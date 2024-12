Angela Benedetti duda de la lealtad de Laura Sarabia al presidente Petro: “El único que puede dar fe de la lealtad, es quien la recibe”

Angela Benedetti se fue en contra de la directora del Dapre Laura Sarabia y cuestionó su lealtad al presidente Petro por entrevista en que habla del tema - crédito Colprensa y Dapre

En una entrevista reciente Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), defendió su lealtad al presidente Petro, justificando su gestión al frente de esa entidad.

De igual manera, aseguró, que ella ha cuidado del jefe de Estado, refiriéndose a su papel protector del mandatario. Además, abordó los expedientes judiciales en los que aparece mencionada, sin ahondar en detalles sobre los mismos.

Sin embargo, las palabras de Sarabia defendiendo su lealtad, no fueron muy bien recibidas por la hermana de Armando Benedetti, Angela Benedetti, quien se ha convertido en una férrea critica del Gobierno nacional en los últimos meses.

De acuerdo con lo dicho por la Angela Benedetti “el único que puede dar fe de la lealtad, es quien la recibe”. También insistió en que Sarabia es reiterativa con este tema cada vez que se adelanta una investigación del escandalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En El Espectador a la funcionaria del Gobierno nacional le preguntaron con respecto a su relación con otros miembros del gabinete de Gustavo Petro y del Pacto Histórico. A lo que la directora del Dapre contestó lo siguiente: “Respeto las posiciones del Pacto y de todos sus miembros, pero yo genuinamente considero que he sido una de las personas más leales al presidente Gustavo Petro. Tenemos diferentes formas de ver las cosas, aunque coincidimos en el fondo. Aquí sí remito a la frase que fue tan polémica, pero que para mí ha significado tanto; y es que “no hay mayor lealtad que cuidar al otro”, y yo he cuidado al presidente”.

Sin embargo, las palabras de Sarabia, fueron cuestionadas por la abogada Angela Benedetti. La política se ha mostrado escéptica respecto a la frecuencia con la que Laura Sarabia enfatiza su lealtad al presidente Gustavo Petro, sugiriendo que es el propio Petro quien debería evaluar la veracidad de dicha lealtad, en lugar de que sea afirmada por Sarabia.

“Cual será el afán de Laura Sarabia de estarle resaltando al Presidente Petro su “implacable lealtad” ? El único que puede dar Fe de la “lealtad” , si es que es cierta , es quien la recibe , no quien se supone la da. No ?”, opinó Benedetti por medio de su cuenta de X.

Angela Benedetti se fue en contra de Laura Sarabia - crédito @AngelaBenedet

De igual manera acusó a Laura Sarabia de buscar visibilidad mediática o presentar denuncias en la Fiscalía cada vez que se adelanta alguna investigación relacionada con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esto ha llevado a Benedetti a cuestionar si estas acciones podrían ser una estrategia para desviar la atención o argumentar que existe un complot en su contra.

“Por que será que cada vez que hay una diligencia sobre el escándalo de la UNGRD, Laura Sarabia se hace sacar una entrevista o interpone una denuncia en la fiscalía diciendo que hay un complot contra ella ? Por que ?”, cuestionó Benedetti.

Angela Benedetti cuestionó las palabras de Laura Sarabia con respecto al presidente Petro - crédito @AngelaBenedet

Y es que, recientemente se llevó a cabo audiencia judicial para determinar si se aplica medida de aseguramiento intramural contra Sandra Ortiz por presunta participación en el escandalo de corrupción de la Ungrd.

Por otro lado, en cuanto a la entrevista de la directora del Dapre, Laura Sarabia, la funcionaria pública respondió como es su relación con otros miembros del Gobierno. “Con Augusto Rodríguez tengo una relación institucional, es el director de la Unidad Nacional de Protección y coordinamos lo que tenemos que coordinar en conjunto; no tengo ningún tipo de relación con Carlos Ramón González. Yo trato de ser un puente, de ayudar en lo que pueda ayudar, no solo al sector empresarial, sino incluso al Pacto Histórico. Siempre estaré dispuesta para que podamos enriquecer el proyecto y trabajar por el país, independientemente de si el color político es amarillo, verde, azul, morado”.

En cuanto a la entrevista de la directora del Dapre, Laura Sarabia, la funcionaria pública respondió como es su relación con otros miembros del Gobierno. - crédito Colprensa

A lo anterior añadió que: “Si nos unimos para trabajar por el país, cuenten conmigo. Si es para otra cosa, pues ahí es donde realmente podemos no estar de acuerdo. Y lo que sí les puedo asegurar es que yo he sido una mujer leal al presidente, he sido una mujer que durante estos tres años lo ha cuidado y se la ha jugado por él y creo que lo he demostrado”.