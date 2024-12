Ministerio de Hacienda ya le giró $63.000 millones de los $432.000 millones asignados para 2024

El Ministerio de Educación de Colombia empiezó la distribución de fondos para 2024 - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

El Ministerio de Educación de Colombia comenzará a distribuir parte de los fondos asignados para el próximo año, según informó la presidenta encargada del Icetex, Patricia Abadía, durante una sesión en el Senado, que se llevó a cabo el martes 3 de diciembre de 2024.

De acuerdo con Abadía de los $432.000 millones que el Ministerio de Hacienda había destinado para 2024, ya se han transferido $63.000 millones. Sin embargo, aún queda pendiente el desembolso de $369.000 millones por parte del Gobierno nacional.

“Al 31 de octubre teníamos pendiente recibir por concepto de transferencias del Presupuesto General de la Nación 432.000 millones. Al día de ayer, con todas las gestiones que se han venido realizando desde el Ministerio de Educación Nacional, hemos recibido 63.000 millones de pesos.”

Para la encargada del Icetex, la asignación de $432.000 millones para 2024 representa un compromiso significativo del Gobierno con la educación superior, y el seguimiento de estos desembolsos será crucial para evaluar el impacto de las políticas educativas en el país. La comunidad educativa y los beneficiarios del Icetex estarán atentos a la ejecución de estos recursos para garantizar que se cumplan los objetivos establecidos.

Durante el encuentro, fueron varias voces por parte del Gobierno nacional, incluyendo a Abadía, que defendieron la estabilidad del Icetex, precisando que la entidad no está en riesgo de acabarse y que seguirá destinando recursos para que más personas tengan la opción de ingresar a una educación superior con los créditos y servicios de financiación que la dependencia oferta.

Ministro Daniel Rojas ratifica la estabilidad del Icetex ante críticas - crédito Senado de la República/X

El Ministro de Educación, Daniel Rojas, lo ratificó en su intervención durante el control político, asegurando que el Icetex está vinculado directamente con la cartera de Hacienda, y que por ende, no tiene la más mínima posibilidad de “marchitar”, porque la entidad nacional no hace parte del sector de educación.

“Yo respondo por lo que digo. ¿Y sabe qué? Así, genere carcajadas, me ratifico aquí. Yo no tengo la más mínima posibilidad de marchitar el Icetex, porque el Icetex no hace parte del sector educación. Y si así lo hiciera, tampoco lo haría. Lo ratifico, lo acaba de decir la presidenta del Icetex, pero también puedo pedirle a mis asesores que le haga llegar el documento del Departamento de Función Pública que ratifica que el Icetex es una entidad financiera vinculada al Ministerio de Hacienda, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y que en tanto si hubiera una intención de marchitarla, pues tendría que doctor Diego Guevara, usted y yo o su jefe y yo ponernos a confabular para marchitar esta entidad”, fueron las palabras del ministro de Educación.

La encargada del Icetex, Abadía, evalúa convocatorias 2025 en función de fondos por parte del Gobierno nacional - crédito Senado de la República/X

En cuanto a qué va a pasar con los créditos educativos del Icetex para 2025, la presidenta encargada de la entidad resaltó que se seguirá trabajando en un análisis interno, desde todos los escenarios, con el fin de abrir una convocatoria para el año entrante.

Además, será evaluada con o sin la llegada de los recursos por parte del Gobierno nacional. En caso de que estos no llegue, Abadía indicó que se tendrá pensando poner en marcha una convocatoria de crédito más limitada. En otras palabras, con una menor cobertura.

“Y con relación a la convocatoria 20-25, nos encontramos en conjunto con la junta directiva de la entidad, haciendo un análisis de todos los escenarios financieros que nos permitan pensar en una convocatoria con o sin la llegada de recursos, de tal suerte que si los recursos lógicamente no llegan, el Icetex tendría que pensar en una convocatoria mucho más limitada”, fueron las palabras de Abadía, sobre la planificación y oferta para el año entrante.