Shakira aseguró que, además de regalar un Lamborghini, entregará entradas gratis para sus conciertos: “Me han hecho reir mucho”

Shakira confirmó que regalará su Lamborghini Urus S a un seguidor a través de un concurso - crédito @shakira/IG

La cantante colombiana Shakira ha vuelto a captar la atención de sus millones de seguidores con una noticia inesperada: además de sortear su lujoso Lamborghini, ha decidido obsequiar entradas para sus próximos conciertos.

Este anuncio, realizado a través de sus redes sociales, es una muestra más de la conexión especial que mantiene con sus fans, a quienes ha agradecido por el apoyo incondicional en los momentos más difíciles de su vida.

El concurso, que comenzó como una iniciativa para regalar su Lamborghini Urus S, ha generado una ola de creatividad y entusiasmo entre los fans de Shakira.

Según la propia artista, ha recibido cientos de videos de seguidores que han participado bailando su éxito Soltera. La calidad y el esfuerzo de estos clips la han dejado tan impresionada que decidió ampliar los premios.

Shakira ya empezó a elegir los videos favoritos del concurso para llevarse su carro - crédito @shakira/Instagram

“Los videos están tan buenos y me he reído tanto. Me ha sorprendido tanto la creatividad que tienen todos, que anoche soñé que no solo debería regalar el carro. Tenemos que premiar al menos a diez de los mejores videos porque son tan buenos que es imposible elegir uno, va a ser muy difícil”, confesó Shakira en sus redes sociales.

Más premios para más fans

Shakira destacó que su equipo de trabajo y ella misma se han enfrentado a la difícil tarea de elegir un solo ganador. Por ello, además de obsequiar el Lamborghini, anunció que regalará entradas para varios de sus conciertos como una forma de reconocer el esfuerzo y talento de más participantes.

La cantante aseguró que su intención de regalar el carro es una forma de agradecimiento con todos sus seguidores que estuvieron acompañándola en sus momentos más difíciles - crédito @shakira/Instagram

“Me la han puesto a mí y a mis colegas supremamente difícil elegir a uno de ellos. Vamos a tener que regalar algo más como tiquetes para mis conciertos, es lo único que se me ocurre”, expresó la cantante.

Este gesto reafirma su cercanía con los seguidores, quienes la han acompañado a lo largo de su carrera y, especialmente, durante su proceso de separación del exfutbolista Gerard Piqué, una etapa que marcó su vida personal y profesional.

Los fans suelen ser muy recursivos a la hora de participar en este tipo de concursos - crédito @shakira/Instagram

El Lamborghini Urus S que Shakira sorteará no es un vehículo cualquiera. Este modelo, que tiene un valor cercano a los 2.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 460.000 dólares), ha sido personalizado en el prestigioso ‘Departamento Ad Personam’ de la marca italiana.

La pintura exterior, denominada Viola Nebula mate, y el interior en color verde son detalles exclusivos elegidos por la cantante. Este vehículo es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora, según el medio especializado Car and Driver. Más allá de su exclusividad, Shakira afirmó que la compra del auto no llenó los vacíos emocionales que sentía en ese momento, convirtiéndose en un símbolo de aprendizaje y reflexión personal.

La artista compartió los mejores videos de los seguidores, quienes hacen méritos significativos para ganar su camioneta - crédito @shakira/Instagram

“Pronto descubrí que lo único que nos ayuda son los vínculos humanos. El carro, la ropa y todas las cosas materiales no nos transforman; los vínculos sí”, aseguró la artista.

Un acto de gratitud hacia sus fans

La decisión de regalar el Lamborghini nace como una forma de agradecer a sus seguidores por el apoyo y cariño que le brindaron en los momentos más complejos de su vida personal.

Los videos compartidos por la artista barranquillera son tendencia por la creatividad de los fans - crédito @shakira/Instagram

“Este carro ahora quiero regalarlo a alguien que lo disfrute como lo disfruté yo”, expresó la cantante, dejando claro que para ella lo más importante es devolver a sus fans algo del amor que ha recibido.

¿Cómo participar en el concurso?

Para quienes deseen formar parte de esta iniciativa, Shakira ha establecido las siguientes condiciones:

Residir en Estados Unidos.

Ser mayor de 18 años.

Completar el formulario de inscripción para participar.

Grabar un video bailando “Soltera” de Shakira.

La creatividad de los fans es latente, luego de anunciar su carro como regalo, Shakira compartió algunos de los videos que le han llegado - crédito @shakira/Instagram

Los videos deben publicarse en Instagram Reels o TikTok utilizando el hashtag #ElCarroDeShakira. Entre los participantes, la cantante y su equipo seleccionarán a cinco finalistas. Posteriormente, el público votará para elegir al ganador definitivo, quien será anunciado el próximo 6 de diciembre en el programa Despierta América.