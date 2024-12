Sara Corrales se confesó con sus fans y respondió si estaría dispuesta a formar parte de ‘La casa de los famosos’

Sara Corrales reveló detalles de su relación, compromiso y planes con su pareja Damián Pasquini - crédito cortesía Sara Corrales

Sara Corrales es una reconocida actriz colombiana, que saltó a la fama gracias a su paso por Protagonistas de novela del Canal RCN.

Con el paso del tiempo, la paisa se radicó en México, donde tuvo la oportunidad de actuar en diferentes producciones y dejar en alto el nombre del talento de nuestro país en territorio azteca.

La vida sentimental de Corrales ha sido un tema de ires y venires, pues en dos oportunidades ha roto sus compromisos después de confirmar emocionada el hecho de que llegaría al altar con sus exparejas.

Sin embargo, como dicen en el argot popular “la tercera es la vencida” y en este caso ya tiene todo listo con el empresario argentino Damián Pasquini para poder llegar finalmente al altar para dar el sí rotundo frente al párroco.

Sara Corrales habló sobre la posibilidad de participar en 'La casa de los famosos Colombia'0 - crédito @saracorrales/Instagram

Recientemente, la antioqueña realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores y dar algunos detalles de lo que será la ceremonia, además, de hablar de su carrera profesional. En esta oportunidad, sus seguidores le recordaron su paso por los realities y quisieron saber si estaría o no dispuesta a formar parte de nuevo de uno como La casa de los famosos Colombia.

Al respecto, dijo que en repetidas ocasiones ha recibido la propuesta de formar parte de las versiones que se han realizado en Miami, México y ahora, Colombia: “Me han propuesto entrar en ‘La Casa de los Famosos’, creo que en todas las ediciones. Yo no entiendo por qué ven tanto potencial en llevarme, pero no. Hoy, en este momento de mi vida, no me interesa entrar porque tengo otras prioridades”.

Sara Corrales encontró en Damián Pasquini a su 'alma gemela', razón por la decidió casarse con él y ser mamá - crédito @damianpasquini/Instagram

Según contó la actriz y empresaria, no es el tipo de contenido al que le gustaría apuntarle en estos momentos donde su carrera está en la cúspide, agregando que “es demasiado bochinche, demasiadas peleas, demasiado estrés, y yo vivo tan feliz y tranquila en mi casa, en mi círculo, rodeada de amor y de paz. Ir allá a esa bombardeada tan brava de mala vibra, de peleas, de mal ambiente... uf, preferiría no”, dejando claro que quiere que su vida esté lejos de las polémicas.

Esto dijo sobre su matrimonio

En una dinámica en la que resolvió varias inquietudes de sus seguidores, la actriz despejó dudas en una ronda de preguntas y respuestas relacionada con la sugerencia de un usuario de hacer un sorteo que le permita a unos cuantos fans estar presentes en la boda.

La actriz se mostró receptiva a la sugerencia de un seguidor, pero invitó a que realizaran propuestas para determinar quiénes serían los afortunados - crédito @saracorrales/Instagram

Ante esta proposición, Sara confirmó que esa es la idea. “Y qué sugieren, ¿cómo hacemos el sorteo? Porque yo si los voy a invitar a ustedes”, dijo, manifestando que eso era algo que ya estaba hablado con su prometido. “Ya con Damián lo hemos hablado y si, de verdad, es algo que queremos hacer porque ustedes han sido parte de mi vida, de mis triunfos, de todo... ¿Cómo no van a hacer parte de este momento tan especial?”, afirmó. En todo caso, la paisa invitó a sus seguidores a que hicieran sugerencias de cómo organizar la dinámica.

Entre los detalles que compartió desde el anuncio de su compromiso, uno de los que más llamó la atención se relacionó con la tradicional despedida de soltera. Al respecto, cuando le preguntaron si la tendría, la actriz no dejó ninguna duda de que sí tendría esta celebración y que contrario a lo que todos piensan, no será una sola: “¡Pero obvio! Y no una, quiero varias”, afirmó. “Unas con el grupo de amigas de Colombia, otro con el grupo de amigas de México, otro con las amigas de Damián, otra con las del gimnasio...”, concluyó.