Manuela Gómez retomó sus compromisos laborales con fuerte medicación: “Con mi salud todo va supermal”

Manuela Gómez, reconocida influenciadora paisa, retomó sus actividades laborales tras pasar más de diez días hospitalizada debido a intensos dolores, cuya causa aún no ha sido determinada. A través de sus redes sociales, Gómez compartió con sus seguidores detalles sobre su estado de salud y su regreso al trabajo.

La creadora de contenido, conocida por su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, explicó que, a pesar de seguir sintiéndose mal, se vio obligada a salir de la cama para cumplir con compromisos laborales urgentes. En un video publicado en sus historias de Instagram, Gómez mencionó que los medicamentos que le recetaron son bastante fuertes, lo que ha afectado su rutina diaria. “Me tocó conseguir a alguien que me lleve y me traiga porque me prohibieron manejar”, comentó la ahora empresaria de postres.

Durante su hospitalización, Gómez alarmó a sus seguidores al compartir que se le realizaron varios procedimientos médicos, incluyendo una canalización central para la administración de medicamentos. A pesar de su regreso a las actividades laborales, la influenciadora sigue bajo tratamiento médico y fue advertida de evitar ciertas actividades por su seguridad.

Gómez también habló sobre el estado de sus negocios, asegurando que, aunque estos se encuentran en buen estado, su salud sigue siendo motivo de preocupación. “Todo va superbién, pero con mi salud todo va supermal. Es una cosa superextraña”, expresó en sus redes sociales.

La creadora de contenido detalló que sus problemas de salud comenzaron con un ardor intenso que se extendía desde la espalda hasta las extremidades, lo que la llevó a buscar atención médica. Los médicos le recomendaron evitar ciertas actividades, como conducir, debido a los efectos secundarios de los medicamentos.

Los seguidores de la exprotagonista continúan enviándole mensajes de apoyo y ánimo, esperando que su condición de salud mejore pronto. Aunque la influenciadora no ha revelado un diagnóstico definitivo, ha demostrado su fortaleza al seguir adelante con sus responsabilidades y mantener sus negocios operativos mientras enfrenta los desafíos de su recuperación.

La relación entre Melissa Gate y Manuela Gómez ha sido tensa desde que ambas compitieron por un lugar en el programa de telerrealidad La Casa de los Famosos Colombia. La rivalidad se intensificó cuando Gate fue seleccionada para participar, dejando a Gómez fuera de la competencia. Este enfrentamiento se trasladó a las redes sociales, donde ambas intercambiaron indirectas y comentarios críticos.

En medio de esta disputa, el anuncio de Gómez sobre su estado de salud fue recibido con total credibilidad por parte de Gate. Tras semanas de silencio, Melissa Gate expresó sus dudas sobre la veracidad del padecimiento de Gómez, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia para mantenerse relevante en las redes sociales. En sus declaraciones, Gate aconsejó a Gómez que se enfocara en su salud y evitara involucrarse en asuntos ajenos que pudieran generarle estrés.

Por otro lado, Gómez defendió la autenticidad de su situación médica, afirmando que llevaba varios días hospitalizada y que su condición no es una táctica de marketing. “Llevo días hospitalizada, con un PIC porque ya no hay venas para medicarme, ¿cómo va a ser marketing?”, expresó Gómez, refutando las acusaciones de quienes dudan de su enfermedad.

La controversia entre ambas influenciadora captó la atención de numerosos internautas, quienes también se han dividido en sus opiniones respecto a la situación de Gómez. Mientras algunos apoyan a Gate en su escepticismo, otros defienden a Gómez y critican la falta de empatía hacia su estado de salud.

Este episodio refleja cómo las dinámicas de las redes sociales pueden amplificar conflictos personales y cómo las figuras públicas deben manejar cuidadosamente sus declaraciones y acciones en el ámbito digital. La situación de Manuela Gómez y Melissa Gate continúa siendo un tema de interés y debate en las plataformas sociales.