trascendieron rumores de fuertes diferencias profesionales entre ambas mujeres, algo que los televidentes percibieron al aire en varias oportunidades.

Tras días de rumores, Marcelo Cezán fue confirmado como presentador de 'La casa de los famosos Colombia', reemplazando a Cristina Hurtado - crédito Canal RCN

La antioqueña, reconocida por su trabajo en Guerreros del Canal Uno, no se refirió en redes sociales a los rumores, aunque tanto ella como Giraldo reconocieron que pudieron resolver sus diferencias luego de las grabaciones. Pero mientras se iban dando a conocer detalles de la segunda temporada, cada vez parecía más evidente que no volvería, hasta que el pasado miércoles 4 de diciembre se hizo oficial la llegada de Marcelo Cezán para hacer dupla con Carla Giraldo en la presentación.

Horas más tarde del anuncio, Cristina publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en las que no solo sacó a relucir su belleza, sino que las acompañó con un texto que, de manera indirecta, parecía referirse al motivo por el que decidió no continuar en La casa de los famosos Colombia: “No aceptes menos de lo que cueste tu paz, tu felicidad y tu autoestima”, escribió.

La presentadora y modelo hizo una publicación en redes sociales que fue tomada como una referencia a su desvinculación de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @crisshurtado/Instagram

Las reacciones de los seguidores de la modelo no se hicieron esperar, apoyando su decisión y hasta demostrando hostilidad hacia el reality show. “Total, ese programa con ese personaje en especial que no aporta nada no va contigo”, “Tú eres demasiado para programas mediocres!”, Eres una gran profesional, una mujer de admirar y muy cercana a las personas️, sin duda te mereces solo lo mejor del mundo”, “Gritalo reina hermosa”, “Serviste, devoraste, y no dejaste ni el plato, reina”, fueron algunas de las respuestas más notables.

Cristina Hurtado y Josse Narváez se unieron en nuevo proyecto fuera de la televisión

Desde el final de La casa de los famosos Colombia, la presentadora optó por tomarse unas vacaciones con su esposo Josse Narváez y sus hijos, así como centrarse en su faceta empresarial con su marca de productos de belleza.

Salvo por Josse, que regresó a la televisión en la telenovela Escupiré sobre tus tumbas de Caracol Televisión, en líneas generales se mantienen alejados del medio. Eso sí, días atrás la pareja confirmó que fueron elegidos para ser presentadores en algunos eventos empresariales de fin de año, celebrados en el Movistar Arena de Bogotá, según reveló el propio Josse en su cuenta oficial de Instagram.