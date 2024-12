Andrea Petro y Day Vásquez se sinceraron y hablaron de su amistad: “Ella no sabe vivir sin mí”

Andrea Petro y Day Vásquez demostraron que las críticas no afectan su amistad - crédito @andreapetro91/Instagram

Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, se convirtió en el centro de atención en las redes sociales al compartir una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram. No obstante, lo que realmente puso el foco sobre ella fue la invitación que hizo a Day Vásquez, la expareja de su hermano Nicolás Petro, que actualmente es testigo clave en un caso judicial relacionado con acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el primogénito del mandatario.

Lo que parecía ser una interacción casual entre dos figuras públicas se transformó rápidamente en un espacio de sinceridad y bromas. Andrea Petro, que además es la fundadora de la marca Bachué, especializada en moda sostenible, no solo se destacó por su trabajo en la industria de la ropa deportiva, puso en el ojo público a Day, no solo por su participación sino por el entorno político y mediático que rodea a su expareja, pero en este contexto, la dinámica en Instagram ofreció una visión diferente, más relajada y alejada de la política.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante la actividad, las dos mujeres respondieron varias preguntas de los seguidores, sin dejar de lado su estilo personal y desenfadado. Una de las preguntas más comentadas fue: “¿Qué tan fuerte es su amistad?”. La respuesta, entregada entre risas y un tono casual, fue clara: “Aquí estamos, ¿qué más fuerte puede ser? Si estamos juntas”, dijo Day Vásquez, dejando entrever una relación de confianza mutua; sin embargo, Andrea Petro aprovechó la oportunidad para agregar un toque humorístico: “Es que si ella me llega a pegar cachos terminamos”. La respuesta de Day fue aún más graciosa: “Ella no sabe vivir sin mí”.

Andrea Petro y Day Vásquez demostraron que las críticas no afectan su amistad - crédito @andreapetro91/Instagram

La relación entre las dos mujeres, aunque marcada por la cercanía y los gestos de apoyo, también mostró su lado cómico a través de la dinámica de preguntas. Al continuar con la actividad, un usuario les pidió que compartieran cinco cosas que les molestaran de la otra. La respuesta de Andrea fue directa y llena de humor: “Que es un vampiro, que no sale de la casa, que le hace falta vida social, se la pasa durmiendo, que no tiene horarios, que me jode todo el tiempo. Bueno, ahí hay como 10″, afirmó, visiblemente divertida.

Cuando le tocó a Day responder, no dudó en señalar algunas de las características de Andrea que le causaban molestias: “Que me llama a las 2, 3 de la mañana y hay que responderle porque o si no llama mil veces más. Es amargada, igual que yo, somos igualitas. Que tiene un pensamiento perverso (sexual, dijo Andrea), le saca doble sentido a todo”. La interacción entre ambas continuó siendo espontánea y llena de complicidad, al dejar claro que a pesar de sus diferencias, hay un lazo fuerte que las une.

Andrea Petro y Day Vásquez demostraron que las críticas no afectan su amistad - crédito @andreapetro91/Instagram

A lo largo de la dinámica, los seguidores de ambas figuras en Instagram aprovecharon para elogiar su apariencia y estilo. Sin embargo, a pesar de los comentarios sobre su belleza, Andrea Petro no dudó en reiterar que las preguntas que recibieron eran más importantes que cualquier halago superficial. “Son solo preguntas”, expresó, dejando claro que las interacciones con sus seguidores eran lo que realmente importaba en ese momento.

Este intercambio en redes sociales no solo reflejó el sentido del humor de Andrea Petro y Day Vásquez, sino también una relación de amistad marcada por la autenticidad y el apoyo mutuo, a pesar de las complejidades que puedan rodear sus vidas públicas y privadas.

Ambas destacaron que enfrentan las críticas con una actitud relajada y que no les afectan, ya que su amistad es sólida, a pesar de los problemas legales que atraviesa Nicolás Petro. En relación con él, Andrea mencionó en el pasado que no mantiene comunicación con su hermano. Además, destacó que ellas se consideran como hermanas y que su vínculo va más allá de cualquier situación externa.